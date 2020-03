Comment utiliser l’application / site Web de dépistage du coronavirus Apple COVID-19

Apple a lancé son site Web et son application de dépistage COVID-19, conçus en partenariat avec le CDC, la FEMA et la Maison Blanche. Le logiciel permet à quiconque d’obtenir facilement des informations et des conseils gratuits pour savoir si vous ou un être cher devriez consulter un médecin, vous isoler, essayer de passer un test, etc. Lisez la suite pour savoir comment utiliser l’application et le site Web de filtrage COVID-19 d’Apple.

À la manière typique d’Apple, l’application et le site Web ont été conçus pour une expérience vraiment conviviale pour quiconque d’obtenir rapidement et facilement de l’aide pour des questions et des conseils sur le coronavirus / COVID-19 ainsi que les prochaines étapes concrètes via l’application ou le filtrage Web pour ceux qui peut être malade.

Comme c’est le cas pour ses produits et services, l’application et le site Web gratuits d’Apple respectent également la confidentialité des utilisateurs en ne collectant pas les réponses du dépistage et ils n’identifient pas les utilisateurs.

Aucune connexion n’est également nécessaire pour utiliser l’application et le site Web.

Comment utiliser l’application et le site Web de filtrage COVID-19 d’Apple

Téléchargez l’application COVID-19 d’Apple ici ou rendez-vous sur le site Web (application uniquement disponible aux États-Unis)

Sur la page de destination, vous verrez des sections pour plus d’informations sur COVID-19, «Ce que vous pouvez faire» et «Test COVID-19»

Si vous avez besoin de comprendre les prochaines étapes pour vous-même ou pour quelqu’un d’autre qui est malade, choisissez le bleu Lancer le dépistage bouton

Choisissez si vous faites le dépistage pour vous-même ou pour quelqu’un d’autre

Suivez les invites et répondez à toutes les questions au mieux de vos capacités

À la fin de la projection, vous obtiendrez une recommandation sur les prochaines étapes à suivre

Voici à quoi ressemble le processus sur iPhone:

Vous pouvez commencer par en savoir plus sur COVID-19, ce que vous pouvez faire, ou tester ou, si nécessaire, passer directement au processus de dépistage.

Apple a rendu l’application et le site Web presque identiques, choisissez Lancer le dépistage sur la page de destination de pour commencer le processus pour vous-même ou pour quelqu’un d’autre (vous pouvez utiliser le dépistage autant de fois que vous le souhaitez).

Lorsque vous avez terminé le dépistage, vous verrez l’un des quelques résultats différents, notamment: «Vous devez pratiquer la distance sociale», «Vous devez vous isoler» et «Contactez votre fournisseur de soins de santé».

Cherchez le Prochaines étapes sous le résultat.

Une fois que vous avez utilisé le filtrage, vous pouvez consulter les résultats passés à tout moment en revenant à l’écran principal de l’application. Vous pouvez également commencer une nouvelle projection.

