Comment Valve a relancé une franchise classique pour l’ère VR – .

Une scène de «Half Life: Alyx» de Valve Software.

Half-Life: Alyx, le jeu phare de réalité virtuelle de Valve Software et un retour tant attendu dans l’univers Half-Life, a été publié récemment sous une acclamation quasi universelle (vous pouvez lire notre critique ici) et des nombres élevés de streaming.

Alyx a été développé dans le moteur Source 2 de Valve Software, basé à Bellevue, Washington, au cours des quatre dernières années. Il s’agit du premier projet à se concrétiser à partir des plans déclarés de Valve de créer trois jeux phares à haut budget pour la réalité virtuelle.

Grâce à COVID-19, un événement de presse prévu pour Alyx à Bellevue le 20 mars a été annulé. Au lieu de cela, j’ai eu la chance de discuter du développement d’Alyx avec Robin Walker et Jane Ng de Valve via Skype.

Walker est un vétéran de 22 ans chez Valve, à commencer par son travail sur le mod Team Fortress original pour QuakeWorld. Il a été programmeur sur plusieurs des titres les plus prestigieux de Valve, comme Half-Life 2 et Left 4 Dead, et co-concepteur principal de Team Fortress 2.

Ng est dans l’industrie du jeu vidéo depuis près de vingt ans, travaillant comme artiste environnementaliste sur des jeux comme Costume Quest et Brutal Legend. En 2016, elle a rejoint le développeur nouvellement fondé Campo Santo, où elle a conçu l’environnement et produit le jeu à succès Firewatch. Campo Santo a ensuite été acheté par Valve en 2018 et transféré dans l’État de Washington.

L’interview suivante a été modifiée pour plus de clarté.

.: Vous travaillez donc sur cette version complète depuis 2016?

Robin Walker: Nous avons commencé en février 2016, je pense, avec une petite équipe, et nous avons sorti un petit prototype. Ensuite, les gens ont commencé à jouer, ont compris ce que nous essayions de faire par la suite et ont commencé à se joindre à nous.

Nous avions 80 personnes dans l’équipe à mi-chemin. La taille exacte de l’équipe que je ne pourrais pas vous dire. La façon dont les choses fonctionnent chez Valve, les gens se joignent organiquement une fois qu’ils ont fini ce qu’ils faisaient auparavant, et si ce que vous faites est logique pour eux.

C’était donc toujours à toute vapeur, je suppose, mais pas dans le sens où les 80 personnes étaient là dès le premier jour.

Jane Ng: J’ai rejoint le projet l’année dernière, je pense. Les gens voient en quelque sorte que “Hé, ce projet devient plutôt cool, puis ils retournent leur bureau quand ils ont fini ce qu’ils faisaient.

GW: Vous faites partie de l’équipe de Campo Santo. Est-ce que Dans la Vallée des Dieux se passe toujours?

JN: C’est en attente. Nous avons d’abord sauté sur Alyx. C’est le genre de mains sur le pont en ce moment.

Robin Walker, programmeur sur Half-Life: Alyx. (Photo: Robin Walker)

RW: Je pense que l’une des choses qui déroutent les fans, et les gens en général à propos de Valve, est notre réticence à dire vraiment si quelque chose est complètement sur ou hors de la table. Cela me dérange toujours, car ce n’est pas une tentative de notre part d’être obtus. C’est juste la représentation précise de notre façon de travailler. Nous ne savons vraiment pas ce que nous allons faire dans un an.

Je pense que quiconque pense savoir exactement à quoi va ressembler l’industrie du jeu vidéo dans cinq ans a très probablement tort. L’une de nos forces en tant qu’entreprise est que nous n’avons pas d’investisseurs externes. Nous sommes entièrement autonomes. Nous avons la liberté de regarder ce qui s’en vient, de regarder ce qui change et d’essayer de nous y adapter. Nous n’aimons pas faire des plans qui vont trop loin parce que nous ne pourrions pas maintenir cette flexibilité.

Si vous remontez assez loin, vous pouvez nous trouver en train de dire à quel point nous n’étions pas sûrs que nous allions refaire des jeux en solo. C’est une chose risible à lire, étant donné ce que nous expédions, mais nous ne considérons pas cela comme un échec de notre part. Les déclarations que nous faisons à tout moment sont un reflet fidèle de ce que nous ressentons à ce moment-là. Nous couvrir, c’est simplement nous éviter de dire quelque chose que nous savons n’est tout simplement pas vrai.

