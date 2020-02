Le menu Démarrer a été l’un des composants les plus controversés des derniers systèmes d’exploitation Microsoft. La suppression du bouton et du menu Démarrer dans Windows 8 critique ciblée de l’interface utilisateur de l’interface utilisateur moderne, plus conçu pour les utilisations avec un écran tactile que pour le travail de bureau avec clavier et souris.

Microsoft a écouté les fabricants et les utilisateurs, a renvoyé le bouton dans Windows 8.1 et a mis en œuvre des améliorations d’interface. Avec l’arrivée de Windows 10, il l’a réexaminé et il y a eu plusieurs ajustements dans chaque mise à jour du système, mais en conservant le cadre d’interface utilisateur moderne pour les applications, les services et les informations pertinentes et ces “ tuiles dynamiques ” qui étaient la marque de Windows Mobile où Ils avaient l’air et fonctionnaient très bien, comme dans les appareils à écran tactile tels que les tablettes.

Le fait est que ces mosaïques en direct ont été conçues pour les mobiles intelligents, avec l’idée de les garder constamment à jour en offrant des informations “en un coup d’œil” telles que des textes récents, des photos, des commentaires, des tweets et autres. Le problème du menu Démarrer était (et est toujours) l’utilisation sur le bureau. En pensant à l’ère de la mobilité, Microsoft avait forcé une interface tactile sur une plate-forme de bureau où principalement d’autres périphériques d’entrée, des souris et des claviers sont utilisés. Le résultat a été désastreux et les critiques furieuses.

Microsoft a reculé sur Windows 8.1 et encore plus sur Windows 10. Le menu de démarrage actuel de la dernière version de Windows 10 est loin de l’interface, de la convivialité et de la personnalisation horribles de Windows 8, mais toujours pas fini d’aimer tous les utilisateurs qui a réclamé à Microsoft quelque chose de plus proche de ce que Windows 7 offrait.

Comment utiliser le menu Démarrer de Windows XP dans Windows 10

En réponse, nous avons vu comment des millions de solutions tierces ont été téléchargées qui offraient des conceptions plus proches de ce que les utilisateurs demandaient. Classic Shell est sûrement le mieux implémenté et celui que j’aime le plus personnellement, avec l’option d’un fork Open Shell, bien que nous en ayons vu d’autres comme Start 10, ViStart ou Start Menu.

Aujourd’hui, nous vous en apportons un autre, différent, car il a ses particularités. D’abord parce que c’est inspiré par Windows XP et deuxièmement parce que ne remplace pas le menu de démarrage de Windows 10, mais fonctionne comme une application autonome.

Il s’appelle Spencer et est un outil extrêmement simple et gratuit, avec une taille de seulement 971 Ko et vient d’être mis à jour vers la version 1.22. L’application s’ajoute à la barre des tâches afin que lorsque vous cliquez sur son icône, elle affiche les éléments de menu, le panneau de configuration, la ligne de commande ou la boîte de dialogue Exécuter. Son utilisation est très simple:

Téléchargez et décompressez l’application.

Accédez au dossier où vous l’avez téléchargé avec le gestionnaire de fichiers.

Faites un clic droit sur l’exécutable et sélectionnez “épingler à la barre des tâches”.

Vous pouvez faire glisser le bouton à la position de la barre qui vous convient le mieux ou vous pouvez définir une touche de raccourci dans les propriétés de l’icône. Le résultat lorsque vous cliquez sur l’icône Spencer sera quelque chose comme celui de l’image:

C’est drôle ce Spencer. Est Gratuit, portable et permet de maintenir le menu de démarrage de Windows 10 existant Dans le cas où vous souhaitez également l’utiliser. Personnellement, je préfère le remplacer par Classic Shell, mais là, vous avez une autre possibilité. Bien sûr, vous ne pouvez également utiliser que l’officier. Il s’est considérablement amélioré depuis Windows 8, vous pouvez éliminer complètement les «vignettes dynamiques» et les personnaliser suffisamment pour le rapprocher de Windows 7, ce qui est sûrement une conception parfaite pour un menu de démarrage géré avec le clavier et la souris.

À tel point que la nouvelle solution que Microsoft prépare pour Windows Core OS sera un menu de démarrage statique, elle éliminera les «tuiles vies» et ne misera que sur les icônes comme on le voit sur iOS, Android ou Chrome OS. On verra. Microsoft fait glisser la double interface avec l’interface utilisateur moderne et créer un système d’exploitation unique pour tout type d’appareil n’est pas facile.