Si vous utilisez toujours le pont Philips Hue original avec votre éclairage intelligent mais que vous souhaitez passer à la douce vie HomeKit et Siri, alors il est temps pour une mise à niveau. Faire le changement nécessite le dernier pont Philips Hue, votre application Philips Hue existante et un peu de patience. Voici notre guide sur la façon de faire le travail en un rien de temps.

Comment transférer vos lumières Hue vers le dernier pont compatible HomeKit

Laisser votre vieux pont branché à la fois sur l’alimentation et Ethernet. Vous en aurez besoin pour le transfert.

Branchez votre nouveau pont à la fois à l’alimentation et à Ethernet. (J’ai dû “emprunter” ma connexion Apple TV; faire ce qui doit être fait.)

Lancez le Teinte sur votre iPhone, iPod touch ou iPad.

Appuyez sur le Hamburger pour ouvrir la barre latérale.

Robinet Transfert de pont sous Notifications.

Robinet Paramètres de transfert pour commencer le processus.

Robinet Préparer le transfert au fond.

Appuyez sur le bouton votre vieux pont.

Appuyez sur le bouton de votre nouveau pont.

Si votre nouveau pont est venu dans le cadre d’un kit, vous devrez d’abord le réinitialiser pour effacer les lumières pré-appariées.

appuyez sur la réinitialiser bouton à l’arrière du nouveau pont avec une épingle ou une pointe de stylo (j’ai utilisé un outil d’éjection SIM, car!)

Attendez une minute nouveau pont réinitialiser.

Robinet Commencer le transfert.

Robinet lumières clignotantes pour tester si le transfert a fonctionné.

Robinet Prochain quand tu es heureux.

appuyez sur la réinitialiser bouton à l’arrière du vieux pont avec une épingle ou une pointe de stylo (j’ai utilisé un outil d’éjection de SIM, car!) pour éviter tout conflit futur.

Débranchez votre vieux pont et faites ce que vous voulez avec.

Robinet Terminé.

Votre nouveau système d’éclairage Hue compatible HomeKit et alimenté par Siri devrait maintenant être prêt! Une fois la mise à niveau effectuée, vous aurez besoin de la dernière application Philips Hue pour contrôler votre éclairage.

Vous pourrez également contrôler vos lumières via l’application Home, qui conserve tous vos accessoires HomeKit dans un seul endroit facile à utiliser. Besoin d’un aperçu de l’application Home et de tout ce qu’elle peut faire? Consultez notre guide pratique.

