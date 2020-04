comment télécharger des fonds d’Ikea ​​pour les appels vidéo

Ne vous y trompez pas: tout le monde ne vit pas dans des maisons qui ont l’air de sortir d’un magazine. De plus, dans cette situation où nous restons tous enfermés dans notre maison, beaucoup ne sont peut-être pas aussi ordonnés que nous le souhaiterions. Ce qui est un problème lorsque vous devez passer un appel vidéo avec Zoom, Google Mets ou toute autre application pour une telle mission. Non seulement cela vous oblige à enlever votre pyjama, mais vous devez également prendre la chambre.

Pour résoudre ce problème et pourquoi nous nous moquons de nous, aussi pour mettre un peu d’humour à la situation, plusieurs propositions de fonds spéciaux ont été faites pour passer des appels vidéo. De cette façon, d’abord via Zoom et ensuite adapté à Skype, des propositions de fond pour “ Les Simpsons ” ont émergé de toute la liste des films Pixar ou Pokemon.

Maintenant, un nouveau membre est ajouté à la famille des arrière-plans d’appels vidéo les plus originaux. Qui n’aime pas les décorations que propose Ikea dans ses magazines annuels ou lorsqu’ils visitent leur magasin d’un kilomètre? Celui qui a le plus et le moins rêvé de cette pièce pleine d’étagères Billy, de canapés Ektorp et de tables Havsta mais juste comme cela apparaît sur les photos. Maintenant, Ikea veut que le monde pense que vous avez la plus belle maison de tout le rassemblement. Ou que vous vivez au milieu d’une plage paradisiaque avec une zone de détente, au moins en Zoom.

Le magasin suédois offre un grand nombre de fonds, disponibles sur son site Web avec des thèmes de bureau – pour les plus conventionnels -, Conçu pour les célébrations de ceux qui tournent des années ces jours-ci, ceux qui préfèrent s’imaginer dans un environnement charmant ou des milieux qui créent l’environnement nécessaire à ces rendez-vous romantiques en ligne pour tous les couples qui ont passé près d’un mois et demi sans se voir. Pour tous les goûts.

Pour les utiliser lors de votre prochain appel vidéo Zoom, il vous suffit de télécharger l’arrière-plan que vous préférez. ou tout si vous le souhaitez et entrez dans la zone “Paramètres” de Zoom. Dans la section “Fonds virtuel”, cliquez simplement sur l’icône “+” et sélectionnez le fonds souhaité enregistré dans la bibliothèque de l’ordinateur. Lors du prochain appel vidéo, vous pouvez déjà avoir des réunions sur votre canapé Ikea au milieu d’une plage déserte.

