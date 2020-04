comment Zuckerberg a fini par s’imposer sur son «autre» réseau social

En 2012, il y a huit ans, Facebook a annoncé l’achat d’Instagram. Une application alors plus petite et qui n’était au départ disponible que pour iPhone mais qui en peu de temps avait atteint 30 millions d’utilisateurs. Le montant payé par le réseau social «similaire» pour acquérir l’application de l’époque se situait entre 750 et 1 000 millions de dollars.

Aujourd’hui, il y a plus de 1 000 millions d’utilisateurs actifs sur Instagram, et le réseau social de photos et d’histoires est depuis longtemps la plate-forme qui voit le plus augmenter à la fois son nombre d’utilisateurs et le temps qu’ils y consacrent, et sûrement vos revenus publicitaires. Et si nous disons «pour être sûr», c’est parce que jusqu’à présent FACEBOOK en tant que société mère a préféré ne jamais ventiler ses revenus par plateforme. Peut-être parce que cela fait un moment qu’il n’a pas battu Facebook, son réseau social parent, en termes de rentabilité? Nous ne savons pas cela pour l’instant.

Ce qui semble clair, c’est qu’au cours de ces huit années, le parapluie Facebook en tant qu’acheteur Instagram est passé d’une relation de plus grande indépendance à une relation où elle n’existe pratiquement pas. Et la meilleure preuve est peut-être que les fondateurs d’Instagram, Kevin Systrom et Mike Krieger, ont quitté leurs postes de managers fin 2018. Selon la version officielle, en raison de différences d’approche.

C’est dans ces «différences d’approche» que le livre est entré au fond Pas de filtre: l’histoire intérieure d’Instagram (Non filtré: l’histoire derrière Instagram) Publié par la journaliste de Bloomberg Sarah Frier, qui a passé plus d’une décennie à couvrir les affaires courantes des entreprises basées sur les réseaux sociaux.

Le livre – qui est déjà disponible dans un livre électronique pour tout le monde – compte après des dizaines d’entretiens avec des travailleurs des deux réseaux et en particulier avec Systrom -Frier dit que Zuckerberg n’a répondu qu’à quelques courriels et qu’il a envoyé une déclaration dans laquelle Il a déclaré que “le bien d’Instagram est le bien de Facebook” – comment le réseau social de photographies a progressivement perdu son indépendance dans les critères de son équipe interne jusqu’à ce qu’il trouve ses fondateurs.

Frier décrit Zuckerberg dans une certaine mesure comme une personne obsédée par l’arrêt de toute plate-forme qui pourrait dépasser Facebook, ce qui conduirait à l’acquisition de WhatsApp également – dont les fondateurs sont également sortis et pas avec de bons mots – et soupçonneux de toute décision prise. contrairement à son opinion, du moins à long terme.

Business Insider

Zuckerberg est extrêmement paranoïaque tout le temps pour savoir si la popularité de Facebook va s’estomper et si elle restera pertinente. Lorsque Snapchat est apparu, ils ont essayé d’acheter Snapchat. Lorsque TikTok est apparu, ils ont essayé d’acheter Musical.ly, qui était le prédécesseur de TikTok. Ils ont acheté WhatsApp. Ils essaient d’acheter ces entreprises qui menaceront Facebook si elles deviennent trop grandes », écrit Frier.

Peut-être à cause des conversations approfondies qu’il a avec les employés de Systrom et d’Instagram, l’histoire souffre de mettre trop de lumière sur le réseau social de sa fille et de diaboliser la matrice, mais cela n’empêche pas ses pages d’avoir plus d’une anecdote révélatrice sur cette relation. , parfois potentialisateur des deux marques et parfois toxique.

Zuckerberg: le patron omnipotent

Instagram a été fondé en 2010 par Systrom et Krieger au départ comme une application qui, grâce à ses filtres, améliorait clairement les photos quelque peu déficientes que les gens prenaient ensuite avec leur mobile.

Son succès a été exponentiel en peu de temps, et lorsque Facebook l’a acquis, il a également absorbé les 13 employés qui avaient alors, en principe, selon le livre, une totale liberté pour continuer à mettre en œuvre leurs idées.

