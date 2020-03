Comment télécharger des fichiers via Safari sur votre iPhone ou iPad

À certaines occasions dans votre travail ou votre vie personnelle, vous devrez télécharger un fichier sur votre iPhone ou iPad, avec l’utilisation de cette nouvelle fonctionnalité qui a été introduite dans iOS 13 et iPadOS 13, vous pouvez maintenant télécharger des fichiers via Safari et vous n’aurez plus besoin d’une application de tiers.

Nous vous disons que vous pouvez également partager du contenu multimédia sur l’iPhone de plusieurs manières, il vous suffit de cliquer sur le lien pour rester à jour.

Comment télécharger des fichiers via Safari?

Ce nouveau gestionnaire de téléchargement Safari est l’une des nouveautés cachées dans les mises à jour d’iOS 13 et d’iPadOS 13. Si vous surfez sur le Web, vous ne percevez probablement pas que la fonction est là. Mais il apparaîtra lorsque vous cliquez sur un lien de téléchargement.

Vous devez aller sur une page Web et rechercher le lien du fichier que vous souhaitez télécharger. Lorsque vous l’avez sélectionné, vous verrez une fenêtre qui apparaît avec le nom du fichier que vous souhaitez télécharger. Pour ce faire, vous devez appuyer sur le bouton “Télécharger”.

Le téléchargement va commencer et vous verrez un nouveau bouton “Téléchargements” à côté de la barre d’adresse, tout en haut du navigateur. Appuyez sur ce bouton pour afficher tous les téléchargements en cours. Là, vous pouvez surveiller la progression de tous les téléchargements. Dans le cas où vous souhaitez en arrêter, appuyez simplement sur le bouton “X”.

Une fois le téléchargement terminé, vous devez cliquer sur le fichier pour pouvoir l’apercevoir. Si vous avez téléchargé un fichier multimédia, une image ou un document PDF, vous pourrez le voir dans la fenêtre d’aperçu.

Ensuite, vous pouvez partager le fichier avec n’importe quelle application. Pour ce faire, vous devez appuyer sur le bouton “Partager” dans le coin inférieur gauche. Vous devez appuyer sur l’icône “Rechercher” à côté du nom du fichier dans la section Téléchargements pour pouvoir ouvrir le fichier.

Une fois que vous avez fait cela, vous devez ouvrir le fichier dans l’application appelée Fichiers, afin de maintenir le fichier enfoncé. Ceci afin d’afficher le menu. De là, appuyez sur l’option “Supprimer” pour supprimer le fichier en question. De cette façon, vous pouvez télécharger des fichiers via Safari.

Comment pouvez-vous changer l’emplacement de téléchargement par défaut?

Par défaut, tous les fichiers téléchargés sont enregistrés dans le dossier Téléchargements sur iCloud Drive dans l’application Fichiers. C’est l’une des meilleures options lorsque vous avez un plan de stockage iCloud payant. Parce que cela permet de synchroniser instantanément vos fichiers téléchargés sur tous vos appareils.

Maintenant, si vous avez le niveau gratuit de 5 Go, vous n’aurez peut-être pas l’espace pour stocker de gros fichiers. Pour votre bonne chance, vous pouvez changer l’emplacement par défaut en stockage local.

Il vous suffit d’ouvrir l’application «Paramètres» puis d’aller dans Safari et d’appuyer sur l’option Téléchargements. Si vous ne trouvez pas le navigateur sur votre appareil mobile, essayez d’utiliser la recherche Spotlight d’Apple. Ceci afin que vous puissiez le localiser.

Lorsque vous y êtes, modifiez la sélection sur “Sur mon iPhone” ou “Sur mon iPad”, cela dépendra de votre appareil. Par défaut, Safari peut sélectionner le dossier “Téléchargements”. Cependant, vous pouvez changer cela simplement en appuyant sur l’option “Autre”, de sorte que vous pouvez sélectionner n’importe quel dossier du stockage local ou de n’importe quelle option de stockage cloud.

Alternative pour ceux qui utilisent iOS 12: Documents 5 de Readdle

Cette nouvelle fonctionnalité des gestionnaires de téléchargement Safari est exclusive à iOS 13, iPadOS 13 ou supérieur. Si vous ne disposez pas de la dernière version du système d’exploitation ou si vous ne pouvez pas les mettre à jour, nous pouvons vous proposer une solution alternative.

Vous pouvez essayer d’utiliser l’application gratuite Documents 5 de Readdle. Cette application est un gestionnaire de fichiers et un navigateur tout-en-un. Vous devez ouvrir l’application Documents 5 et appuyer sur le bouton “Navigateur” dans le coin inférieur droit pour passer en mode navigateur.

Vous pouvez maintenant sélectionner le lien de téléchargement sur la page, vous devez appuyer dessus et sur l’écran suivant, vous devez sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez télécharger le fichier. Maintenant, appuyez simplement sur “Terminé”. Le téléchargement commencera à ce moment-là. Ensuite, vous pouvez aller dans l’onglet “Téléchargements” pour voir tous les téléchargements.

Appuyez sur le bouton “Fichiers” dans le coin inférieur gauche afin que vous puissiez basculer vers le gestionnaire de fichiers. Là, appuyez sur le dossier “Téléchargements”, afin que vous puissiez voir votre fichier téléchargé. Vous pouvez cliquer sur le téléchargement pour prévisualiser l’application. Appuyez sur le bouton “Menu” pour voir les options et ouvrir le fichier dans une autre application.