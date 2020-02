Comment survivre à une guerre civile au Sri Lanka a nourri la passion des startups pour cet exécutif d’Usermind – .

Le vice-président du produit, Arun Theivendirarajah, voyage avec sa femme et son fils. (Photo gracieuseté d’Arun Theivendirarajah)

Un avantage pour survivre à des expériences de vie cauchemardesques: c’est génial pour garder les choses en perspective.

C’est du moins le cas pour Arun Theivendirarajah, vice-président produit d’Usermind.

Theivendirarajah a grandi au Sri Lanka pendant une partie de sa guerre civile prolongée et meurtrière. Sa famille a fui au Canada en 1992 à l’âge de 13 ans. À ce stade, la guerre a duré neuf ans et certaines des principales infrastructures du pays insulaire ont été détruites. Bien qu’il soit le fils d’un professeur d’université, Theivendirarajah n’était pas allé à l’école depuis un an avant le départ de sa famille.

Lorsque vous vivez dans une zone de guerre, “chaque jour vous survivez, vous avez de la chance”, a-t-il déclaré. “C’était une impasse si nous y restions, littéralement et figurativement.”

Theivendirarajah a ensuite étudié le génie informatique à l’Université de Waterloo en Ontario. Il est d’abord venu à Seattle pour un stage sur Amazon, qui est devenu plus tard un emploi à temps plein pour l’entreprise dans le développement de logiciels. Son rôle le plus récent avant de venir à Usermind en 2016 était avec RichRelevance, une société de marketing basée à San Francisco avec un bureau à Seattle.

Arun Theivendirarajah, vice-président du produit Usermind. (Photo Usermind)

Ses années au Sri Lanka ont façonné son style de travail de manière essentielle, a déclaré Theivendirarajah. Cela inclut ses perspectives positives, sa capacité à sympathiser avec les clients et sa volonté de ne jamais abandonner.

“Vous n’abandonnez pas. Vous vous battez jusqu’à votre dernier souffle », a-t-il déclaré. «C’est pourquoi j’aime les startups. C’est toujours un combat. Vous ne pouvez pas vous arrêter. “

Le rôle de Theivendirarajah chez Usermind, une société basée à Seattle fondée en 2013, comprend la supervision de la vision, de la stratégie et de l’exécution des produits. Usermind travaille dans ce qu’on appelle l’orchestration de l’expérience client – aidant essentiellement les grandes entreprises de niveau Fortune 500 qui ont souvent beaucoup d’opérations cloisonnées à communiquer en douceur avec les clients. Il a donné l’exemple d’une grande banque qui a des divisions individuelles travaillant sur les prêts hypothécaires, les cartes de crédit et l’épargne, et les clients qui ont besoin d’interagir de manière transparente avec les trois. Usermind aide à y arriver.

En travaillant avec les membres de son équipe, Theivendirarajah essaie d’identifier ce qui les motive individuellement pour les garder inspirés. Il se rend compte que son expérience est rarement directement liée.

Son approche est “plus un exemple par exemple”, a déclaré Theivendirarajah. “Il est difficile de dire à quelqu’un avec une éducation complètement différente que vous devez vous battre jusqu’à ce qu’il ne vous reste plus rien.”

Nous avons rencontré Theivendirarajah pour ce Working Geek, une fonctionnalité . régulière. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Localisation actuelle: Seattle

Types d’ordinateurs: Travail = Mac

Appareils mobiles: iPhone, iPad

Applications, services cloud et outils logiciels préférés:

G Suite: la collaboration en temps réel est primordiale lorsque vous devez travailler rapidement. Je ne peux pas croire que nous avions l’habitude de transmettre des feuilles de calcul Excel par e-mail.

Figma: Les outils de conception UX ont parcouru un long chemin, et Figma mène le peloton car il répond aux besoins du concepteur et du chef de produit.

Interphone: je suis très impressionné par leur intégration transparente. J’apprécie les produits qui privilégient la facilité d’utilisation et la conception intuitive pour les nouveaux utilisateurs.

Google Photos: La recherche d’images est vraiment bonne… si bonne qu’elle est un peu effrayante!

L’espace de travail de Theivendirarajah est intentionnellement disponible chez Usermind. (Photo Usermind)

Décrivez votre espace de travail. Pourquoi ça marche pour vous? Mon bureau est adjacent à mon équipe. Nous sommes assis dans un plan d’étage ouvert avec une tonne de lumière naturelle et des fenêtres dans toutes les directions. La luminosité et la sensation de plein air me dynamisent. L’ouverture permet également une collaboration ad hoc et un team building. Mon espace de travail est libre de tout encombrement (uniquement un ordinateur portable, un moniteur et un cadre photo). Je suis convaincu que le fait d’avoir de l’ordre, de la structure et de la simplicité dans votre espace physique transpire dans un esprit concentré et clair.

Vos meilleurs conseils pour gérer le travail et la vie de tous les jours? Fixez des limites et respectez-les strictement. Ensuite, communiquez clairement ces limites à vos collègues et à votre famille.

