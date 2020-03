Commentaire: Comment Apple positionnera-t-il le Smart Keyboard with Trackpad dans sa gamme iPad Pro?

Comme nous l’avons détaillé plus tôt ce matin, il y a beaucoup de choses qu’Apple pourrait annoncer ce mois-ci, notamment l’iPhone 9 et une nouvelle Apple TV. Mais l’une des idées les plus intrigantes est un clavier intelligent avec Trackpad pour iPad Pro. La clé inconnue ici, cependant, est le prix.

La question à considérer, comme l’a suggéré Jason Snell la semaine dernière, est de savoir si le nouveau Smart Keyboard with Trackpad remplace le Smart Keyboard Folio existant ou le complète. Il serait logique qu’Apple positionne l’option équipée du trackpad comme «Smart Keyboard Pro» ou similaire, en particulier pour les personnes qui ne veulent pas nécessairement le volume supplémentaire qu’un trackpad pourrait apporter.

Snell a écrit sur Six Colours:

Supposons que ce nouvel accessoire de clavier ne fonctionnera que sur les nouveaux modèles d’iPad Pro qui devraient être annoncés fin mars. Apple continuerait-il à proposer le Smart Keyboard actuel pour ces modèles, et à le proposer comme une option plus chère et plus fonctionnelle? Tout dépend des spécifications de ce produit. S’il est plus cher, plus épais et plus lourd, ce sera un arrêt pour certains utilisateurs qui aiment le Smart Keyboard actuel. Là encore, il serait très semblable à Apple de ne proposer qu’un seul style de clavier.

Je suis d’avis que le clavier intelligent avec pavé tactile existera comme une autre option pour les propriétaires d’iPad. Tout le monde ne veut pas d’un clavier avec son iPad Pro, et Apple vend le Smart Folio pour ces personnes. De même, tout le monde ne veut pas d’un trackpad pour son iPad Pro, il serait donc logique qu’Apple vende le Smart Keyboard Folio en plus du Smart Keyboard avec Trackpad.

Donc, pour l’iPad Pro 2020, cela semble être la gamme parfaite d’accessoires:

Smart Folio

Smart Keyboard Folio

Clavier intelligent avec pavé tactile (Smart Keyboard Pro?)

Mais vient ensuite la question du prix. L’iPad Pro Smart Keyboard Folio d’Apple commence à 179 $ pour la version 11 pouces et 199 $ pour la version 12,9 pouces. Ces prix en font un accessoire cher, mais dans lequel de nombreuses personnes trouvent de la valeur. À titre de comparaison, Brydge vend le Pro + avec Trackpad pour 199 $ et 229 $ – et je ne vois pas Apple sous-évaluer Brydge.

Si le clavier intelligent avec pavé tactile existe comme une autre option, il sera certainement plus cher. Une hausse des prix de 50 $ semble juste, mais cela ne serait pas différent d’Apple de prendre les choses encore plus haut. Je pourrais facilement voir cela comme le prix des accessoires pour l’iPad 2020:

Smart Folio – 79 $ pour 11 pouces et 99 $ pour 12,9 pouces

Smart Keyboard Folio – 179 $ et 199 $

Smart Keyboard Pro avec Trackpad – 279 $ et 299 $

Bien sûr, il y a aussi la comparaison MacBook. Si vous achetez l’iPad Pro 11 pouces de base pour 799 $ et que vous l’associez à un Smart Keyboard Pro de 279 $, c’est un prix tout compris d’environ 1 080 $. Vous pouvez obtenir un MacBook Air pour 1099 $.

Vraisemblablement, l’argument en faveur d’Apple se concentrerait sur les capacités de l’écran tactile de l’iPad Pro, et peut-être même sur les performances. Je pense qu’Apple a un équilibre délicat à trouver ici, surtout si le Smart Keyboard avec Trackpad complète le Smart Keyboard Folio plutôt que le remplace.

Qu’est-ce que tu penses? Combien seriez-vous prêt à payer pour l’iPad Pro Smart Keyboard with Trackpad? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous et dans les commentaires.

