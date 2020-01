Commentaire: La loi européenne sur les chargeurs sera trop tard pour affecter Apple

En 2014, les législateurs européens ont fait une proposition largement sensée qui aurait pu nuire à Apple. La directive sur les équipements radio de l’Union européenne prévoyait une norme européenne sur les chargeurs demandant à tous les fabricants de smartphones d’utiliser des chargeurs compatibles.

La proposition comportait deux éléments clés. Tout d’abord, une tension et un ampérage communs. Deuxièmement, un connecteur pour brancher un chargeur sur un smartphone…

La proposition reflétait le fait que, pendant longtemps, chaque smartphone avait besoin de son propre chargeur. Ils produisent un nombre arbitraire de volts, un nombre aléatoire de milliampères et ont souvent un connecteur propriétaire.

En 2014, cependant, les choses avaient beaucoup changé. Il était déjà vrai que la plupart des fabricants de smartphones avaient adopté microUSB comme méthode de charge. Cela signifiait que tout, de la tension au connecteur physique, était dicté par la norme USB, et vous pouviez utiliser la plupart des chargeurs avec la plupart des téléphones.

Pour cette raison, la proposition semblait raisonnablement pratique si elle n’était pas nécessaire: la norme microUSB bénéficiait déjà d’un large soutien.

À une grande exception près: Apple.

Apple était passé de l’ancien connecteur à 30 broches à Lightning deux ans plus tôt. Il n’y avait absolument aucune chance qu’il passe du câble Lightning mince, double face et technologiquement sophistiqué au câble microUSB plus encombré, simple face et stupide.

De plus, bien sûr, il existe toute une industrie autour du connecteur Lightning. Tout, des quais de chargement aux systèmes hifi. Toute modification du port de chargement de l’iPhone aurait rendu des milliers d’accessoires obsolètes. Apple devra finalement recommencer, mais cela ne se passera certainement pas seulement deux ans après avoir pris la décision douloureuse mais nécessaire d’abandonner le connecteur à 30 broches.

La plupart des fabricants ayant déjà adopté volontairement la microUSB, il est devenu de plus en plus évident qu’une proposition de loi pour la rendre obligatoire visait essentiellement Apple.

La dernière mise à jour de la directive est qu’elle passera enfin à un débat et à une résolution destinés à rendre l’adoption d’une norme de charge commune juridiquement contraignante pour tous les smartphones et autres petits appareils électroniques vendus en Europe.

Mais les gouvernements évoluent lentement et la technologie évolue rapidement. Près de cinq ans après la directive, microUSB a été remplacé par USB-C comme nouvelle norme de facto pour les nouveaux appareils électroniques.

En supposant que la résolution est adoptée, la prochaine étape sera de convenir de ce que serait cette norme commune. En 2014, c’était évident: microUSB. En 2020, il est tout aussi évident que la réponse devrait être USB-C.

Mais c’est le gouvernement (27 d’entre eux, en effet, en supposant que le Royaume-Uni quitte l’UE). Il y aura des documents de consultation. Comités. Procédures. Vous pouvez à peu près garantir qu’une décision qui prendrait une salle de techniciens pendant 10 secondes pour se mettre d’accord prendra des mois au Parlement européen.

En supposant que la loi soit finalement adoptée et qu’elle adopte l’USB-C comme standard, elle n’entrera pas en vigueur immédiatement. Les fabricants planifient leurs nouveaux produits parfois des années à l’avance, de sorte qu’ils devront recevoir un délai de préavis approprié avant que la loi ne devienne contraignante. Cette période sera mesurée en années.

À ce moment-là, l’une des deux choses se sera produite à Cupertino. Soit Apple aura déjà adopté l’USB-C, tout comme il l’a fait avec l’iPad Pro, soit il aura évolué vers la position que nous attendons tous à terme: un iPhone sans port qui ne prend en charge que le chargement sans fil. De toute façon, une norme européenne de chargeur sera complètement hors de propos au moment de son entrée en vigueur.

