Communauté: 5 meilleurs et 5 pires épisodes de la saison 4 (selon IMDb)

La quatrième saison de Community s’est avérée être la plus controversée. Après la saison trois, le créateur Dan Harmon a été licencié par SMS. Le réseau a eu des problèmes avec la façon dont il a choisi de travailler et l’a remplacé par deux nouveaux écrivains à David Guarascio et à Moses Port.

Il y a également eu le départ de Chevy Chase pendant le tournage. L’ensemble du spectacle avait été bouleversé. Selon la plupart des fans, le spectacle n’a pas ressenti la même chose cette saison. Dan Harmon est allé jusqu’à la qualifier d’année de «fuite de gaz». Tout n’était pas mal, cependant, et nous sommes ici pour voir ce que les utilisateurs d’IMDb ont ressenti à propos de cette série d’épisodes.

10 pires: conventions de l’espace et du temps (7.4)

Il était clair très tôt à quel point cette saison de Community serait différente. L’épisode 3, «Conventions de l’espace et du temps», l’a montré. À première vue, le concept se sent bien. Abed amène le groupe d’étude à une convention Inspector SpaceTime, où chacun a sa propre aventure.

Abed a rencontré un ami qui pourrait être son “âme soeur” mais ça tourne mal. Britta et Shirley participent à un groupe de discussion, tandis qu’Annie fait semblant d’être mariée à Jeff. L’histoire d’Annie, en particulier, était décevante mais tout l’épisode semblait trop séparer le groupe.

9 Meilleur: Paranormal Parentage (7.6)

Lors des saisons précédentes, les pires épisodes marquaient parfois au moins 8,0 / 10. Ici, le cinquième meilleur ne se rapproche pas. Cela devrait vous parler de cette saison. “Paranormal Parentage” était le deuxième épisode de la saison. Cela a montré que même pendant une période descendante, ils s’en sortaient bien avec les épisodes de vacances.

C’était une édition d’Halloween qui a vu les plans du groupe contrecarrés lorsque Pierce s’est enfermé dans sa salle de panique. Cela a fonctionné comme un conte de style maison hanté et nous a donné plus de costumes amusants que nous attendions du spectacle. Cela inclut Jeff en tant que boxeur et Annie interprète de manière hilarante son costume de ring girl.

8 Pire: Histoire 101 (7.4)

La première a immédiatement donné le ton à ce que serait cette saison. Il y avait beaucoup de potentiel et un manque de réalisation. Par exemple, l’idée d’un épisode entourant une compétition de type Hunger Games pour gagner une place dans un cours d’histoire de la crème glacée sonne comme une communauté classique.

Ce serait un thème récurrent tout au long de la saison quatre. Les nouveaux showrunners semblaient avoir des idées fortes pour les épisodes de haut concept pour lesquels la série était connue. Cependant, les rythmes de la comédie et de l’histoire n’ont jamais vraiment atteint leur niveau normal. C’était le cas ici.

7 Meilleur: Introduction avancée à la finalité (7.8)

À bien des égards, “Introduction avancée à la finalité” aurait pu fonctionner comme une finale de série en plus d’être la finale de la saison. Jeff Winger a finalement obtenu son diplôme et de nombreux personnages ont été montrés en mouvement à la fin. C’était comme si leurs arcs d’histoire étaient terminés.

Jeff se débat avec l’idée de passer Greendale passé et ne sait pas quoi faire. Cela finit par conduire à des versions alternatives des personnages de la “chronologie la plus sombre” se présentant pour mener à bien leur plan diabolique. Cette partie a fini par ne pas être réelle mais cela a aidé Jeff à réaliser ce qu’il voulait faire.

6 Pire: Histoire alternative des invasions allemandes (7.2)

Le quatrième épisode de la saison, “Histoire alternative des invasions allemandes”, a vu le groupe d’étude se heurter à un gang de baby-foot allemands. Semble familier? Quiconque suit régulièrement cette série se souviendra qu’un scénario similaire s’est déroulé dans la saison trois.

