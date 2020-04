Comment s’assurer que TRIM est activé dans Windows 10

TRIM est l’une des caractéristiques exceptionnelles pour un SSD à maintenir avec des performances maximales. Cela peut aider à rendre le disque dur plus performant. C’est pourquoi nous indiquerons comment vous pouvez vérifier afin de vous assurer que la fonction est activée dans Windows 10 et donc TRIM est activé.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre système d’exploitation, vous pouvez consulter cet article sur les 10 meilleures solutions pour réparer Windows 10 lorsqu’il ne répond pas ou ne fonctionne pas. De cette façon, vous aurez accès à toutes les possibilités de réparer votre système.

Comment vous assurer que TRIM est activé dans Windows 10

Un processeur rapide et une RAM sont des facteurs qui déterminent la vitesse de votre ordinateur. De même, le disque SSD (Solid State Drive) joue également un rôle de premier plan dans sa vitesse. Pour cela, il est nécessaire que TRIM soit activé dans votre système d’exploitation Windows 10. Afin de maintenir votre SSD dans de meilleures performances.

Cette fonctionnalité permet à Windows 10, ou tout système compatible, de notifier un SSD afin de bloquer les données qui ne sont plus utilisées et de les supprimer de manière sécurisée. Lorsque vous effectuez cette opération par défaut, vous pouvez améliorer les performances.

Ainsi, le disque effacera les blocs qui ne sont pas utilisés lorsqu’il a besoin de plus d’espace pour stocker de nouvelles données. Ainsi, la durée de vie utile du SSD est ce qui est nécessaire.

Il va sans dire que le système d’exploitation devrait à lui seul permettre d’activer cette fonctionnalité, mais cela n’arrive pas très souvent. Nous allons donc vous donner quelques commandes pour vous assurer qu’il est activé.

Comment pouvez-vous vérifier que TRIM est activé sur votre ordinateur Windows 10

Pour effectuer cette vérification et vous assurer que TRIM est activé, vous devez utiliser une commande à l’aide de l’invite de commande (CMD) avec des privilèges d’administrateur. Pour ce faire, vous utiliserez la combinaison de touches Windows + X pour ouvrir le menu “Utilisateur avancé” et sélectionnez Invite de commandes en tant qu’administrateur.

Vous devez taper la commande suivante et appuyer sur la touche Entrée:

fsutilbehaviorquery DisableDeleteNotify.

Pour que vous puissiez mieux le comprendre, après avoir exécuté la commande fsutil avec DisableDeleteNotifyobtiene, vous obtiendrez un résultat de zéro (0), ce qui signifie que TRIM est activé et qu’aucune autre action n’est requise.

Cependant, après avoir exécuté la commande, vous voyez le résultat d’un (1), cela signifie que TRIM est désactivé.

Pour activer TRIM sur votre ordinateur Windows 10

Pour activer TRIM, vous devez effectuer les opérations suivantes; Il est important que vous utilisiez la combinaison de touches Windows + X pour ouvrir le menu Utilisateur avancé, puis sélectionnez l’invite de commande en tant qu’administrateur.

Maintenant, vous devez taper la commande suivante et appuyer sur la touche Entrée:

fsutil haviorset DisableDeleteNotify 0.

Après avoir exécuté la commande, vous remarquerez le même DisableDeleteNotify = 0, ce qui indiquera que la fonction est déjà activée.

Comment désactiver la fonction TRIM

Si vous devez désactiver cette fonction sur votre ordinateur, vous devez suivre certaines étapes. Vous devez utiliser la combinaison de touches Windows + X pour ouvrir le menu Power User et sélectionner l’invite de commande. Tapez maintenant la commande suivante et appuyez sur Entrée:

Comportement fsutil défini DisableDeleteNotify 1

Pour ce faire, TRIM doit fonctionner. De plus, le système d’exploitation et le disque SSD doivent être compatibles avec la fonction et doivent être activés dans le système d’exploitation. Tout comme nous nous sommes concentrés sur l’utilisation de ces commandes pour Windows 10, de la même manière, vous pouvez les utiliser dans Windows 7 et Windows 8.x.

Partagez-le avec vos amis!