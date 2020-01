Comment utiliser les effets Messages dans macOS

Source: Joseph Keller / iMore

Sur macOS, Messages a plusieurs des effets amusants que l’on peut trouver sur son homologue iOS pour aider à animer vos conversations. Cependant, Messages pour Mac n’est pas tout à fait la même application que Messages pour iPhone et iPad, avec un certain nombre d’effets exclus de cette version qui ont fait leur chemin vers l’application mobile.

En utilisant ce guide, découvrez ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire et comment contourner certaines des limitations de Messages pour macOS avec d’autres applications et outils.

Fonctions de messages que vous pouvez utiliser dans macOS

Voici ce que vous pouvez actuellement faire avec Messages et macOS.

Liens riches

Plutôt que d’afficher simplement un lien lorsque vous le collez dans une conversation iMessage, Messages génère désormais un aperçu fluide du lien, y compris un titre et une photo. Les messages vous permettent également de regarder des vidéos YouTube à partir de votre conversation.

Source: iMore

Gros emoji

Les emoji sont maintenant trois fois plus gros qu’auparavant. L’emoji que vous envoyez apparaîtra de cette taille lorsque vous envoyez trois caractères ou moins.

Source: iMore

Tapbacks

Les tapbacks sont des réactions rapides que vous pouvez joindre à des bulles de message. Vous pouvez sélectionner parmi les options suivantes: cœur, pouces vers le haut, pouces vers le bas, «Ha Ha», «!!» ou «?».

Source: iMore

Ce qui manque aux messages dans macOS

Malheureusement, alors que Messages sur iOS possède des fonctionnalités telles que des effets de bulles et d’écran pour ajouter une saveur supplémentaire à vos messages, ces effets n’ont pas encore fait leur chemin vers le Mac.

Les autocollants et les applications iMessage sont également absents des messages dans macOS. Ces fonctionnalités nécessitent l’iMessage App Store, et en tant que tel, il n’est pas surprenant de les voir exclues – néanmoins, leur absence se fait sentir, surtout lorsque des amis vantant des iPhone et iPad envoient un barrage constant d’autocollants. Cela dit, vous pouvez toujours profiter des services, des applications et des utilitaires pour apporter un peu plus de plaisir à Messages sur Mac.

GIPHY

Giphy met des milliers de GIF à portée de main que vous pouvez facilement partager avec vos amis et votre famille comme vous le feriez pour n’importe quelle autre image. Il vous suffit de mettre le site en signet, puis de vous y rendre et de rechercher pour trouver le bon GIF pour votre conversation.

Source: iMore

Clavier GIF

Tout comme son homologue pour iPhone et iPad, le clavier GIF pour Mac vous permet de rechercher rapidement des GIF et de les ajouter à n’importe quelle conversation. L’application vit dans la barre de menus de votre Mac, et vous pouvez simplement faire glisser et déposer votre GIF choisi dans n’importe quel fil de message dans n’importe quelle application que vous voulez, y compris les messages.

Source: iMore

Fusée

Il s’agit d’un petit utilitaire utile qui permet d’ajouter des emoji à vos messages rapidement et facilement. Tapez simplement votre caractère déclencheur (‘:’ par défaut) et suivez-le avec le nom de l’emoji que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez le télécharger gratuitement, puis mettre à niveau pour 3,99 $ pour accéder à des phrases emoji personnalisées, à la prise en charge GIF, etc.

Source: iMore

Mais qu’en est-il de mes applications?

Si vous avez utilisé des applications iMessage sur votre iPhone, vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez faire pour obtenir ces applications sur votre Mac. Malheureusement, il semble peu probable que les applications iMessage fassent leur chemin vers macOS de sitôt. Pour l’instant, vous devrez vous rendre sur les sites Web pour OpenTable, Fandango et Square Cash, entre autres, afin d’utiliser ces services sur votre Mac.

Des questions?

Si vous avez des questions sur l’utilisation des effets dans Messages sur macOS, assurez-vous de nous le faire savoir!

