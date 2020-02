comment trouver la fréquence 2G, 3G, 4G, 5G

Quand on se retrouve dans certains zones à couverture limitée et peut-être que nous vivons dans ces zones, il serait parfois très utile de connaître les méthodes pour tracer les fréquences utilisées par nos téléphones pour avoir le champ nécessaire et le réseau pour les utiliser. Il est bon de savoir qu’en Italie, il existe des bandes spécifiques qui sont utilisées et qui ont naturellement des antennes qui sont utilisées pour les tracer. Les plus utilisés en Italie sont actuellement: bande 1, bande 3, bande 7, bande 8, bande 20, bande L et à un niveau expérimental bande sous 6. Le Band 700 sortira progressivement de la télévision pour faire de la place à la 5G.

Quels sont les moyens les plus efficaces pour trouver des fréquences sur mobile

L’une des méthodes les plus simples ça s’appelle ServiceModeet est une fonction qui ne nécessite aucun téléchargement d’une application et se trouve dans la plupart des téléphones. juste entrez un code sur votre clavier numérique, qui peut varier en fonction du modèle de smartphone que vous possédez, et immédiatement tout ce dont vous avez besoin devrait apparaître à l’écran sur les informations de bande utilisées par votre téléphone.

Il y a aussi quelques applications, telles que CellMapper, une application Android populaire est gratuite. Une fois téléchargée, cette application est installée, toutes les informations dont vous avez besoin apparaîtront sur l’écran de votre smartphone. Si vous avez besoin d’une carte montrant les cellules disponibles les plus proches autour de vous, il suffit de télécharger OpenSignal, une application qui vous montrera non seulement les cellules à proximité, mais pourra également vous fournir des informations sur le niveau de couverture de chacune. Nous vous rappelons qu’après ces opérations dans certains cas un répéteur de signal suffira pour résoudre le problème.