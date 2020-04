Comment supprimer automatiquement votre historique YouTube

Google peut désormais proposer un outil qui supprime automatiquement votre historique YouTube. Par défaut, vos données sont stockées pour toujours, mais peuvent être effacées des serveurs de Google tous les 3 à 18 mois.

Vous pouvez utiliser des paramètres de suppression automatique similaires, disponibles pour l’historique de votre position. Tout comme votre «historique du Web et des applications». Il ne s’agit pas seulement des paramètres de confidentialité, pour lesquels vous pouvez choisir de supprimer régulièrement votre historique, cela signifie que Google ne pourra pas utiliser cet historique YouTube supprimé pour personnaliser vos recommandations vidéo.

Supprimer automatiquement votre historique YouTube

Vous pouvez configurer la suppression automatique de votre historique YouTube directement, à partir de votre smartphone ou de votre tablette. C’est pratique car plus de 50% de l’ensemble de l’audience YouTube utilise cette plateforme via les applications mobiles du service vidéo.

Pour commencer, vous devez ouvrir l’application «YouTube» sur votre appareil. Si vous ne le trouvez pas sur l’écran d’accueil ou dans le tiroir de l’application, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent utiliser la recherche Spotlight d’Apple pour trouver l’application. Et les utilisateurs d’Android peuvent utiliser la barre de recherche Google.

Vous devez sélectionner l’application mobile YouTube. Ensuite, vous devez appuyer sur l’avatar de votre compte dans le coin supérieur droit de l’application. Maintenant, vous devez faire défiler vers le bas de la liste et sélectionner l’option “Paramètres”. Vous devrez sélectionner les paramètres dans l’application mobile YouTube et faire défiler la page jusqu’à la section “Historique et confidentialité”. Là, vous sélectionnez l’option “Gérer toutes les activités”.

Vous devriez déjà être sur la page historique. Pour cela, vous appuyez sur “Choisir pour supprimer automatiquement” qui se trouve juste au-dessus de la liste des vidéos YouTube qui ont été visionnées précédemment.

Dans le cas où vous ne souhaitez pas stocker d’historique, vous pouvez appuyer sur l’option “Modifier les paramètres” dans votre historique activé pour empêcher YouTube de conserver un historique des vidéos que vous avez vues et des recherches que vous avez effectuées.

Maintenant, continuez à choisir la durée pendant laquelle vous souhaitez conserver votre historique par défaut. Votre historique ne sera supprimé que si vous le faites manuellement. Mais vous pouvez modifier ces paramètres afin que YouTube le supprime automatiquement de l’historique datant de plus de 18 mois ou trois mois. Après avoir sélectionné l’option, vous devez appuyer sur le bouton “Suivant”.

De même, vous devez choisir la durée de conservation de l’historique dans l’application mobile, puis sélectionner l’option Suivant. La page Activité de l’historique YouTube expliquera ce que signifie votre décision. De même, il répertorie plusieurs exemples de l’historique vidéo qui seront automatiquement supprimés.

Vous devriez lire votre option de préférence dans l’application mobile YouTube. Pour ce faire, appuyez sur “Confirmer” pour enregistrer la configuration automatique de l’historique.

Comment pouvez-vous supprimer automatiquement l’historique de votre activité sur Google?

Pour supprimer automatiquement votre historique de votre ordinateur de bureau ou de votre navigateur mobile, vous devez vous rendre sur le site Web de l’historique YouTube. Vous vous assurerez que vous êtes connecté au compte Google associé à votre compte YouTube.

Vous pouvez également accéder au site Web “Mon activité Google” et accéder manuellement à la section historique. Si vous vous rendez directement sur le site Web de l’historique YouTube, vous devez ignorer les deux étapes suivantes. Maintenant, vous devez suivre les instructions si vous avez visité le site Web “Mon activité” de Google.

Vous devez cliquer sur l’option «Contrôles d’activité», qui se trouve dans le menu de navigation sur le côté gauche de la page. Il est sage de cliquer sur l’icône du menu hamburger dans le coin supérieur gauche pour pouvoir étendre le menu latéral s’il est masqué.

Vous devez faire défiler jusqu’au bloc «Historique» et sélectionner l’option «Gérer l’activité». Dans le cas où vous ne souhaitez pas stocker d’historique, vous pouvez désactiver l’option “Historique”, pour empêcher YouTube de conserver un historique, ou décochez simplement l’option “Inclure les vidéos YouTube que vous voyez” ou aussi, “Inclure vos recherches sur YouTube” . Ce sont des options vous permettant d’empêcher YouTube de conserver un historique de recherche en premier lieu.

Étapes finales

Sur le site Web de l’historique YouTube, vous devez cliquer sur “Choisir pour supprimer automatiquement”. Qui se trouve dans la boîte qui indique la fréquence de suppression des données d’historique.

Vous pouvez choisir la durée pendant laquelle vous souhaitez enregistrer votre historique YouTube. Par défaut, votre historique n’est supprimé que lorsque vous le faites manuellement. Vous pouvez modifier ces paramètres afin que YouTube supprime automatiquement l’historique datant de plus de 18 mois ou trois mois.

Après avoir sélectionné l’option, vous devez appuyer sur le bouton “Suivant”. Là, il vous sera demandé de confirmer votre sélection. YouTube peut également vous fournir des exemples de certaines des vidéos qui seront supprimées de votre historique.

Vous devez cliquer sur le bouton “Confirmer” pour enregistrer les paramètres d’historique YouTube automatiques. Ensuite, ce serait bien si YouTube pouvait ajouter une option pour personnaliser la durée avant de supprimer automatiquement l’historique ou d’ajouter une limite quotidienne.

En attendant, vous pouvez toujours revenir à la page d’historique et nettoyer manuellement votre historique.

