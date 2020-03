Comment se protéger du coronavirus – .

Vous devez vivre sous un rocher pour avoir raté la cascade sans fin d’articles de presse sur le coronavirus. Cette nouvelle épidémie de coronavirus, appelée COVID-19, a commencé à se propager rapidement en Chine et se développe maintenant plus rapidement à l’extérieur de la Chine qu’à l’intérieur, menaçant de devenir une véritable pandémie mondiale.

Lorsque des maladies contagieuses apparaissent, la plus grande question qui se pose à chacun est de savoir comment se protéger. Avec COVID-19, les mesures à prendre pour prévenir la propagation n’ont pas toujours été claires, mais il existe certaines habitudes très utiles que vous pouvez adopter pour minimiser vos chances d’être rattrapé par la propagation.

Ce nouveau coronavirus n’est pas considéré comme entièrement aéroporté. Autrement dit, il ne peut pas se propager directement dans l’air, mais est plutôt transmis via les gouttelettes d’une personne infectée. Ces gouttelettes peuvent être produites lorsqu’un individu infecté éternue ou tousse. Si une gouttelette porteuse du virus pénètre dans le corps d’une personne en bonne santé – soit directement dans les yeux, le nez ou la bouche, soit indirectement par la main ou tout autre contact avec le corps – les risques d’infection sont élevés.

COVID-19, comme de nombreuses maladies virales, se propage plus rapidement lorsque les humains sont à proximité les uns des autres. Comme pour la grippe annuelle, le CDC note que certaines des habitudes de propreté les plus élémentaires peuvent aller très loin:

Évitez les contacts étroits avec les personnes malades.

Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche.

Restez à la maison lorsque vous êtes malade.

Couvrez votre toux ou éternuez avec un mouchoir, puis jetez le mouchoir à la poubelle.

Nettoyez et désinfectez les objets et les surfaces fréquemment touchés à l’aide d’un vaporisateur ou d’une lingette de nettoyage domestique ordinaire.

Lavez-vous souvent les mains à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes, surtout après être allé aux toilettes; avant de manger; et après vous être mouché, tousser ou éternuer.

En ce qui concerne les masques faciaux, qui sont devenus un sujet brûlant à la suite de l’épidémie, le CDC note que les personnes en bonne santé ne bénéficient pas vraiment de leur utilisation:

Le CDC ne recommande pas aux personnes qui portent bien un masque facial de se protéger contre les maladies respiratoires, y compris COVID-19. Les masques faciaux doivent être utilisés par les personnes qui présentent des symptômes de COVID-19 pour aider à prévenir la propagation de la maladie à d’autres. L’utilisation de masques faciaux est également cruciale pour les agents de santé et les personnes qui prennent soin d’une personne dans un environnement proche (à domicile ou dans un établissement de santé).

Au début, il était facile de suivre la propagation de ce nouveau virus car la voie de transmission était connue pour chaque nouvel individu infecté. Cependant, cela a changé depuis, de nouveaux cas confirmés de virus surgissant de nulle part, sans voie de transmission claire. Dans cet esprit, ces conseils sont encore plus importants, aussi basiques qu’ils puissent paraître.

Source de l’image: MOURAD BALTI TOUATI / EPA-EFE / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

