Comment savoir si quelqu’un s’est connecté à votre compte Netflix

Depuis l’enfance, on nous dit que nous devons partager, mais une chose est de partager sciemment votre compte Netflix et une autre est que quelqu’un abuse de votre confiance et accéder à votre compte sans autorisation.

Netflix Il facilite le partage des comptes grâce à leurs profils. Ainsi, vous pouvez créer un profil pour chacune des personnes qui accèdent à votre compte Netflix. Il est habituel d’acquérir un compte de Netflix Premium qui donne accès à quatre personnes simultanément et répartit ainsi le prix total de l’abonnement.

Mais il peut y avoir de nombreuses circonstances et vous ne souhaitez plus partager votre compte Netflix. Ou vous serez connecté à un appareil ou à un téléviseur tiers et le compte enregistré sera conservé. Comment savoir si quelqu’un y accède encore?

Si vous arrêtez de prêter votre compte Netflix à quelqu’un, une précaution est de changer le mot de passe Qu’utilisez-vous dans ce compte? Il est rapide, facile, gratuit et vous évitera de nombreux maux de tête.

Le moyen le plus simple de changer votre mot de passe Netflix est de le demander par e-mail. Vous allez à cette adresse, vous sélectionnez l’option pour réinitialiser le mot de passe par courrier, tapez l’adresse e-mail de votre compte Netflix et enfin cliquez sur Envoyez moi un email.

Après quelques minutes, vous recevrez un e-mail à l’adresse indiquée. Suivez les instructions de ce message et vous réinitialiserez le mot de passe afin que le précédent ne fonctionnera plus.

Mais passons au point. Quelqu’un utilise-t-il mon compte Netflix? La façon la plus pratique de vérifier est à travers la page Activité récente. Il vous demandera de vous connecter avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.

Sur cette page, vous verrez les emplacements et les appareils que vous avez utilisés pour afficher le contenu Netflix. Il indique également l’adresse IP utilisée ainsi que le jour et l’heure d’accès. Allez, il y a toutes les informations que vous devez savoir si vous utilisez uniquement votre compte Netflix ou si quelqu’un l’utilise derrière votre dos. Peut-être détecter l’intrus parce qu’il utilise un appareil que vous n’avez pas chez vous. Soit par la ville, soit par les heures de connexion.

Comme je l’ai déjà dit, si vous découvrez que quelqu’un utilise votre compte Netflix, la solution la plus pratique consiste à changer votre mot de passe. Une autre option moins drastique est se déconnecter des appareils connecté à votre compte À partir de ce lien, vous vous déconnecterez de tous, donc vous devez vous reconnecter sur vos propres appareils. Le processus de fermeture peut prendre jusqu’à 8 heures et affecte tous les profils.

