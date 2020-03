Les ordinateurs Windows peuvent parfois recevoir des virus et autres logiciels malveillants, cependant, tous les ordinateurs ne ralentissent pas ou ne se comportent pas correctement s’ils sont infectés par des logiciels malveillants. C’est pourquoi nous vous montrerons comment vous pouvez vérifier si votre ordinateur a un virus et s’il est dangereux ou non.

Quels sont les signes d’un ordinateur infecté et comment vérifier si votre ordinateur a un virus?

Lorsqu’un ordinateur est sous-performant, les plantages et le gel des applications sont un signe clair de la présence d’un virus ou d’un autre malware qui peut faire des ravages. Cependant, ils peuvent ne pas toujours être un signal dans tous les cas, il existe de nombreuses autres causes de problèmes qui peuvent ralentir votre ordinateur.

De même, le fait que votre ordinateur fonctionne correctement ne signifie pas qu’il n’a pas de malware. Les virus depuis une décennie jouent souvent des farces et se déchaînent et ont tendance à utiliser beaucoup de ressources système.

Les logiciels malveillants modernes sont susceptibles de se cacher silencieusement, en particulier en arrière-plan. Essayer d’échapper à toute détection afin de capturer vos numéros de carte de crédit et toutes vos informations personnelles.

En d’autres termes, les logiciels malveillants sont couramment créés par des criminels uniquement pour gagner de l’argent, et lorsqu’ils sont très bien conçus, ils ne causent généralement pas de problèmes informatiques notables.

Vérifiez si votre ordinateur a un virus: ses mauvaises performances peuvent être un signe

Cependant, les performances soudaines de l’ordinateur peuvent être un signe notable que vous avez un logiciel malveillant. De même, des applications étranges dans le système pourraient également indiquer la présence de logiciels malveillants. Mais comme nous l’avons déjà mentionné, il n’y a aucune garantie qu’un malware soit impliqué.

Certaines applications ouvrent une fenêtre d’invite de commandes lorsqu’elles sont mises à jour, donc des fenêtres étranges qui pourraient apparaître sur votre écran et disparaître rapidement, peuvent faire partie intégrante des logiciels légitimes de votre système.

Il n’y a pas de test unique pour vous sans rechercher réellement de logiciels malveillants sur votre ordinateur. Dans certains cas, le logiciel malveillant pourrait causer des problèmes dans l’ordinateur et il se comporte bien pendant qu’il parvient à remplir son objectif en arrière-plan. La seule façon de savoir avec certitude s’il contient un malware est d’examiner votre système pour le détecter.

Comment savoir si un processus est un virus ou non

Vous vous demandez peut-être si votre ordinateur a un virus parce que vous avez perçu un processus étrange dans le Gestionnaire des tâches de Windows, que vous pouvez ouvrir en appuyant sur Ctrl + Maj + Échap ou en cliquant avec le bouton droit sur la barre des tâches Windows et sélectionnez «Gestionnaire de tâches».

Il est courant que vous voyiez plusieurs processus, vous devez cliquer sur “Plus de détails” si vous voyez une liste plus petite. Beaucoup de ces processus ont des noms étranges et imprécis. C’est tout à fait normal. Windows peut inclure plusieurs processus en arrière-plan, le fabricant de votre ordinateur en a ajouté et les applications que vous installez les ajoutent souvent.

Les logiciels malveillants qui se comportent mal sont susceptibles d’utiliser une grande quantité de ressources de processeur, de mémoire ou de disque. Si vous êtes curieux de savoir si un programme spécifique est malveillant, vous devez cliquer avec le bouton droit sur le Gestionnaire des tâches et sélectionner “Rechercher en ligne” pour trouver plus d’informations.

Si des informations sur les logiciels malveillants apparaissent lorsque

regardez dans le processus, c’est un signe qu’il est très probable que vous ayez un malware. Même si

Il est important de ne pas supposer que votre ordinateur est exempt de virus simplement parce que

un processus semble légitime. Un processus pourrait mentir et dire qu’il est

“Google Chrome” ou “chrome.exe”.

C’est sûrement un malware qui se fait passer pour Google Chrome et se trouve dans un dossier différent sur votre système. Si vous pensez que vous pouvez avoir un malware, nous vous recommandons d’effectuer une analyse anti-malware.

L’option Rechercher en ligne n’est pas disponible dans Windows 7. Si vous utilisez Windows 7, vous devez connecter le nom du processus à Google ou à tout autre moteur de recherche.

Comment analyser votre ordinateur pour un virus

Par défaut, Windows 10 analyse toujours votre ordinateur à la recherche de logiciels malveillants avec l’application de sécurité Windows intégrée. Qui est connu sous le nom de Windows Defender. Cependant, vous pouvez effectuer des analyses manuelles.

Dans Windows 10, vous devez ouvrir le menu Démarrer, tapez “Sécurité” et cliquez sur le raccourci “Sécurité Windows” pour l’ouvrir. Vous pouvez également aller dans Paramètres, puis Mise à jour et sécurité, puis Sécurité Windows et Ouvrir la sécurité Windows.

Pour effectuer une analyse anti-malware, vous devez cliquer sur “Protection contre les virus et les menaces”. Pour ce faire, vous cliquerez sur “Analyse rapide” pour analyser votre système contre les logiciels malveillants. La sécurité Windows doit effectuer une analyse et elle vous donnera les résultats. Si vous trouvez un malware, vous pouvez le supprimer automatiquement de votre ordinateur.

Si vous voulez un deuxième avis, au cas où vous seriez inquiet

d’avoir des logiciels malveillants et votre antivirus principal ne trouve rien, vous pouvez

effectuer une analyse avec une autre application de sécurité.

L’une des applications que nous recommandons est Malwarebytes, qui se combine bien avec la sécurité de Windows pour fournir une couche de protection supplémentaire à votre ordinateur. La version gratuite de Malwarebytes vous permettra d’effectuer des analyses manuelles pour vérifier s’il existe un virus et d’autres logiciels malveillants.

Windows 7 n’a pas de logiciel antivirus intégré.

Si vous voulez un antivirus gratuit, vous pouvez télécharger Microsoft Security Essentials

et exécutez une analyse à ce sujet. Cela fournira une protection similaire à

Logiciel de sécurité Windows Defender intégré à Windows

10.

Si votre application antivirus détecte des logiciels malveillants mais que vous rencontrez des problèmes pour les supprimer, vous devez essayer de numériser en mode sans échec. Vous pouvez également vous assurer de ne pas avoir de logiciel malveillant sur votre ordinateur en réinitialisant Windows 10 à son état par défaut. Et de cette façon, vous pouvez vérifier si votre ordinateur a un virus ou non.

