Comment utiliser CyberGhost VPN pour améliorer le divertissement électronique

Le confinement obligatoire ou recommandé pour endiguer la pandémie de COVID-19 a changé nos vies. Certains d’entre nous, chanceux, peuvent télétravailler et d’autres étudient en ligne, mais pour la grande majorité, le divertissement électronique est un excellent point d’appui pour le surmonter. Il suffit de passer en revue l’augmentation explosive de l’utilisation au cours des dernières semaines de services de streaming vidéo ou de lecteurs simultanés sur des plateformes numériques telles que Steam.

Il existe des technologies qui peuvent nous aider améliorer l’accès à l’offre de loisirs électroniques et nous permettent d’autres fonctions. L’un d’eux est les réseaux privés virtuels ou VPN, une technologie de réseau qui permet à un réseau local d’être étendu en toute sécurité et en privé sur un réseau public comme Internet.

En pratique, ces connexions virtuelles point à point masquer l’adresse IP de l’utilisateur et rediriger le trafic Internet via un tunnel VPN crypté. Ce degré d ‘«invisibilité» offre des améliorations directes de la sécurité contre les attaques informatiques, la confidentialité contre le vol de données et l’appropriation d’identité, et d’autres avantages supplémentaires dont tout utilisateur peut profiter.

Que pouvez-vous faire avec un VPN

Si son utilité à des fins professionnelles est pleinement démontrée, par exemple pour connecter différentes succursales d’une entreprise, rendre l’accès au support technique et en général pour un employé se connecter en toute sécurité et à distance avec un ordinateur dans son bureau à domicile (ou tout autre situation géographique), l’utilisation d’un VPN au niveau du consommateur est tout aussi intéressante.

L’une des principales fonctions d’un VPN dans ce domaine est la accès à des portails et services Web bloqués géographiquement. Si vous avez un abonnement à un service VOD comme Netflix en Espagne, vous saurez de quoi nous parlons.

Vous aimeriez sûrement profiter des mêmes conditions que ce type de services de streaming vidéo offre dans d’autres pays comme les États-Unis, en quantité de contenu (presque triple) ou en accès aux nouvelles versions dès le premier instant.

On peut en dire autant de l’accès aux jeux verrouillés par régions ou événements sportifs en ligne qui ne sont pas accessibles à moins que vous n’utilisiez un VPN. Ou contournez les restrictions des réseaux locaux à l’école ou au travail.

Intéressant également les avantages des VPN Commerce électronique, permettant d’accéder à des offres de produits et services qui ne sont généralement pas accessibles. La capacité de contourner la censure que certains gouvernements pratiquent sur certains contenus est un autre des grands avantages d’un VPN.

Un autre service où les réseaux privés virtuels sont très utiles est Réseaux P2P comme BitTorrent. Parfaitement légaux par eux-mêmes, mais bloqués ou limités dans le trafic dans certains pays sur des frais de piratage, ces VPN permettent une utilisation sécurisée et non bloquée sur les réseaux de pairs.

Enfin, mentionnez les avantages de la confidentialité lorsque protéger l’identité en ligne, protégez les transactions et les achats électroniques sur Internet ou autorisez l’utilisation de réseaux Wi-Fi publics à sécurité intrinsèque si vous n’utilisez pas des technologies telles que ces VPN.

CyberGhost VPN, une excellente option

Toutes les solutions VPN ne sont pas identiques, et différents rapports ont mis en évidence les insécurités potentielles des services gratuits dans la protection des informations personnelles, exposant l’historique ou les vulnérabilités aux attaques de détournement de DNS.

Ils ont également de sérieuses limitations sur les connexions et la bande passante disponible, ce qui finit par ralentir votre connexion Internet.

C’est pourquoi nous présentons aujourd’hui CyberGhost, l’une des meilleures solutions du secteur pour faible coût et inclusion de toutes les fonctionnalités que demanderiez-vous à un VPN:

Une communauté grandissante de plus de 35 millions d’utilisateurs qui utilisent ses services.

Accès à presque 6000 serveurs distribué dans 90 pays.

Aucune politique d’enregistrement stricte. CyberGhost n’espionne ni ne sauvegarde aucun type de données lorsque vous êtes connecté à ses serveurs.

Siège à Bucarest. En raison de leur base en Roumanie, ils n’ont aucune obligation légale de conserver des données sur leurs serveurs et sont en dehors de la juridiction des alliances de surveillance internationales.

Cryptage de qualité militaire. Combinez les protocoles les plus sécurisés avec OpenVPN comme tunnel par défaut et le cryptage AES 256 bits pour garder votre vie numérique impénétrable.

Sécurité contre les coupures. Si votre connexion Internet tombe en panne, CyberGhost active un interrupteur d’arrêt d’urgence pour protéger votre identité d’une exposition accidentelle.

