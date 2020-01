comment télécharger le nouveau navigateur

Microsoft est la première: le nouveau Edge, basé sur le chrome, est arrivé ce mercredi officiellement. Ainsi, la transition de la firme de Redmond vers le moteur qui tourne également sous Google Chrome devient effective, ce qui contribuera à offrir une meilleure expérience utilisateur au sens large.

Avec une existence connue fin 2018, ce n’est pas jusqu’à présent que Microsoft a donné son feu vert au lancement, qui sert d’avance à la année importante qui attend l’entreprise en termes de nouveaux appareils, comme le Surface Duo ou le Surface Neo, qui s’ajoutent à d’autres récemment présentés, comme le Surface Pro 7 ou le Surface Pro X.

Le nouveau Microsoft Edge basé sur le chrome compte parmi ses principaux avantages avec le Prise en charge des extensions Chrome, des améliorations lors du choix de différents degrés de confidentialité et de suivi Web, la lecture de contenu Netflix en 4K et la compatibilité avec Dolby Audio et Dolby Vision. D’autres fonctions, telles que les collections, qui vous permettront de gérer et d’organiser le contenu Web à envoyer directement à des programmes tels que Word ou Excel, arriveront à la fin de l’année.

L’entreprise garantit que ce navigateur est le deux fois plus vite que la version précédente d’Edge. Il dispose également d’un mode Internet Explorer pour assurer une utilisation stable avec certains certificats et logiciels qui en ont besoin.

Téléchargez le nouveau Microsoft Edge Chromium pour Windows, macOS, iOS et Android

Microsoft a indiqué que la transition vers ce navigateur se fera de manière détendue et que, même si elle atteindra tout le monde avant la fin de l’année par le biais de différentes mises à jour, celles-ci se feront de manière échelonnée. Cependant, tout le monde peut accéder à leur Téléchargement direct sur le site Web de l’entreprise.

Microsoft Edge basé sur Chromium est disponible pour Windows 7, Windows 8, Windows 10, macOS, iOS et Android. Le processus d’installation ne prend pas plus de quelques minutes – ou secondes. Dans le cas où la version précédente est installée sur un appareil avec Windows 10, iOS ou Android, elle sera automatiquement remplacée par la nouvelle, tandis que dans les autres cas, elle sera affichée comme un navigateur supplémentaire.

👇 Plus en hypertexte