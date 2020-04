Comment télécharger une vidéo de Facebook sur votre ordinateur

Avez-vous déjà voulu télécharger une vidéo de Facebook sur votre ordinateur? Le guide rapide et simple suivant vous apprendra comment le faire, sans avoir à télécharger de logiciel.

Principalement, vous avez deux options, l’option la plus simple consiste à utiliser le site Web FBdown.net, et l’autre, un peu plus complexe, serait via votre navigateur Web Chrome.

Comment télécharger des vidéos de Facebook à l’aide de FBdown.

La première chose que vous devez faire est d’aller à la publication de la vidéo que vous souhaitez télécharger. Cliquez ensuite sur les trois points horizontaux dans le coin supérieur droit du message et sélectionnez “Copier le lien”.

Ensuite, ouvrez le site Web fbdown.net et collez le lien dans la zone vide et appuyez sur le bouton Télécharger.

Une autre page sera chargée montrant un aperçu de la vidéo que vous souhaitez télécharger à partir de Facebook. La prochaine chose serait de cliquer sur le lien texte «Télécharger la vidéo en qualité normale».

Maintenant, seule la vidéo se chargera. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer avec le bouton droit sur la vidéo et de sélectionner l’option “Enregistrer la vidéo sous …”.

Enfin, lorsque la fenêtre de l’explorateur de fichiers s’ouvre, choisissez où vous souhaitez l’enregistrer, tapez le nom que vous souhaitez donner à la vidéo et appuyez sur “Enregistrer”.

Avec le navigateur Chrome, vous pouvez également télécharger des vidéos

Cette option est un peu plus compliquée, je vous conseille donc d’utiliser la méthode précédente. Mais si la méthode ci-dessus ne fonctionne pas pour vous, suivez les étapes suivantes.

Revenez à la vidéo sur Facebook et copiez le lien (rappelez-vous, en cliquant sur les trois points horizontaux et en sélectionnant l’option “Copier le lien”).

Ouvrez ensuite une page Web dans le navigateur Chrome et collez l’URL, mais remplacez les trois «www» par la lettre «m» et appuyez sur Entrée. Je vous donne un exemple pour que vous le compreniez mieux. La première URL serait le lien que vous avez copié de la vidéo, et le deuxième lien remplace les trois “www” par “m”.

Sur la page qui s’ouvre, vous ne verrez que la vidéo Facebook mais dans une version pour appareils mobiles. Une fois sur place, vous devez ouvrir la console développeur en cliquant avec le bouton droit sur la vidéo et en sélectionnant l’option “Inspecter” ou en appuyant sur la combinaison de touches “Contrôle + Maj + I”.

Ensuite, vous devrez rechercher dans le code “vidéo” ou “mp4” et ouvrir l’url dans un autre onglet du navigateur. Enfin, faites à nouveau un clic droit sur la vidéo et appuyez sur “Enregistrer la vidéo sous …”.

Cette méthode est plus compliquée car vous devez regarder dans le code où se trouve l’url de la vidéo, et parfois cela peut être assez difficile car l’url de la vidéo peut être un peu camouflée. Par conséquent, il est préférable d’utiliser la première méthode, c’est beaucoup plus facile.

