Comment transférer des fichiers et des données d’un ancien smartphone Android vers un nouveau

Que le vôtre vieux smartphone il vous a accompagné dans les moments les plus beaux et les plus laids de votre vie. Il détient certains des souvenirs les plus importants… La chanson que vous avez dédiée, celle de votre premier baiser, celle qui accompagnait les contes mélancoliques d’une nuit d’été. Les photos sur la plage, de votre meilleur ami un peu, pour ainsi dire, de votre esprit, de ce beau coucher de soleil dans les montagnes, de la drôle de tête de votre chat, le premier jour de l’école de votre enfant; mais aussi certaines informations nécessaires, telles que outils et documents de travail, les contacts des clients, des amis et de la famille éloignés, les données pour accéder aux services en ligne et ceux qui en ont plus.

Tout est là, sur votre ancien smartphone, et maintenant que vous êtes sur le point de passer à votre nouveau smartphone, votre prochain compagnon d’aventurier, tu crains que tout cela soit perdu ou est-il destiné à rester pour toujours sur votre ancien appareil? Absolument pas. Dr.fone – Transfert téléphoniqueen fait, il offre tout ce qui est nécessaire pour transférer des fichiers d’un smartphone Android à un autre, en toute sécurité, facilement et rapidement.

Dr.fone, le médecin de votre smartphone. Qu’est-ce que c’est et comment ça marche?

Comme vous pouvez facilement le deviner d’après le nom, Dr.Fone est le “docteur” de votre smartphone, une suite qui offre tous les outils nécessaires pour réparer les problèmes les plus courants d’un smartphone. Il est possible, par exemple, de récupérer des messages, photos, vidéos, contacts et données de la mémoire interne d’un appareil Android si cela est inaccessible (par exemple, lorsque l’écran est cassé), ou récupérer des fichiers supprimés accidentellement depuis microSD. Ou encore, il est possible de réparer un iPhone s’il ne s’allume pas et reste bloqué avec le logo Apple apple, ou même lorsqu’il redémarre à plusieurs reprises.

La suite offre un certain nombre de fonctions utiles, comme celle de récupération (récupération de données supprimées par erreur ou qui, d’une manière ou d’une autre, ont été perdues), transfert (transfert de fichiers et de données d’un appareil à un autre), Sauvegarde et restauration (pour enregistrer toutes les données sur l’ordinateur et les restaurer sur un nouveau smartphone) e Supprimer (pour supprimer définitivement toutes les données stockées sur le smartphone, devenant ainsi irrécupérable). Le tout est accompagné de une interface utilisateur claire et intuitive, ce qui rend ce logiciel facile à utiliser même pour les utilisateurs moins expérimentés.

L’un des outils les plus utiles offerts par dr.fone est certainement Transfert téléphonique, grâce auquel il est possible transférer différents types de fichiers d’un smartphone à un autre. Plus précisément, dr.fone – Phone Transfer vous permet de:

Transférez onze types de fichiers des smartphones Android vers les smartphones Android (photos, vidéos, contacts, messages, historique des appels, signets, calendrier, mémo vocal, liste noire de contacts, musique et applications)

Transférez neuf types de fichiers du smartphone Android vers l’iPhone (photos, vidéos, contacts, messages, historique des appels, signets, calendrier, mémos vocaux et musique)

Transférez quinze types de fichiers de l’iPhone vers Android (photos, vidéos, contacts, liste noire des contacts, messages, historique des appels, signets, calendrier, mémos vocaux, musique, réveils, messagerie vocale, sonneries, fonds d’écran et notes)

Transférez quinze types de fichiers d’iPhone vers iPhone (photos, vidéos, contacts, messages, historique des appels, signets, calendrier, mémo vocal, musique, réveils, messagerie vocale, sonneries, fonds d’écran, mémos et historique du safari).

Comment transférer des fichiers d’un smartphone Android à un autre avec dr.fone – Phone Transfer

Dans cet article, nous couvrirons la transfert de fichiers d’un smartphone Android à un autre. Tout d’abord, il faut installez et exécutez dr.fone sur votre ordinateuret cliquez sur l’élément Transfert téléphonique depuis l’écran principal. De cette façon, la procédure de transfert de données d’un smartphone Android à un autre est lancée.

À ce stade, vous devrez connectez vos deux appareils Android (à la fois l’ancien à partir duquel vous souhaitez exporter les fichiers et le nouveau) vers l’ordinateur via Câble USB. Une fois reconnu, vous pourrez voir les deux smartphones sur la fenêtre. A gauche, la “source”, ou le smartphone à partir duquel vous devrez exporter les fichiers; à droite, cependant, la «cible», c’est-à-dire l’appareil vers lequel vous souhaitez transférer des données.

Au centre, vous remarquerez une fenêtre qui regroupe tous les contenus que vous pouvez transférer sur votre nouveau smartphone. Vous pouvez sélectionner et désélectionner tous les fichiers qui vous intéressent. À ce stade, vous devez cliquer sur l’élément “Commencer le transfert”Pour commencer à transférer tout le contenu que vous avez sélectionné de votre ancien appareil vers le nouveau.

Vous avez terminé. En quelques minutes, vous aurez transféré tous vos fichiers sur votre nouveau smartphone Android. Facile, non? Essayez maintenant dr.fone – Phone Transfer pour transférer des fichiers de votre ancien appareil vers un autre, et profitez de notre code SENTINA01 recevoir un fantastique 20% de réduction. L’offre est valable jusqu’au 30 avril.