GW: Eh bien, c’est l’inconvénient d’avoir créé certaines des adresses IP les plus admirées avec passion. Entre les mains de qui que ce soit, Half-Life en serait à sa neuvième suite, un deuxième film hollywoodien, une céréale pour le petit-déjeuner, un dessin animé avec d’adorables crabes…

RW: [laughter]

JN: Je veux voir ça.

GW: Je suppose qu’il y en a un qui a été débeaké dans Half-Life 2, n’est pas là.

RW: Ouais. LeMarr.

GW: Quoi qu’il en soit, cela fait 13 ans depuis le dernier jeu Half-Life, ce qui ressemble à une éternité dans le temps Internet. J’étais curieux de voir à quel point c’était intimidant d’essayer de recommencer à développer Half-Life.

RW: «Intimidant» est un mot, je suppose. Je pense que cela correspond à ce que vous disiez sur le fait que dans une autre entreprise, nous en serions à notre neuvième suite.

Les produits Half-Life ont toujours commencé avec une opportunité ou une technologie qui nous semblait vraiment intéressante, en termes de la façon dont nous pourrions l’utiliser pour créer une nouvelle expérience pour le joueur. Si vous revenez à la première Half-Life, nous regardions les tireurs à la première personne à l’époque. Ils étaient amusants à jouer, mais très concentrés sur le combat. Nous pensions qu’il y avait une réelle opportunité dans ce média pour être un moyen de livrer des histoires qui n’avaient peut-être pas vraiment été faites auparavant. Moins peut-être un accent sur l’histoire elle-même, mais sur la façon dont vous pouvez raconter des histoires sur ce support.

Ensuite, vous passez à Half-Life 2, et il y avait également quelques opportunités. Nous pensions vraiment qu’il y avait une opportunité dans la façon dont nous représentions les personnages, les gens, dans les jeux vidéo et dans ce genre d’approches narratives que nous avions commencées dans le premier jeu. Nous avons donc travaillé sur la technologie là-bas, et en même temps, c’est la naissance du type de moteurs physiques qui a fini par devenir des choses comme Havok. Nous pensions qu’il y avait de réelles opportunités de gameplay avec ce type de technologies.

Je pense que l’un des problèmes au fil des ans après les épisodes de Half-Life 2 est que nous étions toujours à la recherche de cette prochaine opportunité. C’est difficile de travailler sur un produit – vous voulez penser au mot «intimidant» – c’est vraiment intimidant de travailler sur quelque chose que les gens veulent être Half-Life 3, mais vous cherchez juste cette opportunité.

Il est difficile de commencer à écrire du code là-dessus aujourd’hui. Il est difficile de créer de l’art à ce sujet aujourd’hui. Vous devez accepter la possibilité très réelle que vous le fassiez pendant six mois ou un an et à la fin, vous n’avez toujours rien. C’est vraiment effrayant.

Alors que sur ce projet, je pense que nous avons triché là-dessus. Avec Half-Life ou Half-Life 2, nous avons commencé avec l’opportunité au premier plan. Nous savions ce que c’était tout de suite. Nous avions réalisé un prototype de Half-Life 2 en VR, et nous avons réalisé qu’une grande partie de l’expérience de jeu de base de Half-Life 2 est multipliée par les avantages que vous obtenez en passant à la VR.

Le défi est devenu, “prenez Half-Life 2 et faites-le fonctionner en VR.” C’est quelque chose sur lequel je peux écrire du code aujourd’hui. Il n’y a aucun risque réel que dans six mois, nous n’ayons pas quelque chose de six mois plus frais que nous n’en avons actuellement.

Je pense que c’est le facteur intimidant qui a rendu le travail sur Half-Life et l’intégration de choses terrifiants. Ce n’était même pas du tout présent sur ce produit. J’ai vraiment commencé à travailler sur quelque chose tout de suite, et une fois que vous avez commencé à travailler sur quelque chose, vous pouvez commencer à le présenter aux joueurs et à voir comment ils réagissent. Une fois que vous êtes dans cette phase, ce n’est qu’une question de temps, vraiment.

La citadelle. (Image de valve.)

GW: On dirait que cela remonte à la liberté de Valve dont vous parliez. Vous n’avez pas à vous soucier, par exemple, de vos actionnaires.

RW: Oui exactement. Vous pouvez simplement vous concentrer sur la venue de personnes qui sont des mandataires pour les joueurs et voir ce qu’ils font.