Mais tout cela évoluait peu à peu. Initialement, l’équipe Instagram a relégué les tâches de supervision du contenu inapproprié sur Facebook, et c’était l’une des façons de perdre progressivement cette indépendance convenue, surtout après que Zuckerberg ait mis le superviseur Instagram Chris Cox pour superviser de produit qui finirait également par sortir il y a quelques mois.

«Facebook avait des sous-traitants externes peu rémunérés qui ont rapidement cliqué sur les publications contenant ou liées à la nudité, la violence, les abus, le vol d’identité, etc. pour déterminer si quelque chose violait les règles et devait être supprimé. Les employés d’Instagram ne seraient plus aussi proches de leur pire contenu. Leurs cauchemars seraient officiellement externalisés », extrait de No Filter.

Le livre raconte également un passage qui trace joliment ce portrait de Zuckerberg en tant que monstre de la santé sur Facebook, qui s’est produit juste après l’événement de dévoilement de l’IGTV à la mi-2018, quelques mois seulement avant que Systrom et Krieger ne quittent leurs postes. .

Une heure après la fin de l’événement, son iPhone a clignoté. C’est Chris Cox, l’exécutif que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, avait récemment chargé de toutes les applications de son entreprise.

“Nous avons un problème”, a déclaré Cox. “Mark est très en colère contre ton icône.”

“Vraiment?” Demanda Systrom. “Que se passe-t-il?”

“Cela ressemble beaucoup à l’icône Facebook Messenger”, a déclaré Cox, se référant au service de chat de Facebook, qui avait également une forme de foudre horizontale au centre. Zuckerberg ne pouvait pas supporter IGTV en concurrence visuelle avec un produit sœur. “ Aucun extrait de filtre

Réticence à la publicité de masse et à la «copie» sur Snapchat

No Filter raconte également, toujours selon les employés d’Instagram, comment Facebook a conduit la mise en œuvre de la publicité sur la plate-forme depuis le début, malgré le fait que ses fondateurs aient préféré prendre cela avec prudence.

Instagram a commencé à diffuser de la publicité en 2013, initialement avec une seule annonce par jour et par marque, un seuil qui a longtemps été dépassé. Le choix ici, évidemment, était entre la position de l’acheteur et celle de certains créateurs que Frier décrit également comme quelque peu utopique.

“Systrom n’était pas concerné par la construction de la plus grande plate-forme de médias sociaux au monde, il voulait créer un endroit sur Internet” où les personnes les plus intéressantes qui étaient les meilleures dans ce qu’elles faisaient pouvaient être suivies, félicitées et émulées par d’autres, ” Frier écrit.

La copie controversée des histoires de Snapchat n’est pas non plus laissée dans l’histoire après que Facebook n’a pas pu l’acheter, quelque chose qu’Instagram a de nouveau refusé, selon le livre, mais qui a finalement été appliqué par Facebook par le haut et que Aujourd’hui, il est devenu l’un des grands succès de la plateforme.

Cela étant, tout semble finir par remplir le verre des scandales de Cambridge Analytica, dévoilés des mois avant que les fondateurs d’Instagram ne prennent la décision de partir.

Combien d’argent Instagram donne-t-il à Facebook?

Comme toutes les histoires internes qui ont du jus, No Filter finit par laisser un portrait clair: un Instagram trop idéaliste contre un Facebook vorace de chiffres et d’utilisateurs. Certes, sans leur union aujourd’hui, Instagram ne serait pas ce qu’il est, mais il aurait peut-être aussi été un endroit plus confortable et moins exploité par les publicités pour maintenir son idée originale. Maintenant, combien de temps Instagram aurait-il existé sans se prêter à la monétisation via des publicités?

Ce qui semble évident, c’est qu’aujourd’hui Instagram est l’une des entreprises les plus rentables sur FACEBOOK, qui, comme on dit, ne décompose pas ses revenus par plateformes. La seule référence fiable à cela a été proposée par Bloomberg il y a quelques mois, lorsqu’il a fait référence à des sources internes, il a publié qu’Instagram a généré 19 milliards de dollars de revenus publicitaires, non loin des 21 000 générés par Facebook malgré la moitié des utilisateurs actifs. .