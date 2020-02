Comment utiliser le filtre d’Instagram pour tous les garçons 2

Juste à temps pour la sortie de Netflix À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore (et la Saint-Valentin), vous pouvez découvrir quel personnage du film à succès est votre manège ou votre mort, en utilisant un tout nouveau filtre Instagram. La série de comédie romantique populaire a rejoint le “Which __ Are You?” filtrez la tendance avec une façon amusante de vous préparer au nouveau film.

Pour ceux qui ne le savent pas, ce film est la suite de To All the Boys I’ve Loved Before de 2018, un film original de Netflix basé sur le roman du même nom, de Jenny Han. Le film original était remarquable par le public en raison de sa distribution diversifiée, de son histoire authentique et de ses personnages extrêmement comparables. Cela a fait des vagues sur les médias sociaux à un moment où les comédies romantiques perdaient en popularité, et les films exclusifs à Netflix commençaient à peine à faire leur chemin. Compte tenu du succès du film original et du fait que les livres forment une série en trois parties, les fans réclament depuis une suite.

Les filtres thématiques d’Instagram sont devenus viraux à plusieurs reprises au cours de la dernière année, notamment parce que les acteurs et les cinéastes eux-mêmes ont partagé des vidéos de leurs propres expériences avec eux. De grandes franchises comme Pokémon et Star Wars se sont récemment jointes au plaisir, il est donc normal que le casting de To All the Boys se soit également rendu sur les réseaux sociaux pour montrer le nouveau filtre “Love Letter”. Les acteurs principaux du film, Lana Condor et Noah Centineo, ont eu des résultats amusants mais prévisibles avec le filtre sur la page officielle Instagram.

Comment trouver et utiliser le filtre Instagram To All the Boys 2

Le processus d’installation du filtre vous-même est assez simple. Tout d’abord, vous devrez accéder à la page du film. Ouvrez l’application smartphone Instagram et appuyez sur le bouton de recherche (la loupe) en bas de l’écran. De là, recherchez «toalltheboys» pour trouver le compte Instagram officiel du film, @toalltheboysnetflix. Une fois que vous avez atteint la page du compte, vous devrez accéder à son onglet d’effets pour trouver le filtre. Pour y arriver, vous pouvez soit balayer vers la gauche deux fois, soit toucher l’icône ressemblant à un emoji souriant avec un signe “+”.

De là, vous verrez une vidéo intitulée “Love Letter”, avec la star Lana Condor montrant le filtre. Ouvrez la vidéo, appuyez sur le bouton intitulé «Essayez-le» pour ouvrir votre propre appareil photo et utilisez le menu en bas de l’écran de votre appareil photo pour enregistrer l’effet. Cela ajoutera le filtre à votre galerie d’effets, ce qui facilitera la sélection lorsque vous enregistrerez de futures vidéos Instagram. Maintenez enfoncé ce déclencheur pour commencer l’enregistrement et vous serez en mesure d’apprendre qui À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore monter ou mourir est.

Hubert est journaliste d'esprit depuis l'âge de six ans et ne voit pas de bonnes raisons de contester cela, alors nous y sommes. Il passe la plupart de ses journées à travailler pour laisser au monde un meilleur endroit qu'il ne l'était lorsqu'il s'est présenté et a essayé d'être meilleur à Street Fighter.

