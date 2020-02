Comparaison des Samsung Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra

Le Galaxy S20 est là et avec eux un tout nouvel ensemble de fonctionnalités pour faire face à 2020. La nouvelle gamme de Samsung ambitionne tout, avec trois modèles qui laissent cette fois l’équivalent du Galaxy S10e se propager avec le nouveau Galaxy S20 Ultra. Examinons les principales alternatives à chacun des membres de la nouvelle famille préférée de Samsung.

Cette nouvelle ligne insiste sur plusieurs aspects à un niveau général, avec ** des écrans photographiques combinés ambitieux de 120 Hz, des mémoires grandes et rapides à l’intérieur, en plus d’un design renouvelé qui met en avant tout l’écran que nous approchons depuis des années.

Samsung Galaxy S20 vs iPhone 11, Huawei P30 et Google Pixel 4

Il Galaxy S20 C’est le relais du Galaxy S10 qui a vu le jour en 2019. Les essences restent, mais il y a de profonds changements qui mettent au premier plan un design encore plus centré sur l’écran. Cette année, nous insistons sur ce modèle dans un module triple caméra plus qui se rapproche de la haute résolution dans son zoom.

Par rapport au modèle de référence Apple le plus récent, l’iPhone 11, la première chose à noter est que Samsung ne secoue pas le pouls lorsqu’il s’agit de maintenir ses prix au voisinage de 1000 euros. Il obtient, bien sûr, la 5G dans sa version la plus avancée.

Le nouveau modèle de Samsung parvient à intégrer une batterie désormais plus grande, dépassant même les propositions généreuses de Huawei. Il P30 jouer, à ce stade déjà, avec un certain avantage de prix, car nous sommes proches de sa rénovation.

Enfin, nous avons le petit Pixel 4 de Google. Bien qu’il soit l’un des mobiles de génération actuelle les plus doux-amers, en particulier dans son autonomie, car les excellentes capacités photographiques n’ont pas trop avancé.

Samsung Galaxy S20

iPhone 11

Huawei P30

Google Pixel 4

Écran

6,2 “, OLED, QHD + (1440p), 120 Hz

6,1 “, IPS, HD + (828p)

6,1 “19,5: 9 OLED, FullHD +

5.7 “, OLED, FHD + (1080p), 90 Hz

La taille

69 x 152 mm

76 x 151 mm

71 x 149 mm

69 x 147 mm

Grosseur

7,9 mm

8,3 mm

7,6 mm

8,2 mm

Le poids

163 grammes

194 grammes

165 grammes

162 grammes

Processeur

Exynos 990, 7 nm

Apple A13, 7 nm +

Kirin 980, 7 nm

Snapdragon 855 en 7 nm et Pixel Neural Core

RAM

8, 12 Go LPDDR5

4 Go

6 Go

6 Go

La mémoire

128 Go UFS 3.0 et microSD

64, 128, 256 Go

128 Go et NMCard

64, 128 Go

Chambre principale

12 MP f / 1.8, zoom optique 3x hybride 64 MP f / 2.0 et grand angle 12 MP f / 2.2

12 MP f / 1,8 et grand angle 12 MP f / 2,4

40 MP f / 1.8, angulaire 16 MP f / 2.2 et zoom 3x 8 MP f / 2.4

Zoom optique 12,2 MP et 1,8x

Caméra frontale

20 MP f / 2.2, perforé

12 MP f / 2.2

32 MP f / 2.0

Angle 8MP

La batterie

4000 mAh, charge rapide, charge rapide sans fil

3,110 mAh, charge rapide 18 W, charge sans fil

3650 mAh, charge rapide 22,5 W

2800 mAh, charge rapide 18 W, charge sans fil 11 W

Résistance

IP68

IP68

IP53

IP68

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale sous écran, ultrasonique

Identifiant du visage

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Déverrouillage facial 3D et Motion Sense

Connectivité

Versions 4G et 5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, Lightning, sans prise, UWB U1, GPS, Glonass, Galileo, QZSS

4G (LTE Cat 21), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

4G (LTE Cat 18), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sans prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Système

