Group FaceTime est une excellente fonctionnalité iOS et avec la pandémie de coronavirus, il est probable qu’il sera beaucoup plus utilisé car de nombreuses villes, États et même pays mettent en place des verrouillages dans le monde. Suivez deux façons de démarrer des appels Group FaceTime avec jusqu’à 32 personnes.

Group FaceTime est une fonctionnalité pratique qui permet à plusieurs utilisateurs de se connecter via le chat vidéo (ou simplement audio). Cependant, il est important de garder à l’esprit que tous les appareils Apple ne peuvent pas profiter de la fonctionnalité, certains plus anciens pouvant simplement prendre en charge l’audio pour les appels de groupe.

Apple note que certains appareils plus anciens ne prennent en charge que l’audio pour les appels Group FaceTime. Voici la configuration matérielle requise, via Apple:

Pour utiliser les appels vidéo Group FaceTime, vous avez besoin d’un iPhone 6s ou ultérieur, iPad Pro ou ultérieur, iPad Air 2 ou iPad Mini 4 avec iOS 12.1. Les anciens modèles d’iPhone, iPad et iPod touch prenant en charge iOS 12.1 peuvent rejoindre des appels de groupe FaceTime en tant que participants audio.

Pour utiliser Group FaceTime, vous devez également vous assurer que FaceTime est activé sous Paramètres → FaceTime (basculer en haut).

Voyons deux façons différentes de démarrer un appel Group FaceTime.

Comment utiliser Group FaceTime sur iPhone et iPad

Ouvrez FaceTime et appuyez sur l’icône + dans le coin supérieur droit

Ajouter plusieurs personnes

Robinet l’audio ou Vidéo pour lancer l’appel

Voici à quoi ressemble le processus:

Une fois que vous avez commencé l’appel, vous pouvez appuyer sur l’icône en forme d’étoile pour les effets, couper le son ou retourner la caméra au bas de votre écran tout en faisant glisser vers le haut dans le volet de menu pour afficher toutes les options FaceTime comme ajouter plus de personnes, tourner votre appareil photo éteint, et plus encore.

Appuyez sur votre écran pour faire disparaître le menu.

Comment démarrer un appel Group FaceTime à partir d’un iMessage

Ouvrez le message à partir duquel vous souhaitez démarrer un appel Group FaceTime

Appuyez sur les contacts en haut

Robinet FaceTime

Procédure visuelle sur cette option:

Pour obtenir plus de détails sur Group FaceTime, consultez la page d’assistance d’Apple ici.

