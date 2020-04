Comment visiter les sites les plus spectaculaires du monde pendant votre quarantaine de coronavirus – .

Dimanche soir, près de 1,3 million de cas confirmés de coronavirus COVID-19 ont été signalés dans le monde, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins.

Ce n’est pas parce que la plupart d’entre nous sont mis en quarantaine et se réfugient à la maison pour atténuer la propagation du virus mortel, que cela ne signifie pas que nous ne pouvons toujours pas goûter au monde qui nous entoure pour nous repousser jusqu’à ce qu’il soit sûr de voyager à nouveau.

Dans cet article, nous inclurons des liens vers des photos et des vidéos qui vous permettent de visiter virtuellement certains des principaux monuments mondiaux, tandis que nous recherchons tous de nouvelles façons de nous divertir en ces temps étranges et incertains.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Une grande partie du monde est fermée en ce moment pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, des entreprises aux musées et des espaces publics comme les plages, tandis que des millions de personnes dans le monde ont reçu l’ordre de se cacher à la maison. Peu d’endroits restent ouverts à visiter – des entreprises jugées «essentielles» comme les épiceries et les pharmacies – si vous vouliez même tenter votre chance et quitter la maison dès maintenant. Pour passer de l’autre côté de cette crise, il faudra énormément de patience et d’adhésion à la distanciation sociale, malgré la solitude et l’isolement qui peuvent résulter de la réticence à la maison pendant une période indéterminée.

Les gros voyageurs comme moi utilisent ce temps pour rêver et ont hâte de visiter à nouveau un nouvel endroit. Et vous pouvez y parvenir en «parcourant» virtuellement le monde à travers un certain nombre de services numériques, depuis le confort de votre canapé, pour rendre les quarantaines un peu plus supportables. Nous avons déjà couvert un certain nombre d’options, y compris les diffusions en direct des grandes villes du monde entier ainsi que des services qui vous permettent de visiter à distance des musées emblématiques, et dans cet article, nous allons jeter un coup d’œil aux visites virtuelles que vous pouvez prendre de sites incroyables comme les anciens pyramides et le Taj Mahal.

Nous avons rassemblé ci-dessous des liens et des vidéos vers certains des monuments mondiaux les plus uniques en leur genre, y compris des images à 360 degrés qui vous donnent une idée impressionnante de ce que c’est que d’être là. Soit dit en passant, ces images sont mieux visualisées sur un bureau.

Amusez-vous à partir pour une expédition mondiale virtuelle vers les points de repère ci-dessous:

Tour Eiffel, Paris

Dans le clip ci-dessus, regardez un googleur affilié au programme StreetView du géant de la recherche prendre des images autour et à l’intérieur de la tour emblématique du Champ de Mars à Paris. Après cela, dirigez-vous vers ce lien pour voir une série de superbes photos à 360 degrés de la tour et de la ville environnante. Il a une bande-son à consonance parisienne que vous pouvez désactiver si vous le souhaitez, et vous pouvez également parcourir différentes photos pour voir la tour depuis différents points de vue.

Taj Mahal, Inde

Ce palais du XVIIe siècle construit à l’origine pour être un somptueux tombeau est considéré comme l’une des plus belles merveilles architecturales de l’histoire du monde. Regardez une vidéo de l’équipe Google Maps ci-dessus, puis visitez ce lien pour des photos à couper le souffle à 360 images qui vous mènent au-dessus du dôme et des minarets de la structure et vous offrent différentes perspectives que vous pouvez parcourir pour le voir d’en haut et tout autour.

Les anciennes pyramides d’Egypte

Célèbres pour être la dernière merveille du monde antique, les anciennes pyramides de Gizeh, en Égypte, ont été construites il y a près de 5000 ans à l’extérieur de la ville égyptienne de Memphis. Quelque 2,3 millions de blocs ont été utilisés pour les construire sur une période de 20 ans, et vous pouvez profiter d’un ensemble d’images à 360 degrés sur ce lien qui vous donnent l’impression d’être là (moins la poussière et la chaleur et la logistique des voyages) , bien sûr).

Colisée, Rome

Source de l’image: Alessandra Tarantino / AP / Shutterstock

Après avoir été construit entre 70 et 80 après JC, le Colisée de Rome était le plus grand amphithéâtre du monde et pouvait accueillir jusqu’à 80 000 personnes. Profitez des images à 360 degrés sur ce lien et imaginez le rugissement de la foule lors d’un événement sportif ou d’un concours entre gladiateurs.

Machu Picchu, Pérou

Cette citadelle inca a été construite dans les Andes à environ 2 430 mètres au-dessus du Pérou vers 1450 après JC, et même si c’est un spectacle incroyable à voir, le but précis pour lequel elle a été construite est encore quelque peu mystérieux. Les images à 360 degrés trouvées sur ce lien offrent une autre évasion virtuelle derrière les confins de la maison vers un point de repère mondial qui peut aider à mettre les choses en perspective – et vous laisser faim pour voyager à nouveau une fois que ces temps étranges sont derrière nous.

Source de l’image: Louise MERESSE / SIPA / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.