Android 10

iOS 13

Android 9 Pie

Android 10

Lancement

Mars 2020

Septembre 2019

Avril 2019

21 octobre 2019

Prix ​​officiel

909, 1009 euros

809, 859, 979 euros

749 euros

759, 859 euros

Samsung Galaxy S20 + vs iPhone 11 Pro, OnePlus 7T et Pixel 4 XL

Il Galaxy S20 + il remplace le Galaxy S10 +, d’une manière presque similaire à son petit frère diagonal. Désormais doté d’un écran de 6,7 pouces et de fonctionnalités mises à jour, le modèle “ Plus ” ajoute un capteur ToF au combo photographique, qui n’a pas encore été vu en action.

En hausse en termes de prix, cette fois la bataille est un peu plus égale face aux iPhone 11 Pro. Là encore, Samsung peut offrir une connectivité 5G et des puces renouvelées, une plus grande quantité de mémoire par rapport à l’option de référence d’Apple.

En le comparant au Huawei P30 Pro, terminal de référence de la technologie chinoise qui est encore commercialisée en Occident avec les services Google, on voit un pari qui reste intéressant. Nous gardons une excellente offre photographique sur le smartphone Huawei, et à des prix encore plus abordables et accordés pour l’époque.

Enfin, dans cette section, nous trouvons le Pixel 4 XL, l’option grand format de Google, qui propose là encore une expérience photographique plus que prouvée, mais peut-être encore avec une autonomie limitée pour ce type de formats. Dans le pari de Google, la tentative de rapprocher les taux de rafraîchissement élevés de 90 Hz est également valorisée dans son panneau OLED.

Samsung Galaxy S20 +

iPhone 11 Pro

Huawei P30 Pro

Google Pixel 4 XL

Écran

6,7 “, OLED, QHD + (1440p), 120 Hz

5,8 “, OLED, FullHD + (1125p)

6,5 “19,5: 9 OLED, FullHD +

6,3 “, OLED, QHD + (1440p), 90 Hz

La taille

74 x 162 mm

71 x 144 mm

73 x 158 mm

75 x 160 mm

Grosseur

7.8 mm

8,1 mm

8,4 mm

8,2 mm

Le poids

186 grammes

188 grammes

192 grammes

193 grammes

Processeur

Exynos 990, 7 nm

Apple A13, 7 nm +

Kirin 980, 7 nm

Snapdragon 855 en 7 nm et Pixel Neural Core

RAM

8, 12 Go LPDDR5

4 Go

8 Go

6 Go

La mémoire

128, 512 Go UFS 3.0 et microSD

64, 256, 512 Go

128, 256, 512 Go et NMCard

64, 128 Go

Chambre principale

12 MP f / 1.8, zoom optique hybride 3x 64 MP f / 2.0, grand angle 12 MP f / 2.2 et capteur ToF

12 MP f / 1.8, grand angle 12 MP f / 2.4 et zoom 2x 12 MP f / 2.0

40 MP f / 1.6, angulaire 20 MP f / 2.2, zoom 5x 8 MP f / 3.4 et ToF

Zoom optique 12,2 MP et 1,8x

Caméra frontale

20 MP f / 2.2, perforé

12 MP f / 2.2

32 MP f / 2.0

Angle 8MP

La batterie

4500 mAh, charge rapide, charge rapide sans fil

3050 mAh, charge rapide 18 W, charge sans fil

4200 mAh, charge rapide 40 W

3700 mAh, charge rapide 18 W, charge sans fil 11 W

Résistance

IP68

IP68

IP68

IP68

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale sous écran, ultrasonique

Identifiant du visage

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Déverrouillage facial 3D et Motion Sense

Connectivité

Versions 4G et 5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, Lightning, sans prise, UWB U1, GPS, Glonass, Galileo, QZSS

4G (LTE Cat 21), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

4G (LTE Cat 18), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sans prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Système

