Comment savoir qui a visité votre profil Facebook et WhatsApp

Nous vous donnons les étapes à suivre pour découvrir qui visite votre profil Facebook et WhatsApp.

SET Puebla News

Comment savoir qui visite votre profil Facebook et WhatsApp. Si vous êtes curieux de savoir quelles personnes sont intéressées par votre vie personnelle, nous vous ferons savoir aujourd’hui quelques astuces. Divers sites de programmation spécialisés ont expliqué une méthode qui, selon eux, révèle qui a visité un profil Facebook.

1: Entrez votre calendrier (la page d’actualités Facebook), puis cliquez avec le bouton droit.

2: Cliquez sur Inspecter. puis une fenêtre apparaîtra avec une série de codes; appuyez sur Ctrl + F.

3: Ensuite, le curseur sera positionné dans un moteur de recherche où vous entrerez le mot: liste d’amis, en lettres minuscules sans laisser d’espace et sans point à la fin.

4: Bientôt, vous verrez une série de codes en bleu et rouge. Vous devez en choisir un et noter ces numéros au même endroit, car vous ne pourrez pas copier-coller.

5: Ouvrez une nouvelle fenêtre dans votre navigateur et tapez: facebook.com/ suivi du code que vous avez choisi. Il ne vous reste plus qu’à appuyer sur Entrée et vous connaîtrez le profil de la personne qui aurait visité votre mur.

COMMENT SAVOIR QUI VISITE VOTRE PROFIL WHATSAPP

Il existe une application Android appelée «Profile Tracker for WhatsApp» qui calcule en fonction des données d’utilisation qui incluent les possibilités d’une certaine personne examinant votre profil et à quelle fréquence.

Cependant, ce n’est qu’un calcul et il y a une marge d’erreur. La bonne chose à ce sujet est que de nombreux utilisateurs ont veillé à ce que les informations qu’ils fournissent soient exactes.

Jusqu’à présent, c’est la seule alternative pour savoir qui visite votre profil WhatsAapp, car les créateurs de l’application n’ont pas divulgué de méthode qui nous permettra de savoir avec certitude quels contacts visitent notre profil.

Donc, vous savez, si vous êtes curieux et que vous voulez connaître la possibilité qu’une certaine personne vous «traque» sur Facebook et WhatsApp, vous avez déjà ces options pour le découvrir.

ARP