Cette fois, l’épisode comprenait une grande séquence d’anime et un tas de scènes d’Abed habillé à Batman. Cette remise des gaz, non seulement est-elle apparue comme un rechapage, mais elle n’était pas non plus aussi bonne. Nous avons également eu le début de l’intrigue “Changesia”, qui n’a jamais été géniale.

5 meilleurs: Herstory Of Dance (7.9)

Dean Pelton n’a jamais hésité à lancer des danses. Dans la première saison, il portait une chemise célébrant les cinq qu’il a jetés et ce nombre a augmenté au cours des saisons suivantes. Dans ce huitième épisode, il a prévu une danse de Sadie Hawkins. À la mode typique de Britta, elle en était fâchée.

En signe de protestation, elle a lancé sa propre danse de Sophie B. Hawkins avec une apparition du vrai Hawkins. Plus particulièrement, cela a marqué les débuts de Rachel, jouée par Brie Larson. Elle a instantanément eu une connexion avec Abed. Dan Harmon a même admis que le personnage était l’une des meilleures choses de cette saison.

4 Pire: Intro To Felt Surrogacy (7.0)

Ce fut un autre cas de la saison ayant une bonne idée qui a finalement manqué la marque. La majorité de cet épisode s’est déroulé comme un hommage aux Muppets. Lorsque le doyen a utilisé des marionnettes pour aider le groupe d’étude à surmonter un problème, l’histoire est racontée à travers ces jouets.

L’histoire n’était pas à la hauteur de la communauté et c’était peut-être la raison pour laquelle elle était chargée d’étoiles invitées. Jason Alexander et Sara Bareilles sont apparus tandis que le leader de Marron 5, Adam Levine, a contribué à l’écriture d’une chanson originale. Ce n’était pas suffisant pour aider. Il est à noter que c’était le dernier épisode que Chase a filmé.

3 Best: Anatomie humaine de base (8.1)

Retour dans le monde des notes 8.0 et supérieures. “Basic Human Anatomy” est le onzième épisode de la saison. Il y avait beaucoup de plaisir ici. Troy et Abed ont discuté de leurs films préférés sur l’échange de corps et passent la journée à agir comme s’ils avaient changé de corps.

Cela s’avère être un moyen pour Troy de rompre avec Britta sans lui faire de mal. Ailleurs, une hilarité de permutation corporelle s’ensuivit lorsque le doyen toucha Jeff et Annie se trouva soudainement attirée par lui. Vous ne pouvez pas non plus vous empêcher de rire de la pensée de Leonard comme major de promotion.

2 Pire: économie de la biologie marine (6.8)

Non seulement ce classement est l’épisode le moins bien noté de la saison, mais il est également le pire épisode marquant de l’histoire de la communauté. “Economics of Marine Biology” est le septième épisode, et s’est concentré sur le doyen et Annie essayant de courtiser un étudiant riche à Greendale.

Les critiques ont estimé qu’il apparaissait comme un épisode normal, mais qu’il était creux et sans aucun sentiment. De plus, ce n’était pas si drôle que ça. Il y a des liens décents entre Jeff et Pierce, et une belle petite intrigue secondaire pour Abed. Cette histoire principale était une balançoire et une miss cependant.

1 meilleur: origines héroïques (8.2)

L’avant-dernière édition a vu Abed faire des recherches sur les histoires de chaque membre du groupe d’étude, découvrant qu’ils s’étaient tous rencontrés avant de venir à Greendale. Certains étaient évidents, comme Troy et Annie qui fréquentaient le lycée ensemble. D’autres étaient plus surprenants. La chose la plus choquante était qu’Abed s’est avéré être le méchant du groupe.

Sa rencontre avec eux dans le passé a conduit à des problèmes comme Annie ayant des ennuis de drogue et Shirley manquant une grosse soirée avec son mari, qui a ensuite triché avec une strip-teaseuse que Jeff a défendue dans un cas où Britta organisait un rassemblement pour soutien. Ils se disputent mais finissent par se réunir à la boutique de yaourts glacés où ils ont tous décidé de venir à Greendale en premier lieu.

