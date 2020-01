comment s’inscrire pour un abonnement et des amendes d’État

Après avoir expérimenté IPTV, de nombreux utilisateurs ont décidé de ne pas revenir en arrière, ayant trouvé la méthode parfaite pour tout avoir à faible coût. En fait, il n’y a aucune plate-forme dans le monde de la télévision payante qui ne puisse être reproduite par ce système, qui a corrompu même ceux qui n’iraient jamais et ne contreviendraient jamais à la loi.

Le piratage en fait j’ai trouvé dans sa plateforme en ligne son expression maximale, réussissant ainsi à monopoliser non seulement l’Italie mais aussi les autres pays du monde. À ce jour, des millions de personnes dans le monde profitent de ce système pour éviter de payer les abonnements habituels. Avec seul 10 euros par mois, il est en effet possible d’avoir toutes les chaînes disponibles, même s’il y a des risques que beaucoup de gens ignorent. L’IPTV est l’un des abonnements les plus faciles à souscrire, étant donné que le simple bouche à oreille suffit. En fait, un seul est nécessaire lien personnalisé pour accéder à son propre écran, où vous trouverez la liste avec toutes les chaînes divisées par catégorie.

IPTV: les amendes peuvent désormais réduire le phénomène, à partir de 2000 euros d’amende

L’IPTV est illégal et peut donc entraîner divers problèmes avec la loi. Certains utilisateurs en Italie ont été affectés par amendes très salé, qui part même de la monstrueuse figure de 2000 euros.

Dans le cas des magasins ou peut-être de ceux qui vendent le service, vous pouvez également 25 000 euros.