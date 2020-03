Comment un cours simple peut aider à détecter les fausses nouvelles

Personne n’est libre de tomber pour de fausses nouvelles. Personne. Ni les professionnels de l’information ni quelqu’un qui lit tous les en-têtes le matin. Se croire une fausse nouvelle ou une fausse nouvelle est difficile en raison de la à quelle vitesse nous consommons l’information. De plus, les fausses nouvelles s’adressent précisément à notre préjugé ou, s’il est publié sur un support traditionnel, il profite de la faire confiance que nous avons dans cet environnement.

Auparavant, j’ai parlé des efforts déployés dans les domaines de l’éducation pour sensibiliser les jeunes et les éduquer à devenir des consommateurs d’informations. actif et critique. Mais ces conseils ils servent à tout le monde.

Le public plus âgé est également un foyer affecté par les fausses nouvelles. Bien que ce soit une tranche d’âge qui a été considéré comme technophobe, beaucoup d’entre eux ont accès à smartphones et tablettes. Et bien qu’ils ne se comportent pas avec la même facilité que leurs petits-enfants, rien ne les empêche d’être des internautes et de se familiariser avec WhatsApp, Facebook ou YouTube.

Aux États-Unis, par exemple, 7 personnes sur 10 de entre 50 et 64 ans Ils ont un profil Facebook. Et 6 sur 10 plus de 65 ans ils passent du temps sur Facebook. Et je cite Facebook parce que c’est l’un des piliers de la diffusion de fausses nouvelles. Bien qu’il ait incorporé de nouvelles mesures pour le combattre, il n’est pas facile de gérer les campagnes publicitaires secrètes constantes qui se révèlent être de la propagande politique.

Mais face à la désinformation, le meilleur outil est l’éducation. Apprenez à repérer les fausses nouvelles. Dans le cas de les personnes âgéesUn projet intéressant est l’atelier intitulé Comment repérer les fausses nouvelles. Promu par Planète senior, se tient dans différentes villes américaines et son public cible est les personnes âgées, une partie très pertinente de la population dans tout processus électoral.

Vérification des faits citoyen

Avec l’expression de fausses nouvelles, après un certain temps, l’expression de vérification des faits, son ennemi juré, est devenue populaire. Le premier correspond à l’expression fausses nouvelles, tandis que le second fait référence à quelque chose d’aussi naturel que vérifier les faits.

Vérifier les faits est quelque chose qu’ils enseignent dans les écoles de journalisme. Mais la rapidité avec laquelle vous devez publier des informations ou l’intérêt d’un média pour publier certaines nouvelles signifie que cette tâche très basique pas rempli.

Heureusement, n’importe qui peut vérifier la véracité d’une nouvelle. Précisément, Internet est un outil qui facilite cette tâche, car nous rapproche des sources originales et aux documents et annonces officiels.

Dans l’atelier susmentionné, ses assistants utilisent des sources de vérification des faits telles que Snopes ou FactCheck, deux portails de référence et à but non lucratif qui examinent les informations les plus diffusées et indiquent quelle partie est vraie et quelle partie est fausse. En petits groupes, les informations diffusées sur Internet sont analysées pour savoir quelle partie est correcte et trouver canulars ou incohérences.

Normalement, vérifier si une nouvelle est vraie ou fausse ne consomme pas plus d’une minute ou deux. Le problème est que passer ces minutes Nous considérons tous les titres que nous lisons comme une perte de temps, mais en retour, nous cesserons de diffuser des informations intéressées ou directement incorrectes. Et parfois, le titre est si juteux que nous ne considérons pas qu’il s’agit de fausses nouvelles.

La raison pour laquelle un atelier comme Comment repérer les fausses nouvelles a été conçu pour les personnes de plus de 65 ans est due à des études telles que celles menées par les universités de Princeton et New York. L’un d’eux, publié en juin 2019, a indiqué que les utilisateurs de Facebook de plus de 65 ans étaient susceptibles de partager plus de fausses nouvelles que les utilisateurs de moins de 29 ans. Plus précisément, la différence était de 7 à 1.

Bien que l’étude n’entre pas dans l’analyse de la raison ultime de ces données, peut-être parce que les personnes âgées sont plus intéressé par l’information politique que les plus jeunes ou peut-être pour la différences idéologiques entre eux, car la désinformation se concentre généralement sur certains préjugés et idées préconçues. Le fait est que les personnes âgées diffusent davantage de fausses nouvelles, tout simplement parce qu’elles n’ont pas été invitées à vérifier.

Le média NPR nous donne quelques indices sur les raisons qui poussent les plus de 65 ans à diffuser de fausses nouvelles. Selon la chercheuse Susan Nash du Université de StanfordL’une des raisons est qu’à mesure que nous vieillissons, notre façon de penser devient de plus en plus établie, ce qui rend difficile de douter des informations qui correspondent à notre axe mental. Autrement dit, il est plus facile pour vous de douter d’un titre que contredit vos idées que celui qui les confirme.

Un autre facteur est la isolement. Au fil des ans, les gens ont tendance à se retirer, involontairement à de nombreuses reprises. Cela rend difficile la comparaison des informations avec d’autres personnes et incite à diffuser des informations sans les avoir analysées attentivement. NPR souligne l’importance de cela avec un fait: selon le recensement des États-Unis, tôt ou tard, le principal groupe d’âge de ce pays sera plus de 65 ans.

Cela nous affecte tous

Briser une lance en sa faveur, cela ne signifie pas que le natifs numériques se débarrasser des fausses nouvelles. De plus, il y a des études qui ne les laissent pas non plus au bon endroit et qui préviennent que les mineurs ils ne savent pas différencier un avis d’opinion.

Plus précisément, une étude de 2019 a indiqué qu’aux États-Unis, seulement 13,5% des jeunes de 15 ans étaient en mesure de discerner quelles informations étaient et quelle opinion. Au Royaume-Uni, ce chiffre est tombé à 11,5%. L’étude a été réalisée par l’OCDE sur la base de ses Rapports PISA qui évaluent les étudiants du monde entier. En plus d’évaluer les compétences en mathématiques et en langues en littératie, ils ont introduit des tests pour compréhension de la lecture.

Comme toujours lorsque nous parlons de fausses nouvelles, le meilleur outil contre eux est le consommation active et critique d’informations, à la fois dans ces nouvelles qui contredisent nos valeurs et, surtout, dans celles qui les renforcent.