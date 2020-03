Comment Smallville a amélioré l’histoire d’origine de Superman | .

Smallville a apporté de grands changements à l’histoire d’origine de Superman, et l’a encore améliorée, malgré le fait que l’homme d’acier a ce qui est peut-être l’histoire d’origine la plus emblématique et la plus connue de l’histoire des super-héros. La série préquelle de Superman mettait en vedette Tom Welling en tant que jeune Clark Kent et emmena le personnage dans un voyage de 10 ans alors qu’il passait de la première année du secondaire au plus grand super-héros du monde.

Smallville a apporté quelques changements à l’histoire de Superman, parmi les plus importants étant ses relations avec les personnages des bandes dessinées. Smallville a ajouté une dynamique d’amitié entre Clark Kent et son futur plus grand ennemi, Lex Luthor (Michael Rosenbaum), qui a duré quatre saisons jusqu’à ce que tout s’effondre. Cela a également permis à Clark de se lier d’amitié avec Lois Lane (Erica Durance) alors qu’il était encore au lycée, et plusieurs années avant de devenir Superman. De plus, Smallville a établi une relation entre Clark et Oliver Queen (Justin Hartley), qui l’a aidé à comprendre les responsabilités que ses pouvoirs lui confiaient.

Cependant, en plus de créer sa propre histoire, Smallville s’est beaucoup appuyée sur les bandes dessinées en opposant Clark à des menaces notables comme Zod, Doomsday, Brainiac, etc. En outre, Smallville a apporté quelques ajouts majeurs à la tradition de Superman, ce qui a en fait amélioré l’histoire d’origine du personnage.

Smallville a notamment ajouté de nouveaux personnages à l’histoire d’origine de Superman, tels que Chloe Sullivan (Allison Mack) et Lionel Luthor (John Glover). Chloé, qui dirigeait le journal du lycée, était l’une des meilleures amies de Clark et l’une des premières personnes à qui il pouvait faire confiance avec son secret. Le personnage était si populaire qu’elle a finalement été ajoutée aux bandes dessinées. Lionel Luthor était le père sournoisement intelligent de Lex Luthor, qui est devenu un méchant pour s’allier au cours de ses sept saisons dans la série.

Après être devenu lié à Jor-El, Lionel a essayé de mettre fin à ses anciennes habitudes et de devenir une figure de mentor pour Clark. Alors que Smallville s’appuyait fortement sur les personnages de bandes dessinées, ces nouveaux personnages ont également joué un rôle important dans le voyage de Clark, Chloé en particulier devenant son alliée la plus fiable. Chloé, qui était présentée comme une série régulière pour les 10 saisons, a découvert la vérité sur les origines extraterrestres de Clark dans la saison 5 et l’a aidé dans presque tous ses plus grands défis. Elle a même joué un rôle dans l’introduction de Smallville’s Justice League.

Dans les bandes dessinées de Superman, les parents kryptoniens de Clark – Jor-El et Lara-El – l’envoient sur Terre à bord d’un vaisseau spatial qui s’écrase à Smallville, au Kansas, où il a été trouvé par le couple marié Jonathan et Martha Kent. Smallville développe cette idée en faisant arriver le vaisseau spatial dans une pluie de météores tragique qui change la ville de Smallville pour toujours. Tout d’abord, cela a fourni une explication pratique de l’abondance de Kryptonite trouvée sur Terre. Dans l’émission, la Kryptonite a infecté les gens et leur a donné des capacités. Traiter avec ces personnes à l’adolescence a servi d’épreuves à Clark, car ses rencontres avec ces méchants infectés de météores lui ont donné de nombreuses occasions de maîtriser ses capacités.

Il y a aussi l’impact que cela a eu sur le développement du personnage de Clark ainsi que sur ses relations, en particulier celle qu’il a partagée avec son premier amour, Lana Lang (Kristin Kreuk). La pluie de météores a tué les parents de Lana, ce qui a tour à tour hanté Clark de culpabilité tout au long de ses années de lycée. Pendant longtemps, Clark s’est blâmé de la façon dont la pluie de météores a changé la vie de tant de gens autour de lui, dont certains étaient ses propres amis.

Au-delà de la pluie de météores affectant la ville dans son ensemble, Smallville a changé les circonstances de la découverte de Clark par les Kents. Il a toujours été entendu que Clark a eu la chance d’avoir été trouvé par des gens comme Jonathan et Martha; ils lui ont donné une bonne vie et l’ont aidé à devenir un super-héros. Des chronologies alternatives, comme celle décrite dans Superman: Red Son, ont montré aux fans ce qui se serait passé si Clark avait été découvert par les mauvaises personnes.

Fait intéressant, la saison 3 de Smallville a révélé que Clark trouvé par les Kents n’était pas une coïncidence. Dans un épisode, Clark a connu des visions qui lui ont permis de découvrir que Jor-El avait secrètement visité la Terre il y a longtemps lors d’un essai. Là-bas, Jor-El a été accusé à tort de meurtre. Au moment où il en avait besoin, il était aidé par le père de Jonathan, Hiram Kent. Jor-El a développé le respect pour Hiram, et c’est ce moment même qui a conduit à tout ce qui s’est passé à Smallville.

Après avoir vu ce souvenir, Clark s’est rendu compte que Jor-El voulait que les Kents emmènent Clark. Jor-El aimait Hiram, et croyait que tout fils d’Hiram serait un tuteur approprié pour son propre enfant. Cette suspicion a été confirmée dans la saison 7 de Smallville lorsqu’un flash-back a montré Lara (Helen Slater) et Supergirl (Laura Vandervoort) visitant la maison des Kents avant la pluie de météores. Selon Lara, c’était la maison de la famille qu’elle et Jor-El avaient choisie pour leur fils. Cela a apporté un changement intéressant à l’histoire de la façon dont Clark a été trouvé, car cela signifiait que Clark était trouvé par les Kents.

Dans la saison 2 de Smallville, Clark a découvert les grottes de Kawatche, un endroit autrefois occupé par une tribu amérindienne. Les peintures sur les murs racontaient une prophétie sur Clark, et elles étaient couvertes de symboles kryptoniens. C’est grâce aux recherches de Clark dans les grottes de Kawatche qu’il a commencé à en apprendre davantage sur son but, ses vrais parents et son héritage kryptonien. Les symboles ont donné à Clark des indices sur ce qu’il avait été envoyé sur Terre pour faire, et pendant un certain temps, ils ont servi à Clark de communiquer directement avec l’intelligence artificielle de Jor-El. Les grottes ont agi comme un point clé de l’intrigue pendant plusieurs saisons, car elles prenaient en compte le mystère entourant l’origine de Clark et les ambitions des Luthors, qui pensaient que cela aiderait à résoudre leurs propres problèmes.

Mais comment une langue d’une planète lointaine s’est-elle gravée sur les murs d’une grotte amérindienne? Apparemment, un ou plusieurs Kryptoniens se sont rendus sur Terre il y a des siècles et se sont associés à la tribu Kawatche. Ils ont permis que leurs symboles soient transcrits sur les murs parce qu’ils savaient en quelque sorte que le dernier fils de Krypton ferait un jour un voyage sur Terre. Vraisemblablement, ils savaient que leur avenir dépendait de Clark. C’est pourquoi ils se sont donné beaucoup de mal pour que leurs connaissances tombent entre ses mains. Le concept des Kryptoniens venus sur Terre il y a longtemps pour assurer la survie du dernier membre de leur espèce est facilement l’une des meilleures idées Smallville ajouté au mythe de Superman.

