Comment utiliser le mode navigation privée dans les principaux navigateurs Web

Le mode navigation privée est une fonctionnalité de confidentialité que tous les principaux navigateurs Web proposent aujourd’hui et que vous pouvez également voir comme «mode privé» ou «InPrivate».

Pour se comprendre, le mode incognito est une session temporaire de navigation privée qui ne partage pas de données avec le navigateur, n’enregistre pas d’informations sur les pages Web ou l’historique de navigation, le cache Web, les mots de passe, les informations sur les formulaires, les cookies ou d’autres données de site Web, supprimant ces fichiers ou d’autres fichiers temporaires à la fin de la session.

À quoi sert le mode navigation privée?

Axé sur la protection de la confidentialité et de la sécurité de l’utilisateur, la principale caractéristique de ce mode est qu’il permet aux navigateurs Web de ne pas stocker d’informations sur la page que nous parcourons. Bien que la navigation privée ne soit pas garantie à 100% et qu’il soit clair que ce n’est pas la même chose que la “navigation anonyme” dont d’autres outils tels que TOR ont besoin, le mode navigation privée est très utile dans plusieurs scénarios tels que:

Transactions économiques. Achats avec des cartes de crédit et des comptes de service tels que PayPal, les procédures administratives ou autres, sans laisser d’informations à leur sujet, vous pouvez consulter cet article pour garantir les achats en ligne.

Accès à un site Web avec plusieurs comptes à la fois. La plupart des sites Web ne vous permettent pas de vous connecter avec plus d’un compte à la fois. Mais le mode de navigation privée offre une solution. Vous pouvez rester authentifié dans la fenêtre principale du navigateur et ouvrir un onglet de navigation privé pour utiliser un deuxième compte.

Utilisation d’une équipe tierce. Si vous devez utiliser l’ordinateur d’un membre de la famille ou d’un ami, la navigation privée vous permet de ne laisser aucune trace de votre tâche et de ne pas désactiver l’accès aux services du propriétaire de l’équipement comme d’habitude, d’avoir à quitter vos comptes pour utiliser les vôtres.

Résultats “purs” des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche comme Google utilisent (beaucoup) l’historique de recherche et d’autres informations collectées auprès de vous pour afficher des résultats de recherche personnalisés. Normalement, il est utile car il est basé sur vos intérêts, mais parfois vous voudrez peut-être voir les résultats de recherche généraux offerts par le moteur et voir le reste des utilisateurs, pour vérifier comment certains termes sont positionnés, par exemple votre nom ou de votre entreprise Une session en mode navigation privée devrait vous donner les résultats les plus «purs» possibles. Cette méthode fonctionne avec tous les moteurs Web.

Commerce électronique. Après l’utilisation précédente, imaginez que vous étudiez l’achat en ligne d’un produit que vous souhaitez acheter en ligne, par exemple Amazon, qui, comme tout site qui offre des expériences personnalisées en fonction de votre compte ou activité utilisateur précédent, se souviendra que vous le cherchiez type de produit. Amazon vous poursuivra non seulement sur son portail mais également sur d’autres sites Web que vous visiterez. Si vous ne souhaitez pas que cela se produise, vous pouvez utiliser une fenêtre de navigation privée. L’activité ne sera pas associée à votre compte Amazon ou à d’autres détaillants de commerce électronique. La navigation privée offre également d’autres utilisations intéressantes dans le commerce électronique. Par exemple, si nous voulons surprendre avec le cadeau d’un produit et ne voulons pas laisser de trace ou louer un voyage de vacances ou similaire.

Limites de lecture ou accès. Certains sites Web limitent l’accès en lecture à un petit nombre d’articles gratuits, qu’ils soient quotidiens, hebdomadaires ou annuels, nécessitant le paiement d’un abonnement une fois l’accès épuisé. Si le contrôle d’accès se fait normalement sur la base des cookies, vous pouvez utiliser la navigation privée pour dépasser la limite. Bien sûr, soyez honnête et n’utilisez cette technique que temporairement. Si vous aimez le site, pensez à vous abonner car ce sera le seul moyen de le conserver à l’avenir. Vous connaissez déjà les difficultés des médias à simplement rester en ligne.

Sites pour adultes. Nous l’avons laissé pour la fin, mais selon les statistiques, c’est une autre des plus grandes utilisations de la navigation privée, car elle empêche – par exemple – les mineurs de la maison d’accéder à du matériel non adapté à leur âge. Ou que votre partenaire découvre avec les filles / garçons avec qui vous vous entretenez … Comme dans d’autres utilisations précédentes, il n’y a pas de sécurité à 100% en particulier sur certains portails Web, mais c’est toujours mieux que la navigation standard.

Mode navigation privée dans les principaux navigateurs Web

Tous les principaux navigateurs offrent une navigation privée, bien que tous n’aient pas de fonctionnalités avancées pour désactiver les modules complémentaires ou les barres d’outils; récupérer les onglets ouverts en mode incognito; bloquer tous les trackers et publicités ou incorporer des VPN.

Ils effectuent les principales actions de base que nous pouvons demander pour la navigation privée, sans stocker de cookies ou d’informations de formulaire et sans supprimer les fichiers temporaires dans le cache, l’historique de navigation et les recherches. Son utilisation est très simple dans tous les navigateurs.

Google Chrome. Accès rapide avec les touches “Ctrl + Shift + N” ou en cliquant sur l’outil de configuration (Personnaliser et contrôler Google Chrome) dans le coin supérieur droit> “Nouvelle fenêtre de navigation privée”. En plus des bases (ne pas enregistrer l’historique de navigation, les cookies, les formulaires, etc.), Chrome désactive les modules complémentaires installés. Il avertit également que l’activité n’est pas 100% privée et peut toujours être visible par le FAI, l’entreprise ou le centre éducatif si vous êtes dans son réseau.

Mozilla Firefox. Accès rapide avec les touches “Ctrl + Shift + P” ou en cliquant sur le Menu dans le coin supérieur droit> “Nouvelle fenêtre privée”. En plus des fonctionnalités de Chrome, il récupère les onglets en mode navigation privée et est le seul qui bloque directement la publicité et les autres suivis. En revanche, il ne désactive pas les modules complémentaires ou les barres de refus.

Microsoft Edge. Accès rapide avec les touches «Ctrl + Shift + P» ou en cliquant sur Paramètres> «Nouvelle fenêtre InPrivate». Offrez les bases expliquées dans Chrome.

Opera. Accès rapide avec les touches “Ctrl + Shift + N” ou en cliquant sur l’outil de configuration (Personnaliser et contrôler Opera) dans le coin supérieur gauche> “Nouvelle fenêtre privée”. Facultativement, il bloque le contenu par défaut pour les robots d’exploration en ligne et est le seul qui inclut son propre VPN.

Internet Explorer. Accès rapide avec les touches «Ctrl + Shift + P» ou en cliquant sur le menu Outils dans le coin supérieur droit> Sécurité> «Scan InPrivate». Tout sur Chrome, l’ajout de la récupération des cils et éventuellement le blocage des robots d’exploration et de la publicité.

En résumé. Tous les principaux navigateurs Web offrent les fonctions de base qui peuvent être demandées en mode navigation privée. Ce n’est pas une navigation 100% privée et ce n’est pas une navigation anonyme, mais plus de confidentialité que le mode de navigation polyvalent standard.