Lorsque vous pensez à quelque chose comme Counter-Strike ou DOTA 2 ou à un grand jeu de service qui a un large public multijoueur, et que vous allez expédier quelque chose chaque semaine comme le font ces équipes, vous vous concentrez sur les conceptions systémiques plus larges. Vous créez des trucs et les diffusez à un public plus large et regardez les données qui reviennent.

Avec des trucs solo comme Half-Life, nous allons dans une pièce et concevoir le prochain espace dans lequel le joueur entre, et ce qui se passe dans cet espace. Nous allons parler de ce que nous devons faire, puis nous allons nous séparer, le construire, le mettre devant un joueur et voir ce qui se passe. Vous itérez dessus, puis vous allez faire la pièce suivante. Vous continuez à faire cela jusqu’à ce que vous ayez construit tout le jeu. Il est très lié au processus de test régulier.

Je trouve ça amusant de travailler de cette façon parce que vous pouvez être si réactif à ce que font les joueurs. La deuxième fois qu’un testeur de jeu essaie de faire quelque chose, vous dites: «Nous devrions faire en sorte que cela fonctionne.» D’énormes parties de votre jeu se glissent simplement autour du design en fonction de ce que vous voyez faire par les joueurs.

Jane Ng, artiste environnementale sur Half-Life: Alyx. (Photo: Jane Ng)

JN: Surtout en VR aussi. Ce que vous pensez fonctionner n’est pas vraiment ce qui finit par fonctionner, la plupart du temps. Au moins pour les artistes, nous devons en quelque sorte réapprendre à faire de l’art juste pour la VR, pour qu’il ressemble à ce que vous pensez qu’il devrait ressembler. Vous le voyez en VR, et c’est comme … “Oh, en fait, ça ne marche pas vraiment.” Nous devions trouver comment le faire fonctionner en VR au lieu de simplement sur un écran plat.

GW: Parce que la VR est beaucoup plus manipulable?

JN: Voilà. Par exemple, je pense qu’en VR, l’échelle de tout compte beaucoup plus que vous ne le pensez. Rendre un espace réel est beaucoup plus important que d’autres choses, comme la beauté de tout. Le type d’art qui crée le type de présence que vous souhaitez en VR est très différent.

RW: Ouais. L’une des premières choses que vous réalisez lorsque vous commencez à mettre des joueurs dans votre jeu VR est qu’ils sont tous de hauteurs différentes. Nous avons testé des enfants plus jeunes et nous avons des membres de l’équipe qui mesurent six pieds et demi. Vous regardez l’écran qui représente ce qu’ils voient, et vous commencez à voir le monde à travers les yeux des gens avec ce genre de différence de hauteur. Notre monde doit soutenir cela; c’est une chose réelle et significative.

La première chose que tout le monde dit en réaction à cela est, eh bien, pourquoi ne faites-vous pas tout le monde de la même taille? Ce que nous pourrions faire de manière adéquate très facilement, mais c’est une expérience terrible en tant que joueur. Vous devez vous pencher et ramasser les choses, pour une chose.

Vous avez passé toute votre vie à apprendre la taille d’une table par rapport à vous. Si vous entrez soudainement dans un monde où l’échelle des choses n’est pas liée à votre expérience du monde réel, tout va mal. Ça ne marche pas.

GW: Je pense à la nausée que j’obtiendrais si j’étais soudainement un pied plus grand ou un pied plus court.

RW: [laughter] Cela se traduit également par toutes ces choses étranges, où les joueurs disaient des choses comme: “Les soldats combinés sont plus courts que je ne l’imaginais.” C’est comme “Tu as six pieds de haut, mec!”

Je me souviens que l’un des bugs les plus divertissants était celui où l’un des joueurs de l’équipe se plaignait. «Est-ce que quelqu’un d’autre a le problème où il continue de mourir sans aucune raison? Comme si je me tenais juste là et je meurs. ” Tout le monde disait qu’ils n’avaient aucun problème.

Nous nous y sommes plongés et nous avons réalisé qu’il était si grand que le contrôle à distance que faisait le jeu, pour voir si les joueurs tombaient à mort, se déclenchait tout le temps. Son point de vue était si loin du sol que le jeu pensait qu’il tombait tout le temps et qu’il mourrait de l’impact. Tant de petites choses.

GW: Quelle était sa taille?

RW: Je pense qu’il n’avait que six pieds et demi. Ce genre de choses est réglé à la hauteur du programmeur qui les a réglées, qui a écrit le code.

