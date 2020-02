Comment supprimer une mise à jour ayant échoué de Windows 10

Une nouvelle mise à jour échouée de Windows 10 inquiète le personnel. Et le problème ne s’arrête pas. Malgré les promesses de Microsoft et les améliorations que nous avons vues dans la dernière version, Windows 10 1909, les mises à jour continuent d’être un exercice à haut risque et nous vous conseillons donc de les retarder autant que possible et de vérifier leur stabilité totale. Bien qu’ils soient de sécurité.

La dernière mise à jour ayant échoué de Windows 10 est KB4524244. Il a été publié le 11 février dans le cadre de la journée de patch mensuelle du mardi et a provoqué diverses erreurs dans l’équipement où il a été installé, qui ne sont pas toutes dues à la défaillance de la même installation. Et c’était peut-être le meilleur, car a cassé la fonction de réinitialisation du PC et d’autres erreurs Jusqu’à ce que vous puissiez démarrer l’équipement.

Il existe plusieurs versions de Windows 10 affectées (même certaines sans support officiel) et ils ont reçu la mise à jour KB4524244 et vont de Windows 10 version 1607 à la dernière publiée en novembre, Windows 10 version 1909.

Le nombre d’ordinateurs affectés est inconnu (beaucoup d’autres fonctionnent parfaitement) bien que doit avoir été élevé pour que Microsoft ait suspendu le déploiement. «Pour aider un sous-ensemble des appareils concernés, cette mise à jour de sécurité indépendante a été supprimée et ne sera plus proposée à partir de Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) ou du catalogue Microsoft Update. Cela n’affecte aucune autre mise à jour, y compris la dernière mise à jour cumulative mensuelle et les autres mises à jour de sécurité », explique Microsoft.

Comment désinstaller une mise à jour de Windows 10 qui a échoué

Dans le cas où vous êtes parmi les utilisateurs concernés ou si cela vous arrive à l’avenir (rien d’inhabituel avec Windows 10), nous vous rappelons que le système a la possibilité de supprimer les mises à jour installées. De plusieurs façons.

Depuis les paramètres généraux ou le panneau de configuration:

Accédez à l’outil de configuration depuis le menu Démarrer

Accédez à Mise à jour et sécurité> Windows Update> Afficher l’historique des mises à jour.

Cliquez sur “désinstaller les mises à jour”, marquez le KB4524244 concerné et supprimez-le.

(Vous pouvez faire de même directement depuis le Panneau de configuration> Programmes et fonctionnalités> Mises à jour installées)

Depuis la ligne de commande:

Si vous gérez avec la console Windows, la suppression d’une mise à jour échouée de Windows 10 est encore plus directe à l’aide de commandes telles que: wusa / uninstall / kb: KB4524244 Vous pouvez utiliser des commutateurs tels que / quiet (mode silencieux sans intervention de l’utilisateur) ou / forcerestart pour fermer applications et démarrez le redémarrage.

Dans les deux cas, vous devrez redémarrer le système pour que les modifications prennent effet. De la même manière, vous pouvez désinstaller d’autres mises à jour problématiques.

Et pour éviter ces erreurs, n’oubliez pas que vous pouvez suspendre les mises à jour. Un bon moyen de les retarder jusqu’à ce que vous vérifiiez leur stabilité totale.