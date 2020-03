Commentaire: Même une WWDC uniquement en ligne ne sera pas simple pour Apple cette année

En février, alors que la pandémie de coronavirus se propageait de plus en plus vite, il est devenu clair qu’Apple allait probablement devoir annuler ses plans traditionnels de la WWDC. Cela s’est produit avec Apple qui a offert une rotation positive la semaine dernière pour une toute nouvelle «expérience en ligne» à laquelle plus de développeurs que jamais pourraient participer.

Cependant, juste une semaine plus tard, avec la pandémie croissante, Google a complètement annulé sa conférence des développeurs d’E / S qui pivotait également vers un modèle en ligne et prévue pour mai, l’État de Californie étant passé à un refuge sur place. La question suivante est donc inévitable, est-il possible pour Apple de lancer une WWDC basée sur le Web, même si ce n’est qu’en juin?

Avec la rapidité avec laquelle la pandémie évolue, il est naturellement difficile de connaître ou de planifier la semaine ou le jour suivant pour les chefs d’entreprise. Google a partagé cette déclaration en annulant la version en ligne de sa conférence annuelle sur les développeurs d’E / S:

Par souci de la santé et de la sécurité de nos développeurs, employés et communautés locales – et conformément aux exigences du «refuge sur place» du gouvernement local de la région de la baie – nous ne tiendrons malheureusement pas un événement d’E / S à quelque titre que ce soit. année.

Apple est dans le même bateau en ce qui concerne le refuge actuel en place, mais il a l’avantage que son expérience en ligne sur la WWDC est programmée un mois plus tard, voire jusqu’à près de deux mois plus tard que la conférence de Google, car elle n’a pas annoncé l’exacte jours, il accueillera la WWDC en juin.

Cependant, il y a encore beaucoup à considérer. Si l’ordre de mise en place du refuge se poursuit dans les semaines et les mois à venir, comment Apple pourrait-il retirer la WWDC sur le plan logistique? Steve Troughton-Smith a soulevé certaines des préoccupations sur Twitter.

Une WWDC uniquement en ligne va être presque impossible à réaliser; les employés sont-ils censés enregistrer des sessions depuis leur domicile? Qui va le filmer, qui va le distribuer? Peu importe qui va être en mesure de préparer un iOS 14 pour la distribution alors que WFH est sous verrouillage

Mon collègue Benjamin Mayo a proposé un contrepoint à la recherche d’une solution.

Les sessions préenregistrées de la WWDC précédente n’ont pas de vidéo de l’orateur, ce sont juste les diapositives avec une voix off. Envoi de micros aux ingénieurs, enregistrement à domicile?

Mark Gurman de Bloomberg a suggéré qu’Apple pourrait toujours diffuser un discours et que les choses pourraient s’améliorer dans les prochains mois.

Et un autre bon point, Mark a évoqué à quel point la WWDC est plus intégrée pour Apple et son calendrier d’expédition pour les logiciels et le matériel que les E / S sont pour Google.

Ceci est en réponse à l’annulation complète des E / S par Google. Pour Google, ce n’est pas la fin du monde. Pour Apple, la WWDC est au cœur de leur activité: le logiciel qui alimente leur matériel. Il n’y a aucune chance qu’Apple l’annule, ils le feront comme ils le doivent. https://t.co/1Vq4rwC2lY

Prise de .:

La situation évoluant de jour en jour, Apple tient sans aucun doute compte de tous ces facteurs dans la manière dont elle assemble sa toute première WWDC en ligne. Et c’est un gros avantage en soi … comme il n’y a pas de norme sur la façon dont se déroulera une WWDC via le Web, Apple peut écrire le livre de jeu comme il le souhaite (ou peut). Ajoutez le mois ou deux supplémentaires qu’Apple a comparé à Google et je pense que la situation semble plus optimiste.

Même si je peux voir les grandes préoccupations et les défis que Steve mentionne d’un point de vue logistique et même juste de développement iOS 14, je suis d’accord avec Benjamin et Mark pour croire qu’Apple trouvera un moyen de fournir la WWDC dans une certaine mesure de la meilleure façon possible. pouvez.

Qu’est-ce que tu penses? Apple trouvera-t-elle un moyen de livrer sa WWDC en ligne cette année? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous!