Android 10

iOS 13

Android 9 Pie

Android 10

Lancement

Mars 2020

Septembre 2019

Avril 2019

21 octobre 2019

Prix ​​officiel

1009, 1109 euros

1159, 1329, 1559 euros

949, 1049, 1199 euros

899, 999 euros

Samsung Galaxy S20 Ultra vs Galaxy Note 10+, iPhone 11 Pro Max et OnePlus 7T Pro

Mais le véritable haut de gamme de Samsung pour 2020 est le Galaxy S20 Ultra. Un terminal qui exécute toutes les prises de vue à portée de main, avec une bonne dose de technologie propriétaire. La partie S20 Ultra de 5G, 12 Go de RAM et un module photographique avec lesquels ils promettent des possibilités avec lesquelles peu avaient osé jusqu’ici.

L’un des timbres de ce S20 Ultra 5G est son grand format, qui brosse sept pouces en diagonale. Même au-dessus des 6,8 pouces du déjà énorme Galaxy Note 10+, avec lequel il partage de nombreux éléments de design et dont il hérite sa caméra frontale perforée au centre du panneau.

Il est également légèrement au-dessus du iPhone 11 Pro Max, qui dépasse également en termes d’épaisseur et de poids, en échange d’une batterie nettement plus grande que le reste des offres.

Enfin, l’une des références autour de la gamme élevée d’appareils est sans aucun doute le OnePlus 7T Pro. Bien que OnePlus ne soit toujours pas entré dans le jeu de la 5G ou de la résistance à l’eau, nous y voyons un grand panneau et écran OLED avec soude à 90 Hz.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note 10+

iPhone 11 Pro Max

OnePlus 7T Pro

Écran

6,9 “, OLED, QHD + (1440p), 120 Hz

6,8 “19: 9, OLED, QHD + (1440p)

6,5 “, OLED, FullHD + (1242p)

6,7 “OLED, QHD + (1440p), 90 Hz

La taille

76 x 167 mm

77 x 162 mm

78 x 158 mm

76 x 163 mm

Grosseur

8,8 mm

7,9 mm

8,1 mm

8,8 mm

Le poids

220 grammes

196 grammes

226 grammes

206 grammes

Processeur

Exynos 990, 7 nm

Exynos 9825, 7 nm

Apple A13, 7 nm +

Snapdragon 855+, 7 nm

RAM

12, 16 Go LPDDR5

8, 12 Go

4 Go

8, 12 Go

La mémoire

128, 512 Go UFS 3.0 et microSD

128, 256 Go et microSD

64, 256, 512 Go

256 Go UFS 3.0

Chambre principale

108 MP f / 1.8, zoom optique 10x hybride 48 MP f / 3.5, grand angle 12 MP f / 2.2 et capteur ToF

12 MP f / 1,5-2,4, grand angle 16 MP, zoom 2x 12 MP et ToF 3D

12 MP f / 1.8, zoom 2x 12 MP f / 2.0 et angulaire 12 MP f / 2.4

48 MP f / 1.6, zoom 3x 8 MP f / 2.4 et ultra grand angle 16 MP f / 2.2

Caméra frontale

40 MP f / 2.2, perforé

10 MP f / 2.2

12 MP f / 2.2

16 MP f / 2.0, pop-up

La batterie

5000 mAh, charge rapide, charge rapide sans fil

4300 mAh, charge rapide 45 W, charge sans fil 15 W

3970 mAh, charge rapide 18 W, charge sans fil

4085 mAh, charge rapide 30 W

Résistance

IP68

IP68

IP68

–

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale sous écran, ultrasonique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, ultrasonique

Identifiant du visage

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Connectivité

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

4G (LTE Cat 20), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, S Pen, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, Lightning, sans prise, UWB U1, GPS, Glonass, Galileo, QZSS

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Système

Android 10

Android 9 Pie

iOS 13

Android 9 Pie

Lancement

Mars 2020

23 août 2019

Septembre 2019

17 octobre 2019

Prix ​​officiel

À confirmer

1109, 1209 euros

1259, 1429, 1659 euros

759 euros

https://hipertextual.com/2020/02/samsung-galaxy-s20-ultra-primeras-impresiones

