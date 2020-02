Entre chorégraphie, lip-sync, vidéos de chansons célèbres et bien plus encore, Tik Tok il est sans aucun doute devenu l’un des réseaux sociaux les plus populaires du moment. La possibilité de créer des vidéos originales par les utilisateurs, a fait qu’il est devenu à part entière l’application la plus téléchargée du moment. Pour tous ceux qui utilisent Tik Tok, la nécessité de téléchargez les vidéos tournées sur votre smartphone et placé dans ce social.

Comment télécharger des vidéos Tik Tok sur votre smartphone

Quant à vos vidéos personnelles, le téléchargement sur votre smartphone sera très simple: il suffira utiliser l’option de téléchargement. Cette option s’applique également aux vidéos publiques: ouvrez simplement la vidéo qui vous intéresse, appuyez sur l’icône de partage, en bas à droite et dans le cas des vidéos publiques, sélectionnez enregistrer la vidéo. Dans le cas du vidéos avec un public limité uniquement aux abonnés aux amis, il ne sera pas possible de télécharger la vidéo avec le bouton Enregistrer. En fait, il est possible de limiter ce type de service: il suffit de sélectionner via les paramètres, de sélectionner l’option confidentialité et sécurité, l’un des éléments entre tous, amis et de.

En fait, une façon contourner l’obstacle il y aurait: utiliser des applications spéciales telles que Téléchargeur de vidéos pour Tik Tok et similaires. Tous ne fonctionnent pas très bien, mais ceux qui font bien leur travail ne demanderont copiez le lien de la vidéo qui vous intéresse et de collez-le dans l’application. Une fois que vous avez fait cette étape, appuyez simplement sur l’option de téléchargement de l’application que vous avez téléchargée et de cette façon, vous devriez vous retrouver la vidéo de votre intérêt à l’intérieur de la galerie de votre téléphone portable. Bonne chance!