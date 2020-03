Comment survivre 15 jours à l’intérieur … sans s’ennuyer

On ne peut pas en dire plus sur la pandémie actuelle de coronavirus à laquelle le monde entier est déjà confronté. Et c’est qu’avec l’un des grands foyers situés dans notre pays, nous avons déjà commencé à voir les premières intentions qui indiquent que bientôt nous suivrons les étapes et les mesures de l’Italie, déjà rumeur la possibilité d’une fermeture temporaire des villes et des provinces comme Madrid ou Vitoria.

Une situation qui à son tour pourrait impliquer une fermeture générale des établissements et la recommandation de rester à l’intérieur pendant au moins deux semaines. Raison pour laquelle nous nous joignons et nous vous recommandons de suivre le défi # QuédateEnCasa.

Même si beaucoup auront déjà vérifié avec les derniers jours de télétravail imposé, rester trop longtemps à la maison peut finir par être ennuyeux et ennuyeux. Raison pour laquelle nous avons voulu rassembler toutes les tâches et loisirs qui vous permettront d’animer et même de profiter de ce séjour.

Télévision à la demande: cinéma et séries à notre goût

Avec une offre de contenu et de plate-forme croissante et l’arrivée imminente de nouveaux services tels que Disney +, nous pourrions pratiquement passer tout notre temps libre à la maison pour rattraper le retard sur les dernières séries et films disponibles.

Cependant, chaque fois que nous ouvrons ces plateformes, la même chose nous arrive: nous ne savons pas quoi mettre. Au lieu de jeter une liste écrasante de tout le contenu disponible, vous trouverez ci-dessous une petite sélection avec certaines des dernières séries et films ajoutés au cours des dernières semaines sur chaque plate-forme, ainsi que quelques recommandations des éditeurs de MuyComputer:

Les dernières nouvelles de Netflix

Spenser: Confidential, un film d’action mettant en vedette Mark Wahlberg et Alan Arkin sur un ancien officier de police et ex-condamné impliqué dans un dangereux complot de corruption.

Castlevania présentera la troisième saison de cette adaptation de la saga du jeu vidéo classique, après que son scénariste principal ait déclaré que la série “était déjà terminée”.

Altered Carbon, revient avec la deuxième saison de ce qui a été la série de science-fiction la plus ambitieuse et la plus controversée sur Netflix, recevant des critiques très mitigées parmi les utilisateurs.

Cette merde me dépasse, une série dans laquelle son protagoniste adolescent va faire face aux différentes complexités et frustrations de son âge, de sa famille, de sa sexualité naissante et de quelques superpuissances mystérieuses qui commencent à s’éveiller au plus profond de son être.

Violet et Finch, un film dramatique romantique sur deux jeunes hommes en difficulté qui se rencontrent et forgent un lien indissoluble alors qu’ils se battent pour laisser derrière eux les cicatrices de leur passé.

His Last Wish, un thriller à mi-chemin entre le politique et le criminel, avec Anne Hathaway, Ben Affleck et Willem Dafoe.

Gentefied, une nouvelle série entre humour et dénonciation sociale autour des cousins ​​de Morales, qui poursuivent leurs rêves et luttent pour maintenir à flot la boutique de tacos de leur grand-père dans un quartier de Los Angeles de plus en plus embourgeoisé.

Les dernières nouveautés de HBO

Westworld, qui débutera sa troisième saison le 16 mars, dans laquelle la situation évolue vers un “monde réel” avec moins de dilemmes existentiels et de scénarios, et beaucoup plus d’action.

Devs, une série de science-fiction et de suspense du créateur d’Ex Machina, centrée sur un ingénieur en informatique enquêtant sur une entreprise technologique de la Silicon Valley qui, selon elle, est responsable du meurtre de son petit-ami.

Blessed Patience (Breeders), une comédie britannique avec Martin Freeman et Daisy Haggard, mettant en évidence l’incroyable et terrifiante aventure de la parentalité.

We are the Dream: Stories from Oakland and Martin Luther King, a documentary on the latest edition of the MLK Annual Public Speaking Festival, où les élèves des écoles du quartier récitent des discours qui relient l’héritage de Martin Luther King à nos jours.

L’ami formidable: Un mauvais nom, la deuxième saison de cette série italienne, production originale de HBO, basée sur la trilogie “Two Friends” de l’écrivaine napolitaine Elena Ferrante.

Dernières nouvelles d’Amazon Prime Video

Caronte, la nouvelle série espagnole de drames et de suspense, qui suivra l’histoire d’un ancien officier de police qui, après avoir purgé une peine pour un meurtre qu’il n’a jamais commis, profitera de sa nouvelle vie pour devenir avocat pénaliste et rendre justice pour empêcher les autres de traverser son la situation.

