Comment traduire un document PDF dans une autre langue

Les documents PDF ne sont pas conçus pour être modifiés. Si vous souhaitez traduire un document à partir d’un fichier PDF, vous devrez trouver un programme ou un service de traduction PDF. Mais il existe des moyens simples de le faire.

Les documents PDF ne sont pas conçus pour être modifiés. Souvent, le format PDF est verrouillé, ce qui fait que le contenu est exactement le même quel que soit l’appareil que vous utilisez pour afficher le fichier.

Cela rend la traduction d’un document PDF très difficile. Si vous souhaitez traduire un document à partir d’un fichier PDF, vous devrez trouver un service ou un logiciel de traduction PDF. Il existe plusieurs façons de traduire un document PDF, nous les expliquons ci-dessous.

Traduire un document PDF avec Microsoft Word

Les fichiers PDF sont entièrement modifiables avec Microsoft Word. Vous pouvez également utiliser Word pour traduire sans problème d’une langue à une autre. La combinaison de ces deux fonctionnalités vous permet de traduire directement des fichiers PDF en Word.

Malheureusement, ce processus n’est pas parfait. La modification de fichiers PDF dans Word peut présenter des défauts de formatage, d’images et de fonctions de conception. Cette option n’est utile que pour les documents PDF très simples, tels que les documents PDF contenant uniquement du texte dans une police standard. Pour les fichiers PDF plus complexes, il est préférable d’envisager une autre option.

La première chose que vous devez faire est d’ouvrir le document PDF avec Word. C’est simple. Ouvrez Microsoft Word -> sélectionnez “Ouvrir” dans le menu de gauche -> sélectionnez le PDF depuis votre ordinateur.

Une fois le document PDF ouvert avec Word, vous pouvez démarrer la traduction en allant dans l’onglet “Révision” puis en sélectionnant l’option “Traduire”. Dans l’article suivant, vous pouvez voir tous les détails pour traduire des documents Word.

Une fois la traduction partielle ou complète terminée, cliquez sur le menu Fichier -> Enregistrer sous -> sélectionnez PDF comme type de fichier.

Utilisez le traducteur Google pour traduire vos documents PDF

Vous pouvez utiliser des services en ligne gratuits pour traduire des documents à partir de fichiers PDF, tels que Google Translate.

Google Translate est un peu plus restrictif que Microsoft Word, car le texte traduit ne sera pas réexporté vers un fichier PDF, vous devrez le faire vous-même.

Commencez par vous rendre sur la page Google Translate. Cliquez ensuite sur l’onglet “Documents” et sélectionnez la langue source et la langue dans laquelle vous souhaitez traduire. Cliquez ensuite sur le bouton “Parcourir l’ordinateur” pour sélectionner le fichier PDF que vous souhaitez traduire. Enfin, une fois le fichier PDF chargé, cliquez sur le bouton “Traduire”.

Google Translate traduira automatiquement le texte et l’affichera sur une nouvelle page. Vous pouvez ensuite sélectionner, copier et coller ce contenu dans un nouveau document, par exemple Word, puis l’enregistrer à nouveau en tant que fichier PDF.

Traduire et créer des fichiers PDF avec DeftPDF

Il existe un autre service en ligne qui vous permet d’effectuer des traductions de documents PDF. Dans ce cas, il s’agit de DeftPDF. Contrairement à Google Translate, cet outil vous donnera le texte traduit dans un autre fichier PDF, au lieu d’avoir à le créer manuellement.

Cependant, ce service a certaines limites, car il n’est pas gratuit dans tous les cas. Pour les documents de moins de 10 000 caractères, vous pouvez traduire des documents PDF entièrement gratuitement. Si les documents dépassent ce nombre de caractères, cela aura un coût. Mais bon, il existe des astuces pour contourner cette limitation, par exemple, extraire des pages du document PDF pour créer plusieurs fichiers PDF et traduire progressivement des fichiers PDF plus petits.

Pour commencer, accédez au site Web DeftPDF, cliquez sur le bouton “Télécharger le document” et sélectionnez le fichier PDF que vous souhaitez traduire depuis votre ordinateur.

Une fois le fichier PDF sélectionné, DeftPDF affichera un aperçu du document sur le côté gauche, tandis que sur le côté droit, il vous donnera la possibilité de sélectionner la langue d’origine et la langue dans laquelle vous souhaitez traduire. Cliquez ensuite sur le bouton “Traduire”. Enfin, cliquez sur le bouton “Créer et télécharger” pour créer et télécharger le fichier PDF déjà traduit dans la langue souhaitée.

