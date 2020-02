Comment Rian Johnson s’approche de Knives Out 2

Rian Johnson explique son approche du développement Couteaux Out 2. Sorti en novembre dernier, l’original Knives Out était l’un des succès de 2019, remportant des éloges de la critique (y compris une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario original) et plus de 300 millions de dollars au box-office mondial. Avant même que Knives Out n’obtienne autant de succès, Johnson parlait de la possibilité de faire un suivi avec Benoit Blanc de Daniel Craig. Et maintenant que le film est un tube de bonne foi, Lionsgate avance officiellement avec une suite de Knives Out, avec Johnson dans les premiers stades de l’écriture du script.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

L’une des plus grandes forces de Knives Out a été sa distribution d’ensemble, car Craig était entouré d’une formation de stars comprenant Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon et une pléthore d’autres noms célèbres. Aussi amusant que c’était de voir ces acteurs jouer les uns contre les autres, Johnson a déjà confirmé que Craig est le seul à revenir pour Knives Out 2. L’idée derrière c’est l’histoire sera un autre mystère de Benoit Blanc, similaire aux romans Hercule Poirot d’Agatha Christie. . Maintenant, Johnson s’est ouvert un peu plus derrière son processus de pensée.

Connexe: Tout ce que nous savons sur une suite de Knives Out

Apparaissant sur le podcast Lionsgate Unlocked pour promouvoir le communiqué de presse à domicile de Knives Out, Johnson a brièvement discuté de la suite. Il a dit que son objectif est que le nouveau film “soit totalement différent de Knives Out à bien des égards, mais j’espère qu’il aura la même essence des trucs que j’aime.” Lorsqu’on lui a demandé pourquoi seul Craig revenait, Johnson a développé davantage les inspirations mystères du meurtre de la franchise en fleurs:

“Les tropes du genre, il y a beaucoup de modes différents dans lesquels le genre opère. Et il y a beaucoup de modes que j’aime. The ABC Murders est un type de livre très différent de The Murder of Roger Ackroyd, qui est très différent And Then There Were None…, ce qui est très différent de, vous savez, N ou M? Il y a beaucoup de façons différentes… Agatha Christie a dû se garder fraîche avec chaque livre. Et puis vous entrez dans les boîtes de puzzle de porte verrouillée de John Dixon Carr. C’est un terrain fertile pour creuser. Jusqu’à présent, avec Knives Out, nous n’avons fait qu’un petit coin du jardin, donc ça va être amusant de se promener, vous savez …

… Pour moi, une partie du défi qui est amusant est “comment pouvez-vous intégrer cela dans un film?” Une grande partie de la structure de Knives Out en termes de fonctionnement de la chose de base consistait à calculer comment traduire l’expérience d’un grand roman mystère en un film de deux heures. “

Cela ne devrait pas être une surprise, Johnson veut que Knives Out 2 soit différent de son prédécesseur. Pour le meilleur ou pour le pire, l’une de ses cartes de visite en tant que réalisateur est en train de renverser les attentes du public, en mettant sa tournure unique sur des genres et des concepts bien versés. C’est aussi une indication que Johnson ne se contente pas de se reposer sur ses lauriers et de livrer un rechapage Knives Out; il cherche à se mettre au défi tout en s’amusant un peu. L’un des avantages d’une propriété à petit budget comme Knives Out est que Johnson a la liberté de jouer et d’essayer de nouvelles choses. Il serait intéressant que chaque film Knives Out (en supposant qu’il y ait plus de versements après le second) expérimente avec des tons et des styles différents afin que chaque mystère soit frais et garde les téléspectateurs sur leurs gardes.

Johnson a la bonne idée, mais ce sera toujours une grande tâche. Alors que le premier Knives Out était prévu dans une certaine mesure (principalement en raison du talent impliqué), il est devenu un coup beaucoup plus important que même les optimistes les plus optimistes ne l’avaient prévu. Couteaux Out 2 ne va pas pouvoir se faufiler sur les gens comme l’original. Sans aucun doute, Johnson en est conscient et fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le film réponde à de nombreux rebondissements surprenants que les gens ne voient pas venir.

Plus: Couteaux: chaque œuf de Pâques dans le mystère du meurtre

Source: Lionsgate déverrouillé

Falcon & Winter Soldier Set Photo peut révéler un nouveau super-héros MCU

A propos de l’auteur

Chris Agar est un rédacteur en chef de ., qui écrit également des fonctionnalités et des critiques de films pour le site en tant que critique approuvé par .’s Rotten Tomatoes. Il est diplômé des programmes de baccalauréat en arts médiatiques et de maîtrise en leadership sportif du Wesley College. En 2013, Chris a été embauché pour écrire des articles de prédiction hebdomadaires au box-office en conjonction avec le jeu Box Office Battle du podcast . Underground et son rôle s’est élargi au cours des prochaines années. En plus de couvrir quotidiennement les dernières nouvelles et les sujets de films les plus chauds, Chris a assisté à de nombreux événements médiatiques pour ., y compris au San Diego Comic-Con, offrant du contenu qui intéresse ses lecteurs. Il attribue à Star Wars et Toy Story le lancement d’une fascination permanente pour les films qui ont mené à sa carrière, et maintenant il a un large éventail de goûts cinématographiques, appréciant les derniers blockbusters hollywoodiens, les prétendants aux Oscars et tout le reste. Les genres de films préférés de Chris incluent la science-fiction / fantastique, le crime, l’action et le drame.

En savoir plus sur Chris Agar