Hunters, dirigée par Al Pacino lui-même, cette série raconte l’histoire, basée sur des événements réels, d’un groupe de chasseurs nazis cachés aux États-Unis au cours des années 1970.

La ville, vient avec une deuxième saison de cette comédie espagnole dans la plus pure série de style comme “La que se avecina”, avec laquelle elle partage en fait une société de production.

The Terror: Infamy, qui ajoute la deuxième saison de cette série du genre, évidemment, d’horreur. Bien qu’il soit curieux que cette anthologie ne continue pas avec l’histoire avec laquelle AMC a commencé à l’origine, bien que son style et sa narration le fassent.

Les dernières nouveautés d’Apple TV

Amazing Stories, revivez la fantastique anthologie de cette série diffusée au milieu des années 80, avec une série d’histoires indépendantes créées et dirigées par différents auteurs et éminences cinématographiques comme Steven Spielberg.

Visibilité: LGTBI on Television, une série documentaire de cinq chapitres sur le mouvement LGBTI à la télévision américaine.

Mythic Quest, la grande comédie geek d’Apple TV +, qui nous présente une sitcom dans le style de The Office, autour d’un studio de développement de jeux vidéo et des difficultés à en faire un grand succès.

Autres séries recommandées par MC

De la même manière, nous avons également récupéré notre article d’opinion pour revenir vous proposer une liste de ce que nous pensons être les meilleures séries sorties l’année dernière.

Tchernobyl, l’une des séries les plus acclamées de tous les temps et affichant toujours le score record IMDb le plus élevé, nous offrant une mini-série de cinq épisodes de drames historiques relatant les événements de la pire catastrophe nucléaire civile connue. Avec un cadre général sombre, austère et brutal, cette représentation assez fiable est obtenue, ce qui nous fera rétrécir nos cœurs à plusieurs reprises.

Dark Crystal: The Age of Resistance, la série Netflix présentée comme une préquelle et une explication de ce qui s’est passé dans le film éponyme sorti en 1982, où ils mettent en évidence un casting entièrement composé des célèbres marionnettes de Jim Henson, mélangé avec un très Discret et brillamment combiné avec de nouvelles technologies d’effets spéciaux.

C’est ainsi qu’ils nous voient, durs, intenses et avec des interprétations fantastiques, cette mini-série nous montre la situation précaire du système judiciaire et les injustices sociales vécues au cours des dernières années aux États-Unis, et l’énorme exclusion et le racisme générés autour de la communauté afro-américaine . Sans aucun doute, une grande réflexion sur le comportement de la société lorsque la bonne histoire arrive au bon moment.

Bons présages, passant à un peu de comédie, on retrouve cette curieuse proposition d’Amazon dans laquelle un ange et un démon, habitués à la vie sur Terre, sont obligés d’unir leurs forces pour tenter d’éviter la fin du monde. .

Rompant avec la pléthore de films fantastiques et de super-héros, The Boys se concentre sur l’adaptation de sa bande dessinée éponyme, nous présentant la face cachée et ombragée des actions de ces hommes et femmes puissants, qui n’aiment ou n’aiment pas toujours. à la vie ordinaire du reste des habitants.

Black Summer, quelle meilleure façon de passer une quarantaine que de regarder des séries sur les pandémies et les invasions de zombies. Une série préquelle du film et roman “Nation Z”, qui nous emmène dans la première phase d’une pandémie de zombies et nous place au moment où tout commence vraiment à s’effondrer.

Autres séries d’animation

Psycho-Pass, en l’an 2113, la population est devenue complètement contrôlée par un organisme gouvernemental capable de les soumettre immédiatement à une analyse qui détermine la probabilité qu’ils puissent commettre un crime, créant ainsi une société avec une taxe criminel pratiquement inexistant. Mais aucun système créé par l’homme n’est parfait.

Attaque des Titans (Shingeki no Kyojin), isolés du monde extérieur, la vie de ces protagonistes donne un changement radical le jour où les Titans, créatures humanoïdes géantes, attaquent la ville, détruisant la vie de tous ceux qui trouver leur chemin. Mais quelles sont ces créatures et d’où viennent-elles?

Situé dans une révolution industrielle alternative, Kabaneri de la forteresse de fer (Koutetsujou no Kabaneri), l’humanité a été confinée à de petites forteresses menacées par la présence d’humains transformés en monstres, qui, contrairement aux zombies classiques, auront un Corps en métal durci et certaines capacités supérieures aux hommes.

Dr Stone, après un étrange incident qui a transformé toute l’humanité en pierre, un jeune homme doué et épris de science parvient à se réveiller dans un monde des milliers d’années plus tard, avec la civilisation humaine complètement disparue. Il est maintenant de votre devoir de secourir les gens et de créer un nouveau monde, basé à nouveau sur les progrès de la science et de la technologie.