GW: C’est un détail vraiment intéressant.

RW: C’est cool parce que vous regarderez un enfant jouer, et il trouvera toutes sortes de choses dans le jeu plus facilement qu’une personne plus grande. Ils ont un angle qui va un peu sous tant de choses dans l’environnement.

Ensuite, vous verrez le contraire, des joueurs plus grands. Ils verront un morceau de butin sur le dessus d’une étagère quelque part que nous avons positionné de sorte qu’il ne fait que jeter un œil sur le bord pour ceux d’entre nous qui sont de taille moyenne. Mais pour eux, c’est juste devant. C’est une chose intéressante.

JN: Dans les jeux traditionnels, je pense que beaucoup d’artistes s’appuient sur la caméra. Vous savez exactement combien d’écran le joueur peut voir, puis vous triez tout ce que vous voulez qu’ils voient dans où la plupart des gens le verraient?

Mais en VR, vous ne pouvez pas vraiment faire ça, car votre tête est la caméra. Les gens regardent sous les choses et vont derrière les choses pour regarder autour. La façon dont nous remplissons les niveaux a beaucoup changé. Je pense que cela rend le jeu plus amusant que vous pouvez trouver les petites choses que les gens cachent. C’est très différent, travailler sur un jeu VR.

L’infâme «G-Man», édition 2020. (Actif de la presse à soupape)

RW: Toutes les fonctionnalités du jeu, ce que vous y faites, sont vraiment fonction de choses que nous pensions initialement amusantes en fonction de nos expériences. Lorsque nous avons construit ce prototype pour la première fois, nous avons commencé à explorer ce que nous apprécions, dans les différences entre Half-Life 2 sur un écran plat et VR. Puis, alors que nous commençons à construire la piste et que les joueurs commencent à la jouer, nous avons commencé à regarder ce qu’ils faisaient et à y répondre.

Au début, il semblait assez évident que l’exploration du monde était plus intéressante en VR qu’auparavant. Nous avions l’intention de nous pencher là-dessus sur la façon dont vous trouveriez des ressources et des trucs comme ça, mais comme nous avons commencé à jouer, les joueurs le feraient plus que nous ne le pensions. Nous avons donc commencé à mettre plus de ce genre de choses, puis ils le faisaient encore plus.

L’ouverture de casiers est tellement amusante en VR et vous n’auriez jamais deviné cela. Nous aimons ouvrir des classeurs et toutes les autres choses que vous pouvez ouvrir.

Le niveau et la densité de l’art dans le monde ne cessent d’augmenter. L’une des premières zones de combat du jeu est un endroit que nous avons construit il y a trois ans et demi. Il a été testé à mort, et il a traversé, je pense, près de trois remplacements artistiques discrets. Nous avons de mieux en mieux compris dans quelle mesure les gens voulaient explorer le monde, et donc, chaque fois que nous apportions plus de détails, ils accordaient plus d’attention. Nous sommes donc entrés et avons mis plus de détails.

JN: Ouvrir des casiers est tellement amusant en VR, et vous n’auriez jamais deviné cela. Nous aimons ouvrir des classeurs et toutes les autres choses que vous pouvez ouvrir.

GW: Valve m’a dit qu’Alyx dure environ 15 heures?

RW: Oui, cela prend entre 15 et 18 heures. Cela dépend de l’attention que vous portez et de la quantité d’exploration que vous faites.

GW: C’est l’une des plus longues expériences de VR en solo que j’aie jamais entendue.

RW: Ouais. Lorsque nous avons commencé, c’était l’un de nos principaux objectifs. Il y avait un tas de gens qui travaillaient en VR à l’époque où nous avons commencé, un tas de développeurs faisant toutes sortes de choses intéressantes et créatives avec la mécanique, et la communauté discutait de ce qu’ils voulaient voir dans les jeux VR.

Il était vraiment clair qu’un tas de gens étaient d’accord pour dire qu’ils voulaient un type de VR vraiment grand et triple A. Il y avait toutes sortes de raisons pour lesquelles ce serait vraiment difficile pour un petit studio de développement.

Nous pensions que c’était une sorte de rôle que nous pouvions jouer. Nous pourrions nous justifier et avoir la liberté de pouvoir faire ce genre de choix, investir de manière significative dans une approche à plus long terme pour construire cette plateforme. Les gens l’attendaient.

