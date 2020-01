Comment supprimer plusieurs contacts à la fois de votre iPhone

C’est peut-être une information dépassée pour un ancien collègue de travail ou une vieille flamme. C’est peut-être le numéro de téléphone et l’adresse e-mail d’une personne chargée des relations publiques que vous avez ajoutés il y a des années. Quoi qu’il en soit, l’application Contacts sur votre iPhone est probablement remplie d’informations sur les personnes qui sont obsolètes ou ne sont plus nécessaires à conserver. Dans ces cas, la solution idéale serait de supprimer ces listes de voyous en vrac. Malheureusement, Apple ne permet pas de supprimer plusieurs contacts à la fois de manière efficace.

Cependant, deux solutions méritent d’être envisagées lorsqu’il s’agit de supprimer plusieurs contacts. L’un d’eux nécessite l’utilisation d’iCloud sur votre Mac ou PC; l’autre est une application tierce.

Utiliser iCloud

En supposant que vous utilisez iCloud, vos contacts sont stockés et sauvegardés dans le cloud pour une utilisation sur tous vos appareils Apple, y compris les machines iOS et macOS. Grâce à iCloud, les modifications apportées aux informations de contact sont transmises automatiquement à tous vos appareils. Par exemple, lorsque vous modifiez l’e-mail de quelqu’un dans votre application Contacts sur votre iPhone, le changement se reflète également sur votre MacBook Pro ou un autre appareil.

Contrairement à l’application Contacts sur iPhone, vous pouvez sélectionner plusieurs contacts à supprimer à l’aide de la version Web d’iCloud sur votre Mac. Pour commencer:

Visite iCloud.com sur un ordinateur (pas à partir d’un appareil mobile) et connectez-vous à l’aide de votre Identifiant Apple et mot de passe.

Sur la page principale, sélectionnez Contacts.

Mettez en surbrillance les contacts que vous souhaitez supprimer en maintenant Clé de contrôle sur votre Mac.

Faites défiler vers le bas et sélectionner d’autres contacts supprimer.

Clique sur le Icône Paramètres en bas à gauche de l’écran.

Sélectionner Supprimer.

Dans la boîte, confirmez votre choix en choisissant Supprimer.

Les contacts que vous avez sélectionnés sont désormais supprimés sur tous vos appareils. Oui, nous comprenons que ce processus n’est pas simple, c’est pourquoi une meilleure solution consiste à utiliser une application iOS tierce.

Utilisation de groupes

Pour supprimer des contacts en masse sur votre iPhone, une application tierce se démarque: Groupes. L’application freemium offre des fonctionnalités avancées grâce à des achats intégrés. La possibilité de supprimer des contacts est cependant un outil gratuit.

Pour supprimer des contacts avec l’application Groupes:

Téléchargez l’application Groupes sur votre iPhone.

Lancez le Groupes application sur votre iPhone.

Groupes de subventions accéder à vos contacts lorsque vous y êtes invité.

Sélectionner Tous les contacts dans la liste des groupes.

Parcourez vos contacts et marquez ceux que vous souhaitez supprimer en appuyant sur le contour du cercle à gauche de leur nom.

Robinet Choisir une action au sommet.

Appuyez sur Supprimer des contacts … dans le menu contextuel.

Appuyez sur Supprimer de mon iPhone! afin de confirmer.

C’est ça! Vous pouvez maintenant accéder à l’application Contacts intégrée sur votre iPhone et vérifier que les contacts sélectionnés ont été supprimés. Ces contacts ne sont également plus répertoriés sur vos autres appareils, y compris iPad et Mac. Bien que Google Groupes ne soit pas l’application la plus attrayante disponible, il fait le travail rapidement et efficacement. Essaie!

Des questions?

Faites-nous savoir si vous avez des questions sur la suppression de contacts en masse dans iCloud ou via l’application Groupes.

