Comment un bonhomme de neige de l’espace appelé Arrokoth met en lumière les origines planétaires – .

Une reconstruction générée par ordinateur de la forme d’Arrokoth le fait ressembler à un bonhomme de neige écrasé, mais légèrement moins écrasé qu’on ne le pensait à l’origine. (NASA / JHUAPL / Image SwRI / Roman Tkachenko)

Le bonhomme de neige spatial qui a fait l’objet d’une rencontre rapprochée avec la sonde New Horizons de la NASA l’année dernière aide les scientifiques à répondre à une question cosmique: comment les éléments constitutifs du système solaire ont-ils commencé?

«Cela change la donne», a déclaré Alan Stern, scientifique planétaire au Southwest Research Institute et chercheur principal pour la mission New Horizons.

Stern et d’autres membres de l’équipe scientifique de New Horizons ont partagé leurs dernières découvertes sur l’objet en forme de bonhomme de neige maintenant connu sous le nom d’Arrokoth aujourd’hui lors de la réunion annuelle de l’American Association for the Advancement of Science à Seattle. Ces résultats sont détaillés dans un trio d’études publiées par la revue Science.

La plus grande révélation concerne les origines anciennes d’Arrokoth.

Une analyse détaillée de la structure en forme de bonhomme de neige à double lobes de l’objet confirme que Arrokoth a vu le jour lorsqu’un nuage localisé de matériau primordial s’est effondré en deux amas voisins qui se sont fondus doucement ensemble.

Cela contraste avec une vue alternative, connue sous le nom d’accrétion hiérarchique, qui propose que des objets de différentes parties du premier système solaire se brisent ensemble pour former des planétésimaux comme Arrokoth.

Les études publiées aujourd’hui font suite à des rapports de premier regard publiés dans Science en mai dernier. Le point de vue mis à jour présenté par les scientifiques aujourd’hui est basé sur une analyse de 10 fois plus de données qu’ils disposaient à l’époque.

Cette vue animée d’Arrokoth est basée sur des images qui ont été capturées à des angles de vision légèrement différents par la sonde New Horizons de la NASA lors de son vol. L’effet 3D aide les scientifiques à mieux comprendre la forme et la structure de l’objet de la ceinture de Kuiper. (NASA / JHUAPL / Image SwRI / Roman Tkachenko)

New Horizons a été lancé en 2006 et a eu un regard sans précédent sur Pluton lors de son vol en 2015. Arrokoth, qui se situe à un milliard de kilomètres au-delà de Pluton, a été choisie comme prochaine cible d’observation de la sonde de la taille d’un piano. On pense qu’elle est représentative des petites mini-planètes qui ont pris forme lors de l’effondrement de la nébuleuse solaire, le vaste nuage de gaz et de poussière qui entourait notre soleil infantile.

Avec la rencontre de New Horizons avec Arrokoth le jour du Nouvel An 2019, le bonhomme de neige spatial est devenu l’objet céleste le plus éloigné à observer de près. L’équipe scientifique a été impressionnée par les données qui remontaient dans les premiers mois après la rencontre, mais elles avaient encore quelques mystères à régler.

Les scientifiques disent maintenant que plusieurs nouveaux indices les ont conduits à la conclusion que les deux pièces constitutives d’Arrokoth se sont formées dans le même voisinage du système solaire primordial et se sont réunies doucement.

Tout d’abord, les deux lobes ont des pôles et des équateurs étroitement alignés, et il n’y a aucune preuve d’un éclatement à grande vitesse. “Ce n’est qu’à des vitesses de collision beaucoup plus faibles, sensiblement inférieures à la vitesse d’échappement mutuelle et à un angle oblique, que les résultats de nos simulations commencent à ressembler à Arrokoth”, ont écrit les scientifiques de New Horizon dans un de leurs articles de recherche.

Les simulations suggèrent que les deux moitiés d’Arrokoth se sont rapprochées à une vitesse de 7 mph ou moins. “Ils ne font qu’embrasser”, a expliqué William McKinnon, spécialiste des sciences planétaires à l’Université Washington de St. Louis, lors du briefing d’aujourd’hui. “S’ils étaient des vaisseaux spatiaux, ils seraient amarrés.”

Un autre indice provenait de l’uniformité de la signature spectrale de l’objet. Les deux lobes sont inhabituellement rouges, et l’analyse spectrale suggère la forte présence de glace au méthanol. Le fait que les deux lobes soient chimiquement homogènes sert de preuve supplémentaire qu’ils se sont formés à proximité.

“Il s’agit essentiellement de matériaux locaux”, a déclaré Will Grundy de Lowell Observatory.

McKinnon a déclaré que le scénario d’effondrement des nuages ​​expliquerait comment le système solaire a démarré si rapidement il y a 4,5 milliards d’années. “Cela stimule la formation de la planète”, a-t-il déclaré.

Les planétésimaux comme Arrokoth ont presque certainement servi de graines pour la croissance de plus grands mondes, y compris des planètes terrestres comme la Terre et des géantes gazeuses comme Jupiter, ont déclaré les scientifiques.

Une reconstruction tridimensionnelle de la forme d’Arrokoth indique que le plus grand lobe mesure 12,8 sur 12,3 de large et 5,8 milles d’épaisseur, tandis que le plus petit lobe mesure 9,6 sur 8,6 milles de large et 6,1 milles d’épaisseur. Ces dimensions font que le bonhomme de neige ressemble plus à un insecte écrasé – mais dans l’ensemble, il n’est pas aussi écrasé que les scientifiques l’ont supposé l’année dernière. Le volume d’Arrokoth est désormais estimé à 30% plus important que prévu.

Aujourd’hui, New Horizons se trouve à plus de 315 millions de kilomètres au-delà d’Arrokoth et fait un zoom vers l’extérieur à travers la ceinture de Kuiper, l’anneau glacé de matière à la lisière du système solaire. Il est prévu de continuer à renvoyer des données scientifiques sur Arrokoth pendant une autre année.

Dans l’intervalle, les scientifiques de New Horizons utiliseront le temps sur des télescopes au sol pour rechercher des objets plus éloignés de la ceinture de Kuiper qui pourraient être candidats à un futur survol. Dans un an ou deux, ils espèrent identifier un troisième monde de sortie prêt pour son gros plan.

Les trois études scientifiques sont «La géologie et la géophysique des objets de la ceinture de Kuiper (486958) Arrokoth», avec John Spencer du Southwest Research Institute comme premier auteur; «L’origine de la nébuleuse solaire d’Arrokoth (486958), un binaire de contact primordial dans la ceinture de Kuiper», avec William McKinnon de l’Université de Washington à St. Louis comme premier auteur; et «Couleur, composition et environnement thermique de l’objet ceinture de Kuiper (486958) Arrokoth», avec Will Grundy de l’Observatoire Lowell comme premier auteur.