Ensuite, de l’autre côté, nous croyons fermement que les nouvelles technologies du côté entrée de la réalité virtuelle, comme les contrôleurs de suivi, sont vraiment stimulantes du point de vue de la conception de jeux. Le contrôle du suivi était l’un des nouveaux paradigmes d’entrée les plus excitants qui se soient produits au cours des années de développement de jeux.

City 17. (Atout de la presse à valve)

GW: J’étais curieux de connaître les inspirations architecturales et autres à partir desquelles vous travailliez lorsque vous construisiez les environnements. City 17 en général m’a toujours rappelé une sorte de conception de ville de l’époque de la guerre froide; tout est très dur.

JN: Notre équipe artistique utilisait définitivement une sorte de base d’Europe de l’Est pour référence. Dans Alyx, cependant, il existe en réalité beaucoup plus de types de lieux différents qui permettent aux artistes d’être créatifs de différentes manières. Je ne veux pas trop gâcher ce qui est dans le jeu, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas seulement architecturales. Vous passez par plusieurs paramètres différents et uniques qui ne sont pas seulement des couloirs et des bâtiments.

RW: Pour parler un peu du côté narratif, ce produit était intéressant car il se situe entre Half-Life et Half-Life 2 narrativement. Dans le même temps, nous sommes conscients du fait que de nombreux clients ont peut-être joué au jeu il y a 13 ans. Nous avons également beaucoup de nouveaux clients qui arrivent.

Lorsque nous avons construit ce premier prototype en utilisant les actifs de Half-Life 2, l’une des choses les plus courantes que nous entendions des joueurs est que c’était vraiment cool d’être dans un endroit dont ils se souvenaient très bien, mais qui n’y avait jamais été dans la mesure que la VR les laisse.

Nous avons senti que c’était un vrai défi sur ce produit de trouver la bonne quantité de nostalgie et de nouveauté, et de ne pas en abuser. Nous avons définitivement fait le choix de commencer dans un espace plus familier, dans un endroit où les gens s’attendent, dans City 17, à viser cette nostalgie. Mais alors, commencez à vous en éloigner pendant que vous jouez dans le jeu et accédez à ces zones avec plus de nouveauté. Parce que vous savez, vous ne voulez pas exagérer la nostalgie. Vous devez toujours fondamentalement voir de nouvelles choses.

Nous avons utilisé des jeux précédents, comme Half-Life 2, comme référence dans une certaine mesure, car Alyx est narrativement entre ces deux points. Nous avons eu une conversation intéressante, où si la Citadelle est comme une horloge géante et que vous pouvez voir son état final dans Half-Life 2, comment y parvient-elle? Quelles sont les diverses autres choses qui se produisent dans le récit à ce stade? Wallace Breen n’est pas encore au sommet de sa puissance dans Half-Life 2; il doit encore se battre avec les factions pour devenir le porte-parole de l’humanité. Il existe de nombreuses façons intéressantes de penser à la transition.

L’une des choses qui nous a vraiment aidés, c’est d’avoir un tas de gens qui ont travaillé sur les précédents titres de Half-Life, mais aussi un tas de gens qui sont passés par là et qui n’y ont pas travaillé. Nous avons pu obtenir ce mélange de nouveaux yeux et de nouvelles perspectives. Dans certains cas, nous avions des gens qui étaient fans de l’original, qui pouvaient puiser dans ces anciens titres sans les mettre sur un piédestal, où les décisions devaient être inviolées et devaient être respectées. Au lieu de cela, nous pourrions le traiter comme tout autre élément source.

GW: Une dernière chose: à quiconque a été impliqué dans la décision de ne pas faire d’Alyx un protagoniste silencieux, je l’apprécie. Je vous remercie.

JN: [laughter]

RW: Je pense que tout le monde suppose toujours que nous sommes religieux à ce sujet en raison de Half-Life et Half-Life 2, mais nous ne le sommes pas. Nous essayons d’éviter d’être religieux sur tout; nous essayons d’être aussi pragmatiques que possible.

Sur ce produit, nous avons passé beaucoup de temps à débattre de la question de savoir si Alyx devait parler ou non, et au final, nous sommes très satisfaits de la décision. Il a été informé par diverses choses, comme s’assurer qu’il était différent de jouer en tant qu’Alyx que de jouer en tant que Gordon. Vous incarnez un protagoniste que vous connaissez et comprenez; ce n’est pas une ardoise vierge. Elle ne devrait pas essayer de se cacher pour qu’elle puisse être juste vous, comme Gordon le fait.