Par exemple, j’ai fixé l’attente avec mes collègues de travail que chaque soir, je quitte le travail au plus tard à 17 h 30. Il est important pour moi d’être à la maison pour le dîner et de passer du temps avec mes deux tout-petits jusqu’à ce qu’ils s’endorment. Plus tard dans la soirée, je signerai de nouveau en ligne pour terminer mon travail de la journée. Cette routine présente trois grands avantages:

Le 17h30 la date limite m’oblige à prioriser et achever les projets les plus urgents et collaboratifs de la journée.

Mon temps de travail en soirée est exempt d’interruptions, ce qui est propice aux tâches qui nécessitent une analyse et une synthèse approfondies et indépendantes.

Enfin et surtout, les trois heures avec ma femme et mes enfants me permettent d’être complètement présent et de me concentrer sur ma famille sans distractions liées au travail.

Je crois vraiment que travailler intelligemment signifie que vous prenez du temps pour décompresser et vous ressourcer. Lorsque je suis en vacances, je vérifie rarement les e-mails. Je fixe la limite selon laquelle si quelqu’un a besoin de moi, il doit m’appeler.

Votre réseau social préféré? Comment l’utilisez-vous pour les affaires / le travail? J’ai considérablement réduit le temps que je passe sur les réseaux sociaux. Vous pouvez facilement vous laisser entraîner dans le défilement infini des flux de réseaux sociaux d’aujourd’hui. Pour les affaires, j’utilise uniquement LinkedIn pour recruter des talents et découvrir de nouveaux clients potentiels.

Nombre actuel d’e-mails sans réponse dans votre boîte de réception? Beaucoup trop. Disons simplement qu’il s’agit de trois chiffres.

Nombre de rendez-vous / réunions sur votre calendrier cette semaine? 22

Comment dirigez-vous les réunions?

Je fixe l’ordre du jour de la réunion lorsque j’envoie l’invitation à la réunion – rien ne me rend plus fou que quelqu’un qui organise une réunion sans but ni objectif explicite. J’essaie de donner autant de contexte aux individus à l’avance afin qu’ils sachent pourquoi ils sont là et comprennent ce qu’on leur demande pendant le temps précieux que nous sommes ensemble.

Je laisse les 5 dernières minutes de la réunion pour résumer les points clés et convenir des prochaines étapes.

J’espère que tout le monde se joindra aux réunions à temps. S’ils ne peuvent pas se joindre à temps, je m’attends à ce qu’ils me préviennent avant le début de la réunion.

Pour nos réunions d’équipe hebdomadaires, je tourne en demandant à différents membres de diriger la discussion. Cela donne à chacun un sentiment d’appropriation et de responsabilité.

Un portrait de famille Theivendirarajah. (Photo gracieuseté d’Arun Theivendirarajah)

Uniforme de travail quotidien? J’aime mélanger. Un jour, ce pourrait être un blazer, une chemise habillée, un jean foncé et des baskets blanches, et le lendemain, je pourrais porter un jogger et un sweat à capuche.

Comment prenez-vous du temps pour la famille? Ma famille est au cœur de mon être. Ils sont ma priorité n ° 1 par-dessus tout. Mes relations avec ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs et mes parents alimentent ma motivation professionnelle. Le simple fait de tenir mon fils sur mes genoux pendant cinq minutes élimine tout le stress d’une dure journée de travail. Cela me permet de réinitialiser et de revenir à la résolution de problèmes difficiles.

Meilleur soulagement du stress? Comment débranchez-vous? Cuisine (il y a du zen à préparer un bon repas à partir de rien), voyage (de préférence dans un climat tropical / chaud), du temps en famille et – je ne vais pas mentir – un bon cocktail contribue grandement à réduire le stress.

Le fait d’avoir des enfants a renforcé l’engagement d’Arun Theivendirarajah de donner la priorité au temps passé loin du travail. (Photo gracieuseté d’Arun Theivendirarajah)

Qu’écoutes-tu? Max Richter

Lectures quotidiennes? Sites et newsletters préférés? Stratechery, Arts and Letters (un grand agrégateur d’essais longs et de pièces de réflexion), New York Times, Medium (je suis sûr que cette plate-forme est un favori de tous les . Geek), Hacker News

Réservez sur votre table de chevet (ou e-reader)? Le nouveau livre de Ben Horowitz sur la culture: «Ce que vous faites, c’est qui vous êtes: comment créer votre culture d’entreprise»

Oiseau de nuit ou lève-tôt? Lève-tôt. Avoir un enfant de 15 mois vous force en quelque sorte. Contrairement à d’autres super geeks, j’ai besoin de 7,5 heures de sommeil pour être efficace. Chaque soir, je suis au lit avant 23h. et vers 6h30

Où trouvez-vous vos meilleures idées? Écouter les gens partager leurs histoires et leurs expériences est un excellent moyen de comprendre la condition humaine et de démêler les désirs et les points douloureux qui peuvent être abordés. J’ai lu une tonne de documents qui sont en dehors de ma discipline (sciences naturelles, économie, mode, sports), ce qui me permet de voir le monde du regard de personnes qui ne m’aiment pas.

Quel style de travail aimeriez-vous en savoir plus ou imiter? Il n’y a pas un style de leadership que je veux imiter complètement. J’ai plutôt lu d’innombrables livres sur de grands leaders qui ont influencé ma façon de diriger. J’ai appris à identifier et à adopter différents attributs d’individus que j’admire.