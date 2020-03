Strix Leviathan exploite un fonds d’actifs numériques quantitatifs prenant systématiquement des positions longues et courtes dans des devises numériques à grande capitalisation, y compris le bitcoin et l’éthereum, de sorte que notre perspective sur l’économie mondiale n’a pas d’impact majeur sur le fonctionnement quotidien de notre entreprise . Nous vivons cependant dans un monde d’actualités et de chiffres et le récit qui est tissé par les nouvelles et les chiffres actuels est important à partager. Basée à Seattle, Washington, nous ressentons les effets du premier hotspot viral aux États-Unis depuis quelques semaines.

En tant que lecteur ., vous connaissez probablement la situation des coronavirus et son impact plus large sur l’économie mondiale. Si vous souhaitez un rafraîchissement, nous avons fait une plongée profonde sur notre blog. La version abrégée est que les impacts du coronavirus commencent tout juste à se faire sentir et dureront longtemps. Nous devons aplanir la courbe de l’infection pour assurer la stabilité de notre système médical. L’économie est sur le point de traverser le reste de 2020.

Nous aimerions nous concentrer sur notre domaine d’expertise: la crypto-monnaie. Comment tout le chaos dans le monde affectera-t-il le prix du bitcoin? Personne ne sait. Et quiconque prétend différemment vous vend un sac de marchandises.

Cette classe d’actifs est expérimentale et donc entièrement spéculative, et bien qu’il soit qualifié d’actif refuge à l’abri des caprices de l’économie mondiale, le bitcoin n’existait pas pendant la crise économique de 2008. Ironiquement, il a été formé à partir des cendres de ce spectacle et n’a existé que dans un climat macro-climatique mondial risqué. Étant donné que le bitcoin n’a jamais existé pendant aucune forme de crise financière mondiale, il n’y a aucun point de données à partir duquel extrapoler.

Au cours des dernières semaines, l’action des prix du bitcoin a suivi de près en ligne avec les marchés réguliers, surprenant beaucoup et endommageant la notion de manque de corrélation du bitcoin. Lorsque nous avons commencé à travailler sur cette pièce, le prix du Bitcoin oscillait autour de 8 000 $ et, dans les 24 heures suivantes, a chuté de plus de 25% à 6 000 $. Les marchés mondiaux ont peur et se comportent comme si les investisseurs recherchaient les sorties sur presque tout.

Le Bitcoin est victime de la panique du COVID-19. Je ne voyais vraiment pas cela venir, je pensais que cela pourrait agir comme un atout sûr.

Crypto a besoin d’une quantité importante de nouveaux capitaux pour entrer dans l’espace pour sortir de la tendance baissière mondiale qui a commencé à la fin de 2017. Une question majeure que nous continuons à poser est d’où vient ce capital?

Les investisseurs particuliers sont entrés en masse lors de la grande bulle cryptographique de 2017 avec d’énormes entrées de capitaux. Alors que cette bulle a éclaté, bon nombre de ces investisseurs de détail ont perdu des sommes importantes de capital et sont devenus sceptiques et impatients face à la classe d’actifs. Ceux qui sont restés ont connu une fausse excitation répétée d’un autre marché haussier de style 2017, mais ont rencontré une vente incroyable. Cela est devenu exaspérant pour beaucoup.

Nous nous attendons à ce que de nombreux investisseurs de détail soient si sous-marins que le «hodling» persistera, mais nous avons des attentes limitées qu’ils ajoutent des sommes substantielles à leurs positions, d’autant plus que d’autres investissements tombent d’une falaise. D’autres abandonneront complètement, la douleur des rabattements astronomiques étant trop lourde à supporter.

À 6000 $, le bitcoin est en baisse d’environ 16% depuis le début de l’année et de 68% par rapport à son niveau record du 17 décembre 2017, sous-performant le S&P sur cette même période d’environ 100%.

L’entrée de capitaux institutionnels à grande échelle a longtemps été désignée comme la force d’épargne depuis les plus hauts de décembre 2017. Beaucoup pensent que ce capital est à seulement 3 à 6 mois. Nous pensons que nous sommes probablement beaucoup plus éloignés des entrées institutionnelles majeures étant donné le paysage économique actuel combiné à l’environnement réglementaire actuel et à un certain nombre d’autres problèmes. Les allocateurs institutionnels ont d’autres incendies et peu de raisons de se lancer dans une diligence supplémentaire pour une petite classe d’actifs spéculative et expérimentale pour le moment – en particulier une qui n’a pas un historique suffisant ou une relation établie dans le système plus large des marchés financiers.

