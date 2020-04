Comment verrouiller des cellules dans Microsoft Excel

Pour verrouiller vos cellules dans Microsoft Excel, il vous suffit de vous rendre dans l’onglet “Protection”. Cela rendra impossible pour quiconque de modifier les données dans cette cellule, très utile si vous partagez la feuille de calcul avec des données importantes.

Une fois que vous avez verrouillé une cellule, il vous demandera de définir un mot de passe. Excel vous demandera ce mot de passe au moment de vouloir déverrouiller la cellule.

Le verrouillage de cellules individuelles dans Microsoft Excel peut être un peu compliqué si vous ne l’avez jamais fait, mais une fois que vous l’avez appris, cela peut être extrêmement utile.

Non seulement cela vous permet de partager une feuille de calcul Excel et de ne pas avoir à vous soucier de la modification des données, mais cela vous aide également à ne pas vous soucier de son effacement accidentel par vous ou quelqu’un d’autre.

Comment verrouiller des cellules dans Excel

La première chose que vous devez faire avec votre feuille de calcul Excel est de sélectionner toutes les cellules de la feuille. Pour ce faire, cliquez sur le triangle dans le coin supérieur gauche, juste dans le coin de la première cellule. Ensuite, dans l’onglet Accueil, cliquez sur “Format” et sélectionnez l’option “Formater les cellules”.

Une fenêtre s’ouvrira, allez dans l’onglet “Protéger” et décochez la case “Bloqué”. Par défaut, cette case sera cochée, vous devez donc la décocher et appuyer sur le bouton “OK”.

Maintenant, vous devez sélectionner les cellules que vous souhaitez bloquer. Revenez ensuite à l’option “Format” et sélectionnez à nouveau “Format de cellule”. Allez dans l’onglet “Protéger” et cochez la case “Verrouillé” et appuyez sur le bouton “OK”.

Si vous vous rendez compte, en bloquant uniquement les cellules qui sont importantes pour vous, cela vous permet de protéger uniquement ces cellules, de sorte que vous pouvez utiliser les autres cellules sans aucune protection.

Cliquez ensuite sur l’option “Format” et sélectionnez “Protéger la feuille”. La fenêtre contextuelle “Protéger la feuille” apparaît, dans laquelle vous pouvez décider ce que vous souhaitez protéger de votre feuille de calcul.

Si vous souhaitez autoriser quiconque à mettre en forme, modifier ou déplacer toutes les données, à l’exception des cellules que vous souhaitez bloquer, cochez toutes les cases sauf la première, celle qui dit “Sélectionner les cellules verrouillées”. Vous pouvez faire défiler la liste et voir les autres options qu’il apporte au cas où l’un d’entre eux voudrait l’autoriser.

Il vous sera demandé de saisir le mot de passe. Assurez-vous de vous en souvenir ou de le soutenir quelque part car vous ne pourrez pas déverrouiller les cellules sans taper le mot de passe. Cliquez ensuite sur “OK”.

Enfin, il vous demandera de répéter le mot de passe pour le confirmer. Une fois que vous avez fait cela, les cellules que vous avez sélectionnées précédemment seront verrouillées et protégées, mais les autres seront modifiables.

