Comment vérifier quelles applications iPhone ont un appareil photo, un accès au micro

Au fil du temps, il peut être facile d’oublier les applications auxquelles vous avez accordé l’accès à la caméra et au microphone de votre iPhone. Que vous ayez des problèmes de confidentialité après avoir entendu parler des problèmes récents de Zoom ou que vous souhaitiez simplement ranger, suivez la procédure pour vérifier et désactiver l’accès de l’application iPhone à votre caméra et à votre microphone.

Une option pour supprimer l’accès à la caméra et au microphone consiste à supprimer simplement les applications. Mais si vous préférez conserver une application et révoquer l’accès qu’elle a au matériel de votre iPhone, c’est facile aussi.

Nous examinerons également la possibilité de vérifier quelles autorisations de données de localisation les applications possèdent sur votre iPhone.

Comment vérifier quelles applications ont accès à l’appareil photo et au micro de votre iPhone

Ouvert Paramètres, puis balayez vers le bas et appuyez sur Intimité

Touchez ensuite Microphone, désactivez toutes les applications auxquelles vous ne souhaitez pas avoir accès à votre microphone

Revenez aux paramètres de confidentialité et appuyez sur Caméra, appuyez sur la bascule à côté de toutes les applications dont vous souhaitez désactiver l’accès

Vous pouvez également vouloir vérifier l’accès aux données de localisation de vos applications, appuyez sur Services de location pour les personnaliser

Si vous décidez de désactiver l’accès à une application, vous pouvez toujours la réactiver dans les paramètres de confidentialité.

Si vous souhaitez désactiver l’accès à la plupart des applications et recommencer pour voir celles dont vous avez besoin / voulez avoir, iOS vous invitera à donner accès à chaque application lorsque vous les utilisez.

Lire plus de tutoriels .:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: