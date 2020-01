Comment utiliser Siri pour trouver et écouter de la musique sur HomePod

Quand il s’agit de jouer de la musique, le HomePod est un haut-parleur fantastique qui remplit votre pièce d’un excellent son, et si vous avez un abonnement Apple Music, votre HomePod a accès à un vaste catalogue de musique que vous pouvez jouer en invoquant Siri.

Bien que vous connaissiez les bases de l’utilisation de Siri pour trouver et écouter votre musique, il existe une tonne de commandes que vous ne connaissez peut-être pas; voici tout ce que Siri peut vous aider à jouer de la musique sur votre HomePod!

Remarque: J’utilise des captures d’écran iPhone pour illustrer les interactions Siri des commandes, mais vous pouvez simplement utiliser Hey, Siri directement sur votre HomePod pour obtenir tous ces résultats.

Comment trouver des chansons en utilisant Siri sur HomePod

La façon la plus simple de rechercher de la musique est probablement de demander à Siri de vous jouer une chanson que vous voulez entendre, mais ce n’est pas la seule commande que vous pouvez donner à Siri pour jouer une chanson particulière. Vous pouvez demander à Siri de vous trouver le dernier single d’un artiste, ou même trouver des chansons basées sur des paroles. Voici quelques exemples de ce que Siri peut faire:

Si vous essayez de jouer une chanson qui porte le même nom que plusieurs chansons, vous devrez probablement ajouter l’artiste en haut de la commande.

Vous pouvez même utiliser des paroles pour rechercher une chanson dont vous ne connaissez peut-être pas le nom, ce qui est étonnamment utile lorsque vous obtenez un ver d’oreille accrocheur mais que vous ne connaissez pas votre chanson ou votre artiste. La commande générale pour y parvenir est de dire: Hey Siri. Jouez la chanson qui va insérer les paroles de la chanson ici.

Étonnamment, la recherche d’Apple Music avec Siri en utilisant des paroles fonctionne très bien! J’ai essayé de couper Siri plusieurs fois tout en le testant, et des succès classiques aux petits singles indie, Siri a tiré la chanson qui me convenait à chaque fois sans faute.

Comment trouver des artistes et des albums en utilisant Siri sur HomePod

Tout comme pour trouver une chanson spécifique, vous pouvez commencer à lire un album en demandant simplement à Siri de lire un album, mais vous pouvez également trouver le nouvel album, le plus ancien ou même le premier album en ce moment. Voici quelques exemples de ce que Siri peut trouver:

Donnez une commande comme “Hey Siri joue aux murs de Kings of Leon”

Donnez une commande comme “Hey Siri joue le dernier album de Post Malone”

Donnez une commande comme “Hey Siri joue le meilleur album”

Vous pouvez même lire un album mélangé simplement en le disant dans la commande comme “Hey Siri joue Walls by Kings of Leon mélangé” et Siri va brouiller cet album pour vous!

Comment trouver des listes de lecture et des stations avec Siri

Apple Music propose des tonnes de listes de lecture et de stations de radio qui peuvent vous aider à trouver de grandes quantités de chansons de certains genres, décennies ou même pour certaines activités. Siri peut même créer des stations de radio pour vous en fonction d’un groupe que vous aimez, ou même d’une chanson dans certains cas. Voici quelques exemples de la façon dont Siri peut lire des listes de lecture et des stations de radio sur votre HomePod.

Donnez une commande comme “Hey Siri joue des années 70”.

Bien sûr, si vous connaissez le nom de la liste de lecture spécifique que vous souhaitez lire, dites-le à Siri, et il sera en place pour vous en un rien de temps!

Utilisation de raccourcis pour lire de la musique

Si vous avez configuré des raccourcis personnalisés pour lire la musique, vous pouvez également demander à Siri d’exécuter les raccourcis directement sur votre HomePod.

Par exemple, supposons que vous disposiez d’un raccourci personnalisé intitulé “time to clean” qui lira une liste de lecture spécifique et allumera toutes les lumières de votre maison, vous pouvez activer cette commande à l’aide de HomePod.

Donnez une commande comme “Salut, Siri, le temps de nettoyer “.

Votre raccourci fonctionnera en un rien de temps et votre musique jouera fort et clair.

Mise à jour janvier 2020: Mis à jour pour iOS 13.