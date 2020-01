Comment utiliser le navigateur Microsoft Edge sur Mac: le guide ultime

Microsoft Edge est le nouveau navigateur Web basé sur Chromium disponible pour Mac et d’autres plates-formes. En l’utilisant, sans surprise, vous pouvez visiter des sites Web, mettre en favoris vos pages préférées, etc. Voici ce que vous devez savoir pour commencer!

Comment visiter un site Web

Pour accéder à un site Web sur Microsoft Edge:

lancement Microsoft Edge à partir du Finder ou du dossier Applications de votre Mac.

Clique le barre d’adresse en haut de la fenêtre.

Entrer le adresse du site Web que vous souhaitez visiter, comme www.imore.com.

presse revenir sur votre clavier.

Source: iMore

Comment rechercher avec la barre d’adresse

La barre d’adresse est l’endroit où vous pouvez taper des sites Web par URL, comme www.imore.com. Mais ce n’est pas seulement pour les adresses Web; vous pouvez également l’utiliser pour rechercher Microsoft Bing.

lancement Microsoft Edge à partir du Finder ou du dossier Applications de votre Mac.

Clique le barre d’adresse en haut de la fenêtre.

Entrez votre requête de recherche, comme “rumeurs iPhone 12”.

Frappé revenir sur votre clavier.

Source: iMore

Comment mettre un site Web en signet

Les signets dans Microsoft Edge sont appelés Favoris. Ajoutez simplement vos sites Web les plus pertinents à cette liste pour un accès facile plus tard.

lancement Microsoft Edge à partir du Finder ou du dossier Applications de votre Mac.

Clique le barre d’adresse en haut de la fenêtre.

Entrer le adresse du site Web que vous souhaitez créer comme favori, comme www.imore.com.

Clique sur le Étoile des favoris sur le côté droit de la barre d’adresse.

Source: iMore

Tapez le Nom du site Web favori dans la zone Favoris ajoutés. Vous pouvez conserver la valeur par défaut.

Sélectionner un dossier pour placer le site Web préféré en tapant sur le menu déroulant Dossier. Ou sélectionnez Choisissez un autre dossier pour choisir un autre dossier ou en créer un.

Cliquez sur Terminé pour enregistrer le favori.

Source: iMore

Comment afficher tous vos favoris

Pour afficher tous vos favoris dans Microsoft Edge:

lancement Microsoft Edge à partir du Finder ou du dossier Applications de votre Mac.

Cliquez sur Favoris sur la barre d’outils Mac.

Sélectionnez le site Internet que vous souhaitez visiter dans la liste des favoris.

Source: iMore

Comment supprimer des signets

Pour supprimer des favoris de Microsoft Edge:

lancement Microsoft Edge à partir du Finder ou du dossier Applications de votre Mac.

Cliquez sur Favoris sur la barre d’outils Mac.

Sélectionner Gérer les favoris.

Source: iMore

Chercher Favoris pour le site Web que vous souhaitez supprimer.

Clique sur le X à droite du site Web, ce qui supprime le site Web de votre liste de favoris.

Sélectionner annuler si vous souhaitez ramener le site Web à votre liste de favoris.

Source: iMore

Comment naviguer en privé

Avec l’outil InPrivate de Microsoft Edge, vous pouvez visiter des sites Web qui ne seront pas enregistrés dans votre historique de navigation ou créer des cookies. Ces informations sont supprimées dès que vous fermez une fenêtre InPrivate. L’outil n’est cependant pas infaillible. Microsoft explique que votre école, entreprise ou fournisseur de services Internet peut toujours y avoir accès, alors gardez cela à l’esprit.

Pour naviguer en privé:

lancement Microsoft Edge à partir du Finder ou du dossier Applications de votre Mac.

Cliquez sur Fichier sur la barre d’outils Mac.

Sélectionner Nouvelle fenêtre InPrivate.

Source: iMore

Dans la nouvelle fenêtre, utiliser le web comme vous le feriez dans un onglet régulier.

Une fois la navigation terminée, cliquez sur le En privé à droite de la barre d’adresse.

Cliquez sur Fermer les fenêtres InPrivate.

Source: iMore

Comment ajouter des extensions à Microsoft Edge

Les extensions vous permettent d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à Microsoft Edge à partir de tiers, telles que des détecteurs de logiciels malveillants intégrés, des économiseurs de mot de passe, etc. Étant donné que Microsoft Edge est construit avec Chromium, vous pouvez installer des extensions à partir de Microsoft et via le Google Chrome Web Store. Ce dernier a jusqu’à présent plus de 190 000 extensions, la dernière fois que j’ai vérifié.

Extensions Microsoft

Pour utiliser les extensions Microsoft:

lancement Microsoft Edge à partir du Finder ou du dossier Applications de votre Mac.

