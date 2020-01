Comment sauvegarder vos photos WhatsApp dans Google Photos et vos textes dans Google Drive

WhatsApp est une excellente alternative aux applications vocales et de messagerie intégrées sur votre téléphone, et il est particulièrement pratique pour les voyages internationaux ou à tout moment où vous souhaitez rester en contact tout en évitant les frais de téléphonie mobile. Si vous êtes un utilisateur régulier de WhatsApp, vous voulez probablement vous assurer d’avoir une sauvegarde fiable de tous vos textes et photos. Il est facile de configurer Google Drive pour sauvegarder automatiquement vos messages texte et synchroniser les photos entrantes avec Google Photos.

Sauvegarde des messages texte

Lorsque vous avez installé et configuré WhatsApp, vous avez probablement eu la possibilité d’opter pour des sauvegardes automatiques de vos textes et photos. Indépendamment des choix que vous avez faits, voici comment vous assurer de sauvegarder tous vos messages texte afin qu’ils puissent être restaurés facilement. Nous couvrirons la sauvegarde des photos sur Google Photos dans la section suivante.

Démarrez l’application WhatsApp. Appuyez sur le menu à trois points en haut à droite de l’écran, puis appuyez sur “Paramètres”.

Sur la page Paramètres, appuyez sur “Chats”. Ensuite, sur la page Chats, appuyez sur “Sauvegarde de chat”.

Assurez-vous de choisir le bon compte Google (si vous en avez plusieurs) et choisissez si vous souhaitez effectuer une sauvegarde via Wi-Fi ou à la fois Wi-Fi et cellulaire. Appuyez sur “Sauvegarder sur Google Drive” et choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez que la sauvegarde automatique se produise, que ce soit quotidiennement, mensuellement ou manuellement. Vous pouvez déclencher une sauvegarde manuellement en appuyant sur le bouton Sauvegarder en haut de l’écran.

Après avoir configuré les sauvegardes, vous pouvez trouver le fichier de sauvegarde WhatsApp dans Google Drive, dans le dossier Sauvegardes. Vous n’avez rien à faire manuellement avec ce fichier; si jamais vous réinstallez WhatsApp, l’application peut trouver cette sauvegarde automatiquement lors de la configuration.

Comment sauvegarder vos photos WhatsApp dans Google Photos

Par défaut, vos photos de WhatsApp sont copiées dans Google Photos, mais pas copiées dans le cloud. Pour sauvegarder les photos, vous devez activer la synchronisation.

Démarrez l’application Google Photos et appuyez sur le bouton de menu en haut à gauche de l’écran. Appuyez ensuite sur Dossiers des appareils. Trouvez le dossier WhatsApp Images parmi la collection de dossiers. Si vous n’avez pas activé la synchronisation, vous devriez voir l’icône d’un nuage avec une ligne à travers.

Appuyez sur le dossier Images WhatsApp. Activez ensuite “Sauvegarder et synchroniser” en faisant glisser le bouton vers la droite.

Après avoir activé la synchronisation, vous devriez voir toutes vos images WhatsApp apparaître dans votre rouleau de photos Google Photos.