Rattrapez votre bibliothèque de jeux vidéo

Parmi la grande sélection de jeux gratuits que l’Epic Games Store a proposés au cours des dernières semaines, les différentes compilations de titres gratuits que nous vous proposons, et éventuellement bibliothèque encore plus longue de jeux en attente que beaucoup ont, il semble presque impossible qu’il y ait de la place pour l’ennui à la maison.

En fait, les jeux en ligne eux-mêmes sont une excellente option contre la monotonie, ajoutant la possibilité de communiquer avec d’autres personnes sans risque de contagion, et nous donnant cette dose de socialisation que nous pourrions manquer à l’intérieur de notre maison.

Jeux de société: au-delà du parcheesi

Qu’il s’agisse d’un vieux jeu de cartes, d’un échiquier, de jeux classiques comme le Trivial ou le Party, ou du dernier opus du Zombicide, le boom et le buste récents des jeux de société à toutes sortes d’établissements et de bars, et même la célébration de foires et d’ateliers, a réussi à faire en sorte que dans la plupart des foyers, nous ayons au moins un jeu à utiliser en cas d’urgence.

Même si nous ne l’avons pas, nous avons vraiment nous pouvons le commander en ligne. Et c’est que même si certains supermarchés ont été touchés par l’énorme demande pour certains de leurs produits (avec des situations momentanées de “pénurie”), il semble que la folie n’ait pas encore atteint ce secteur du divertissement, donc nous aurons toutes les installations normal d’obtenir n’importe quel jeu sans avoir à quitter la maison.

Obtenez la forme de votre salon

Chaque début d’année vient les douloureuses résolutions du Nouvel An, parmi lesquelles les grands classiques de perdre du poids et se mettre en forme. Et c’est que nous n’avons pas besoin de payer de frais mensuels ou d’acheter une grosse machine pour pouvoir suivre de saines habitudes.

En fait, les nouvelles technologies et la montée contenu vidéo en ligne Nous quittons depuis des années de nombreuses chaînes dédiées aux pratiques sportives à domicile, avec des espaces et des gymnases virtuels comme Patry Jordan ou Sergio Peinado, et même des entraîneurs personnels comme ORUX ou MalagaEntrena.

Bien que si vous préférez faire les exercices à votre rythme, vous pouvez toujours utiliser le tableaux d’exercices, avec des sites Web comme Darbee qui combinent des titres d’exercices avec ceux de certains personnages bien connus de films, séries ou jeux pour nous motiver.

Donc, dans le cas où nous ne disposons pas d’accessoires ou d’outils eux-mêmes tels que des haltères, des poids ou des capes, nous pouvons toujours recourir à certains gadgets de notre maison pour les remplacer, comme des bouteilles ou des carafes remplies d’eau (en tenant compte du fait que chaque litre équivaut à un kilogramme de poids), des balais et même des chaises ou des tabourets.

Investissez votre temps à vous entraîner

Comme les satires de Juvenal bien mises en scène, «Mens sana en corpore sana». Et il est non seulement conseillé de rester physiquement actif, mais cela peut également nous aider à occuper nos pensées dans certaines tâches au-delà de la simple vision de “la boîte idiote”.

C’est pourquoi nous vous suggérons également d’utiliser ce temps libre pour le consacrer à suivre un cours en ligne, qu’il s’agisse de certifications réglementées subventionnées comme dans le cas de Fexma, ou d’un des cours gratuits enseignés sur certains des sites communautaires tels que Udemy.

De la même manière, nous pouvons également profiter de nous former dans le domaine artistique, qu’il s’agisse de pratiquer dans le cas où nous avons un instrument de musique à l’intérieur, de faire des dessins ou des peintures, et même de réorienter notre temps dans d’autres passe-temps tels que travail manuel, que nous pourrions même vendre plus tard via des pages et des magasins numériques comme Etsy.

Voyagez où vous voulez avec votre imagination

Enfin, nous pouvons toujours récupérer l’un des passe-temps les plus abandonnés de ces dernières années: lecture. Qu’il s’agisse de bandes dessinées ou de mangas, de romans légers ou des grands classiques des philosophes grecs, les livres nous ont toujours offert un petit havre de paix et de divertissement à l’intérieur, nous aidant à développer notre imagination pour donner vie et recréer tous ces décors et caractères décrits.

Cependant, bien que beaucoup aient encore un livre papier chez vous, il est vrai que l’arrivée des livres électroniques a entraîné un grand changement dans la distribution de l’écrit. Ainsi, nous pouvons trouver une large sélection de titres payants et gratuits sur Amazon, et d’autres portails 100% gratuits tels que Elejandria.