Un argument que vous entendez fréquemment est que la réduction de moitié du bitcoin imminente entraînera une augmentation spectaculaire de la valeur du bitcoin. Cela a été largement popularisé par le «modèle Stock to Flow (S2F)» – un modèle auquel nous ne pensons pas particulièrement. Un récit populaire dans l’espace de crypto-monnaie est le suivant:

«La réduction de moitié des récompenses minières a pour effet de réduire la pression de vente des mineurs, ce qui crée à son tour un déséquilibre de l’offre et de la demande qui facilite ensuite une escalade dramatique des prix.»

Avec peu de gens qui achètent et avec des mineurs qui vendent, il y a d’énormes vents contraires face aux marchés du bitcoin.

Cependant, après avoir terminé une analyse des moitiés antérieures, nous avons constaté que l’impact d’un événement de réduction de moitié sur l’action en matière de prix était limité. Il semble plus probable que le comportement de retour avant, pendant et après une réduction de moitié coïncide davantage avec l’augmentation des niveaux de spéculation qu’avec un changement sous-jacent de la pression côté vente.

À notre avis, il n’est pas possible de formuler des allégations statistiquement significatives concernant l’impact de la réduction de moitié étant donné qu’il n’existe que deux points de données antérieurs. Les deux dernières moitiés ont eu lieu en 2012 et 2016 avec des marchés (à la fois cryptographiques et traditionnels) de nature radicalement différente. Bitcoin est passé d’un monde de mineurs amateurs à un monde de mineurs à l’échelle industrielle qui utilisent tous les outils financiers à leur disposition (à savoir les options, les contrats à terme, les prêts). En outre, aucun des deux moitiés précédentes ne s’est produit alors que l’économie mondiale était au bord du précipice d’une récession.

Cela dit, nous pensons que la réduction de moitié aura un impact mesurable sur l’espace de crypto-monnaie plus large. Réduire de moitié le revenu des mineurs crée des pressions économiques incroyables sur l’industrie minière. Cette industrie a prospéré grâce à l’accès au crédit bon marché et au bénéfice d’une prime de profit importante au cours des dernières années – deux conditions avantageuses qui sont sur le point de prendre fin. Nous pensons que la pression de vente pourrait être à l’horizon alors que les mineurs sont confrontés à une confluence de facteurs, notamment des dommages aux bilans, une disponibilité limitée de financement et une réduction des récompenses minières.

En conclusion

Là où certains voient le destin et la tristesse, d’autres voient l’opportunité.

«Ce n’est pas le critique qui compte; pas l’homme qui montre comment l’homme fort trébuche, ou où l’auteur des faits aurait pu mieux les faire. Le crédit appartient à l’homme qui est actuellement dans l’arène, dont le visage est gâché par la poussière, la sueur et le sang; qui s’efforce vaillamment; qui se trompe, qui revient encore et encore, car il n’y a pas d’effort sans erreur ni défaut; mais qui s’efforce réellement d’accomplir les actes; qui connaît de grands enthousiasmes, de grandes dévotions; qui se consacre à une bonne cause; qui au mieux connaît à la fin le triomphe de la haute réussite, et qui au pire, s’il échoue, au moins échoue en osant beaucoup, de sorte que sa place ne sera jamais avec ces âmes froides et timides qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite . ” – Théodore Roosevelt

Malgré ces vents contraires majeurs, il y aura une reprise, nous en sommes certains. Il est possible que la vitesse de cette reprise déçoive beaucoup de personnes à la recherche de richesses rapides. Cependant, le bitcoin et la classe d’actifs numériques au sens large sont là pour rester, les fluctuations de prix sauvages et tout. Ces technologies alimentent un monde d’actifs entièrement nouveau et fascinant. Des récompenses financières existent pour ceux qui apprécient les risques et les opportunités créés par ces actifs perturbateurs. Il y a du pouvoir dans l’humilité et des opportunités dans la crise.

Attendez-vous à l’inattendu et soyez en sécurité.