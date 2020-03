Comment une startup de Seattle a rapidement modifié sa feuille de route pour l’aider avec COVID-19 – .

L’application Sentinel Fever Tracker de la startup Sentinel Healthcare de Seattle.

Sentinel Healthcare, une startup technologique de la santé de Seattle fondée par un médecin à la recherche d’un meilleur moyen de surveiller à distance l’état de ses patients, a rapidement modifié sa feuille de route produit face à la crise du COVID-19.

Neuf jours seulement après avoir pris sa décision, la société a lancé cette semaine son Sentinel Fever Tracker, une nouvelle application pour aider les systèmes de santé, les hôpitaux, les agences gouvernementales et les employeurs à garder un œil sur l’état des personnes soupçonnées d’être exposées au nouveau coronavirus, tandis que ils sont en auto-quarantaine.

L’application, disponible pour iOS et Android, se connecte à un thermomètre sans fil et envoie des mises à jour en temps réel sur les relevés de température à domicile à un système de santé, un fournisseur de soins de santé ou une autre organisation travaillant avec la startup.

PDG de Sentinel Healthcare Nirav Shah.

Le premier marché de l’application sera les travailleurs de la santé eux-mêmes, a déclaré le PDG de Sentinel Healthcare Nirav Shah, M.D., neurologue et ancien directeur des AVC à l’hôpital suédois de Seattle.

L’entreprise a atterri sur le plan après avoir discuté avec des responsables de la santé et des responsables de la santé qui ont identifié un problème imminent: suivre l’état des travailleurs de la santé et des autres membres du personnel qui ont été exposés au nouveau coronavirus, pendant leur période d’auto-quarantaine requise.

«Comment le système saura-t-il comment les remettre au travail?» Dit Shah. “Ce sera le plus gros goulot d’étranglement en quelques semaines.”

Au-delà du suivi des cas individuels, il existe une vision plus large pour l’application: fournir un moyen de suivre la propagation d’une maladie à l’aide des signes vitaux, en collectant des données auprès de ses utilisateurs. L’outil dispose de fonctionnalités GPS que les utilisateurs peuvent activer pour activer, acceptant de fournir des données de localisation à Sentinel, qui peut ensuite fournir des données anonymisées aux responsables de la santé publique. Sentinel affirme que sa plateforme est conforme à la loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d’assurance maladie (HIPAA), qui comprend des exigences de confidentialité et de sécurité.

La vision plus large est de faire du système une ressource pour suivre une maladie lorsqu’une épidémie se produit, en utilisant des signes vitaux, a déclaré Shah.

La tarification du système de surveillance de la fièvre est un travail en cours, qui dépend des discussions avec les systèmes de santé intéressés, mais la société prévoit d’offrir le service et les appareils aussi près que possible de ses propres coûts, a déclaré Shah, expliquant que Sentinel ne cherche pas à capitaliser financièrement sur la crise.

Les thermomètres Bluetooth et WiFi qui fonctionnent avec l’application Sentinel coûtent environ 50 $. La société en avait des milliers disponibles cette semaine et s’attend à ce que d’autres fournisseurs soient disponibles dans les semaines à venir.

Sentinel a été lancé en 2018 et a levé 2 millions de dollars de financement l’an dernier, dirigé par PSL Ventures, la branche d’investissement de Pioneer Square Labs.

L’entreprise de 12 employés a commencé avec la surveillance à distance de la pression artérielle pour l’hypertension, et s’est depuis étendue à d’autres domaines des soins cardiaques, mais elle a toujours mis la surveillance de la fièvre sur sa feuille de route à long terme. Sur la base de ses offres antérieures, la société travaille actuellement avec plus de 20 organisations de soins de santé, a déclaré Shah, et la capacité de suivi de la fièvre est désormais disponible avec ses clients existants. Il a déclaré que la société avait également suscité l’intérêt d’autres personnes, notamment des bases, des navires et des hôpitaux.

Étant donné que la société est déjà désignée comme une organisation de soins de santé, elle a pu travailler avec Apple pour s’assurer que l’application n’était pas contrecarrée par les efforts du fabricant d’iPhone pour garder les applications liées aux coronavirus voyous ou illégitimes hors de l’App Store.

L’entreprise se concentre initialement sur les systèmes de santé sur la côte ouest, dans sa ville natale de Seattle et en Californie, deux des régions les plus touchées par la propagation du nouveau coronavirus. Mais avant même que le service ne soit annoncé publiquement, a déclaré Shah, l’application Sentinel Fever Tracker était déjà téléchargée par des utilisateurs individuels en Italie, où tout le pays est sous verrouillage COVID-19.