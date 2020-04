Comment utiliser votre mobile comme webcam pour PC

Alors que le télétravail gagne en force et en sécurité, la situation actuelle de confinement et de distanciation sociale a provoqué un énorme boom des outils des appels vidéo et des vidéoconférences. Cependant, tout le monde n’avait pas les moyens et les accessoires nécessaires avant cette situation, et l’énorme demande de webcams pour PC a commencé à entraîner les premières augmentations de prix et la spéculation.

Mais ne vous inquiétez pas, car vous n’avez pas besoin de dépenser un seul euro pour pouvoir participer à ces réunions. Dans ce petit tutoriel, nous vous apprendrons comment vous connecter et utiliser votre téléphone mobile comme webcam pour PC afin que vous puissiez rejoindre les appels vidéo sur un écran plus grand et une facilité d’utilisation.

Dans ce cas, nous avons choisi de recommander EpocCam compte tenu de sa compatibilité avec tous les types d’appareils mobiles et de tables. ainsi que les systèmes d’exploitation Windows et Mac; mais surtout, car sa nature libre.

Avant de commencer son installation, il convient de mentionner que le processus se déroulerait en deux phases: d’une part, il faut installer l’application mobile, disponible sur le Google Play Store et l’App Store; tandis que d’autre part, nous devons également télécharger et installer Pilotes EpocCam pour PC Ils sont disponibles gratuitement sur le site du développeur.

Et c’est que bien que nous puissions vraiment utiliser la caméra sans ces secondes, celles-ci nous permettront l’intégration correcte d’EpocCam avec les principaux outils de flamme vidéo tels que Skype, équipes, duo ou zoom, entre autres, nous permettant de détecter l’image de notre téléphone portable directement comme entrée vidéo principale, sans avoir besoin d’utiliser de câbles.

De cette façon, une fois les deux processus d’installation terminés, nous n’aurons plus qu’à maintenir les deux appareils connecté sur le même réseau Wi-Fi, ouvrez l’application EpocCam sur notre téléphone et ouvrez l’une des applications de télécommunication compatibles à partir de notre ordinateur.

Dès que l’application téléphonique détecte une application compatible, une connexion automatique sera établie entre les deux, nous permettant de sélectionner “EpocCam” comme périphérique d’entrée par défaut, et de commencer à utiliser notre téléphone comme webcam PC.