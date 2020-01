Comment une jeune fille de 14 ans a résolu le problème des angles morts dans la voiture

Un problème que tous les automobilistes connaissent est sans aucun doute le risque que vous couriez sur la route à cause de les angles morts qui sont à l’intérieur de nos voitures et ils ne nous permettent pas de voir à 100% ce qui se passe à l’extérieur de la voiture. De nombreux accidents sont en fait causés par cette manque de visibilité du conducteur.

Un exemple de ces angles morts est le mât de voiture, un problème qui n’a pas été résolu jusqu’à aujourd’hui. Alaina Gassler, un étudiant de 14 ans de West Grove, en Pennsylvanie, a cependant trouvé une solution brillante qui résout définitivement ce problème.

Comment Alaina a-t-elle résolu le problème?

Pour ceux qui ne le connaissent pas, il existe en Amérique un concours appelé Broadcom Masters Competition, destiné aux collégiens. Ce concours organisé par l’association à but non lucratif Société pour la science et le public (entreprise dans le but de diffuser l’enseignement des sciences), vise à financer des projets originaux de nouveaux esprits naissants traitant de la technologie, des mathématiques, de l’ingénierie et des sciences appliquées.

En participant à ce concours, la jeune Alaina a obtenu le premier prix de la fondation Samueli égal à 25 000 $. Voici en quoi consiste l’idée: Alaina a d’abord appliqué webcam à l’extérieur du mât afin de reprendre avec elle les points qui ne sont pas visibles de l’intérieur de la voiture, il a ensuite utilisé une imprimante 3D pour créer des composants qui s’adaptent parfaitement sur la voiture de manière à projetez les images prises par la webcam directement à l’intérieur du montant ce qui le rend transparent et élimine efficacement l’angle mort, sans réellement l’éliminer.

Cette solution simple (à laquelle aucun adulte licencié n’avait jamais pensé) est parfaitement réalisable avec produits facilement disponibles. Maya Ajmera, se déclare fier de diriger une organisation qui inspire chaque année tant de jeunes à rechercher et à produire de l’innovation.