Cliquez sur Microsoft Edge sur la barre d’outils Mac.

Sélectionner Extensions Microsoft Edge.

Source: iMore

Cliquez sur Obtenez des extensions du Microsoft Store sur le côté gauche de la page sous Extensions.

Chercher pour une extension.

Source: iMore

Clique sur le extension vous souhaitez enregistrer.

Choisir Avoir à droite du nom de l’extension.

Cliquez sur Ajouter une extension dans le pop-up.

Source: iMore

Pour supprimer des extensions Microsoft:

lancement Microsoft Edge à partir du Finder ou du dossier Applications de votre Mac.

Cliquez sur Microsoft Edge sur la barre d’outils Mac.

Sélectionner Extensions Microsoft Edge.

Source: iMore

Pour supprimer une extension, cliquez sur Retirer dans la case de l’extension que vous souhaitez supprimer.

Ou désactiver une extension que vous souhaitez désactiver, mais pas supprimer.

Source: iMore

Extensions Chrome

Pour rechercher et installer des extensions Chrome à utiliser avec Microsoft Edge:

lancement Microsoft Edge à partir du Finder ou du dossier Applications de votre Mac.

Clique le barre d’adresse en haut de la fenêtre.

Entrer le adresse du Chrome Web Store: chrome.google.com/webstore/category/extensions.

presse revenir sur votre clavier.

Source: iMore

Clique sur le extension vous souhaitez enregistrer.

Choisir Ajouter à Chrome à droite du nom de l’extension.

Cliquez sur Ajouter une extension dans le pop-up.

Pour supprimer des extensions Chrome:

Utilisez les mêmes instructions que celles mentionnées ci-dessus, car les extensions Chrome et Microsoft sont situées sur la même page dans Microsoft Edge.

Comment définir la page à onglet

Chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet dans Microsoft Edge, une page informative que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins s’affiche. Vous pouvez utiliser l’une des trois dispositions prédéfinies ou aller plus loin en sélectionnant une option personnalisée.

Comment configurer la page d’accueil

La page d’accueil de Microsoft Edge est celle qui s’affiche chaque fois que vous cliquez sur l’icône Accueil. Ce n’est pas la page à onglet d’en haut.

Comment utiliser les paramètres de confidentialité

Le navigateur Web Microsoft Edge pour Mac offre deux paramètres de confidentialité importants aux utilisateurs. Il s’agit notamment d’outils de prévention du suivi Web et de la possibilité de supprimer facilement les données de navigation. Aucun doute, d’autres outils de confidentialité arriveront dans les prochains mois dans les futures mises à jour de l’application.

Comment utiliser le lecteur immersif

Les articles longs sont plus faciles à lire avec le lecteur immersif Microsoft Edge. La fonctionnalité permet une expérience sans distraction pour les lecteurs.

Pour activer le lecteur immersif:

lancement Microsoft Edge à partir du Finder ou du dossier Applications de votre Mac.

Clique le barre d’adresse en haut de la fenêtre.

Entrer le adresse du site Web que vous souhaitez visiter, comme www.imore.com.

presse revenir sur votre clavier.

Trouvez un article lire.

Source: iMore

Cliquez sur le lecteur immersif icône de livre à droite de la barre d’adresse.

Faites défiler pour lire le contenu à l’aide du lecteur immersif.

Source: iMore

Utilisation des extras Immersive Reader

En plus d’offrir une expérience de lecture sans distraction, le lecteur immersif comprend deux outils supplémentaires: Lit à voix haute et Préférences de texte. Lorsqu’il est activé, le premier lira la page Microsoft Edge, tandis que le second est une fenêtre contextuelle qui comprend des paramètres de texte.

Les deux options s’affichent sur une barre d’outils qui apparaît en haut du document dès que vous cliquez sur l’icône du livre Immersive Reader. La barre d’outils disparaît rapidement à moins que vous ne cliquiez sur l’icône d’amure pour la conserver en permanence.

Pour utiliser la lecture à voix haute:

Cliquez sur Lit à voix haute dans la barre d’outils Immersive Reader pour que votre ordinateur lise la page.

Source: iMore

Sélectionner Options vocales pour modifier les paramètres de lecture à voix haute.

Source: iMore

Appuyez sur le X sur la barre d’outils Immersive Reader lorsque vous avez fini d’écouter.

Pour modifier les préférences de texte pour le lecteur immersif:

Cliquez sur Préférences de texte sur la même barre d’outils mentionnée ci-dessus.

Changer la Taille du texte et Thème de la page pour répondre à vos besoins.

Source: iMore

Dans l’exemple ci-dessus, le thème de la page est modifié.

Des questions?

Des questions sur l’utilisation de Microsoft Edge sur Mac? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!