Protection contre le filtrage DNS. Les requêtes DNS ne peuvent pas être filtrées sur votre service Internet, ce qui permet à l’utilisateur de gérer toutes sortes de contenus.

Bande passante illimitée: Sans aucun type de limite et avec une bande passante illimitée pour obtenir le maximum de performances dans la transmission.

Connexion simultanée jusqu’à sept appareils différents avec un seul compte.

CyberGhost est compatible avec les principales plates-formes de bureau, mobile, télévision, navigateur et même console.

Serveurs de streaming dédiés pour toutes les principales plateformes (Netflix, Disney +, Hulu, Amazon Prime, HBO GO).

Support en ligne 24/7.

Comment ça marche

Il n’est pas nécessaire d’être un expert ou un gourou de la cybersécurité pour utiliser ces services, car un seul clic suffit pour se connecter à l’un de leurs serveurs et bénéficier d’une protection VPN complète.

Son utilisation ne pouvait pas être plus simple en commençant par la création d’un compte sur le service avec un email et un mot de passe. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez ou celui suggéré par le même formulaire. À la fin, vous pouvez télécharger un PUK, une clé de récupération au cas où vous auriez des problèmes avec le compte et devez le réinitialiser.

Une fois le compte créé, accédez au site Web de CyberGhost et sélectionnez l’abonnement qui correspond le mieux à vos besoins. De là, vous pouvez télécharger l’application de l’appareil que vous souhaitez protéger. La la liste de compatibilité est très étendue et cela fonctionne sur les bureaux Windows, Mac et Linux; sur les appareils mobiles Android et iOS: sur Android TV ou des systèmes de diffusion comme Fire TV ou dans des navigateurs comme Chrome ou Firefox. Ils ont même des applications dédiées pour des consoles comme Xbox et PlayStation et il est même possible de le configurer directement sur des routeurs.

Une fois l’application correspondante installée, il vous suffit de vous connecter à votre compte et de sélectionner le serveur parmi les centaines proposés par CyberGhost, dont certains optimisé pour le streaming ou l’utilisation de réseaux P2P. Vous pouvez également utiliser l’option “se connecter au meilleur emplacement” pour rechercher automatiquement le serveur le plus approprié pour votre région ou votre connexion.

L’application (dans l’exemple Windows) permet également activer des couches supplémentaires de sécurité et de confidentialitétels que le blocage des publicités, le blocage de sites Web malveillants et le suivi en ligne. Les autres fonctions qui peuvent être activées sont la redirection HTTPS (forçant la connexion HTTP à utiliser la version la plus sécurisée d’un site Web) et la compression des données, la compression des images / éléments pour réduire l’utilisation des données lorsque vous utilisez les connexions cellulaires, par exemple.

L’interface est très intuitive et l’application reste en arrière-plan dans la barre des tâches de Windows, donc sa gestion, ses connexions ou son arrêt est très simple d’un simple clic.

CyberGhost VPN propose également fonctions avancées grâce à des “règles intelligentes” qui vous permettent de sélectionner les applications qui utiliseront automatiquement le VPN ou les connecteront automatiquement à un emplacement spécifique lorsque vous l’ouvrirez. Dans le même temps, vous pouvez sélectionner les sites Web que vous souhaitez exclure de leur passage dans le tunnel VPN sous le protocole OpenVPN par défaut et gérer leur utilisation pour les réseaux sans fil privés ou publics.

CyberGhost dispose d’une section d’aide avec une documentation abondante pour connaître en détail son fonctionnement et sa configuration sur chacune des plateformes et ainsi profiter au maximum du service.

Profitez des offres CyberGhost VPN

Un service très complet comme vous l’avez vu. Nous l’utilisons depuis des années et la vérité est que cela n’a rien à voir avec les services gratuits. Et c’est que «tout ce qui est gratuit n’est pas bon marché». Heureusement, ils ont toujours une sorte d’offre et les prix sont assez bon marché pour leurs caractéristiques et leur fonctionnement.

Ils organisent actuellement une promotion qui offre un 79% de réduction dans le prix officiel de l’abonnement de 18 mois, réduisant le prix à 2,75 euros par mois, le prix de quelques cafés. Vous pouvez également opter pour des abonnements de 6 mois ou d’un mois, avec paiement sécurisé par carte bancaire, Paypal ou bitcoins sous BitPay.

Tous les abonnements bénéficient d’un service client 24/7 et d’un Garantie de remboursement de 45 jours au cas où vous n’êtes pas satisfait du service et ils incluent des extras gratuits tels que l’accès aux serveurs NoSpy. N’oubliez pas qu’avec un seul compte, vous pouvez utiliser CyberGhost VPN dans sept appareils différents simultanément.

