Comment tester les connexions Internet en temps COVID

Les connexions Internet dans la moitié du monde sont également confrontées aux conséquences de la pandémie de COVID-19. Le confinement a produit un augmentation substantielle du trafic des ménages Et il n’est pas nécessaire d’utiliser trop d’outils spécialisés pour vérifier que les performances du réseau ont été réduites.

Le télétravail face au coronavirus est devenu un outil essentiel pour les entreprises et les travailleurs qui peuvent maintenir leur activité. La même chose avec l’enseignement en ligne, nécessaire pour suivre le rythme et ne pas manquer le cours dans la dernière section de celui-ci. Les deux sections impliquent une augmentation significative des fonctions telles que la visioconférence et vous savez déjà ce que toute la section de la vidéo “aspire”.

Et qu’en est-il de la consommation des loisirs électroniques. Les services de jeux en ligne et de streaming VOD sont un autre des groupes qui produisent le plus de trafic. En fait, les opérateurs ont suggéré de rationaliser le divertissement sur Internet pour garantir le télétravail face au coronavirus. Bien qu’ils affirment avoir renforcé les réseaux et que les services de streaming ont réduit la qualité de transmission, la vérité est que la baisse des performances des connexions Internet est constatée. Combien Voulez-vous le vérifier?

Étapes préliminaires pour tester les connexions Internet

Avant de tester la vitesse d’une connexion, il est pratique de prendre en compte certaines sections que nous vous rappellerons, telles que:

Pour obtenir la valeur de vitesse maximale, utilisez un connexion LAN Ethernet filaire.

Si vous avez plusieurs routeurs ou points d’accès connectés, déconnectez-les pour les tests en utilisant uniquement le routeur principal.

Empêche les ordinateurs sur le réseau occupent la bande passante avec d’autres services ouverts, en particulier le P2P, le streaming, etc., qui peuvent fausser le test.

Idéalement, seul l’équipement de test doit être connecté au routeur.

Effectuez plusieurs mesures pour obtenir une moyenne et à différents moments de la journée. Vous pourriez être surpris des différences que vous pouvez obtenir.

Dans les tests de réseaux Wi-Fi sans fil, vous n’atteindrez jamais les vitesses d’une connexion filaire et les différences peuvent être plus importantes en fonction des terminaux, de l’emplacement, de la norme sans fil utilisée ou du canal auquel elle est connectée.

Pour les tests Wi-Fi, essayez de localiser un canal aussi bas que possible et aussi près du routeur que possible.

Il en va de même pour les tests sur les réseaux mobiles à large bande. Idéalement, localisez une zone claire et avec un bon signal du fournisseur, bien que ce ne soit pas toujours possible.

Tester la vitesse des connexions Internet

Il existe plusieurs applications qui nous permettent d’obtenir la vitesse réelle que nous pouvons obtenir dans notre cas particulier et de comparer avec ce que nous avons contracté. Si nous testons régulièrement et nous en souvenons, nous serons également en mesure de comparer si l’augmentation du trafic nous affecte par COVID.

Il existe plusieurs applications que nous aimons et l’une d’entre elles est Speedtest.net, qui offre un test fiable et facile à utiliser.

Nous chargeons simplement votre page dans n’importe quel navigateur Web et nous verrons comment l’outil nous offre IP publique, sa localisation et son fournisseur Internet.

Nous commençons le test par un simple clic avec la possibilité de choisir le serveur à partir duquel nous avons l’intention de faire le test. En général, le plus proche offrira les meilleurs résultats.

L’outil renverra le vitesse maximale atteinte pour le téléchargement et le téléchargement ainsi que le ping obtenu.

Le résultat sera visible et nous avons la possibilité d’enregistrer une image pour le comparer plus tard ou l’inclure dans notre profil de forums et autres.

Si vous souhaitez plus de personnalisation des préférences et de la gestion des résultats, vous pouvez créer un compte et ce sera plus facile pour les tests ultérieurs.

Vous pouvez également tester votre connexion cellulaire avec Mobile Speedtest, disponible gratuitement pour iOS et Android, et prenant en charge les réseaux LTE, 4G, 3G, EDGE et EVDO.

Dans mon cas particulier, avec une connexion de 600 méga gaz », très stable et au maximum de la connexion en situation normale, la baisse des performances et l’augmentation du ping a été assez prononcé au cours des dernières semaines.

Pouvons-nous l’améliorer? Si nous n’avons pas de base à partir de laquelle commencer et comme nous pensons que la bande passante a été réduite par défaut, c’est compliqué, mais nous recommandons les techniques habituelles: