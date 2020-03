Comparaison du nouvel iPad Pro 2020 et de l’iPad Pro 2018

Apple a lancé la gamme iPad Pro 2020 environ un an et demi après l’arrivée des iPad Pro 2018 avec un tout nouveau facteur de forme avec un écran à cadre mince qui a abandonné le bouton Home, opté pour l’USB-C, et plus encore. Lors de la première actualisation depuis, l’iPad 11 pouces et 12,9 pouces 2020 apporte un certain nombre de mises à jour et de capacités matérielles. Vous ne savez pas si vous devriez le faire? Lisez la suite pour voir comment l’iPad Pro 2020 se compare à l’iPad Pro 2018.

Bien que la gamme d’iPad Pro 2020 offre de belles améliorations, cette comparaison devrait vous aider à décider si vous allez dépenser de l’argent pour le nouveau matériel ou si vous devez vous en tenir à votre iPad existant ou opter pour l’iPad Pro 2018.

Plongeons dans ce qui est nouveau et ce qui est resté le même…

Processeur, stockage et RAM

Apple partagera souvent un pourcentage de la vitesse à laquelle l’un de ses nouveaux processeurs de la série A est comparé à son prédécesseur. Avec le nouvel A12Z dans l’iPad Pro 2020, Apple a déclaré:

Maintenant, avec la puce A12Z Bionic, l’iPad Pro est plus rapide et plus puissant que la plupart des ordinateurs portables Windows PC.

Apple a partagé cela lorsque l’A12X a été lancé dans la gamme iPad Pro 2018. Donc, avec le nom restant dans la famille A12 pour l’A12Z et aucune mention explicite de l’amélioration des performances, c’est probablement une bosse mineure.

Mais pour être honnête, l’A12X offrait déjà des performances phénoménales qui approchaient du MacBook Pro 2018. L’A12Z est donc à la hauteur pour gérer des workflows exigeants.

Conçu pour les tâches les plus exigeantes, telles que l’édition de vidéos 4K ou la conception de modèles 3D, l’iPad Pro bénéficie d’une nouvelle amélioration des performances avec la nouvelle puce A12Z Bionic. Le processeur graphique à huit cœurs de l’A12Z Bionic, associé à une architecture thermique améliorée et à des contrôleurs de performances optimisés, confère à l’iPad Pro les performances les plus élevées jamais enregistrées sur un iPad. Combiné avec le processeur à huit cœurs et le puissant Neural Engine, qui permet des applications de nouvelle génération, aucune autre puce ne peut offrir les performances incroyables trouvées dans la conception mince et légère de l’iPad Pro.

Cette fois-ci, les nouveaux modèles de base de l’iPad Pro voient un doublement du stockage à 128 Go, un changement bienvenu.

Une autre belle amélioration est tous les nouveaux modèles d’iPad Pro avec 6 Go de RAM. La gamme iPad Pro 2018 comportait 4 Go pour tous les modèles, à l’exception des configurations 1 To.

Configuration de la caméra

C’est l’un des plus grands changements apportés au nouvel iPad Pro avec un nouveau module de caméra carré comme l’iPhone 11. Mais en plus du nouvel objectif ultra large et du flash «plus lumineux» mis à jour, Apple a ajouté un scanner LiDAR pour offrir une expérience AR améliorée . Voici comment Apple décrit le fonctionnement du scanner ToD LiDAR:

Le scanner LiDAR conçu sur mesure utilise le temps de vol direct pour mesurer la lumière réfléchie jusqu’à cinq mètres de distance, à l’intérieur comme à l’extérieur. Il fonctionne au niveau des photons, fonctionne à des vitesses nanosecondes et ouvre d’énormes possibilités pour la réalité augmentée et au-delà.

Nous pouvons apprendre plus de détails avec les débuts d’iOS 14 ce qu’Apple a prévu d’activer avec le matériel LiDAR au-delà de ce qu’il partage jusqu’à présent…

Chaque application ARKit existante obtient automatiquement un placement AR instantané, une capture de mouvement améliorée et une occlusion des personnes. En utilisant la dernière mise à jour d’ARKit avec une nouvelle API Scene Geometry, les développeurs peuvent exploiter la puissance du nouveau scanner LiDAR pour déclencher des scénarios jamais possibles auparavant.

Avec l’objectif ultra large et le scanner LiDAR, la caméra large mise à jour bénéficie de quelques mises à niveau mineures de la vidéo 4K et de la vidéo au ralenti.

Afficher

L’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces 2020 dispose du même écran Liquid Retina que les versions 2018. Mais comme la situation du processeur, c’est déjà un très bon écran 120Hz.

Taille, poids et durée de vie de la batterie

Il en va de même pour toutes ces spécifications, aucun changement ici en dehors de la gamme iPad Pro 2020 étant de quelques grammes plus lourd que les modèles 2018 (probablement en raison de la nouvelle configuration de la caméra).

Tarification

En plus d’Apple faisant passer le stockage du modèle de base à 128 Go pour la nouvelle gamme iPad Pro, il est agréable de voir que le prix est entre 50 $ et 250 $ de moins que le prix d’origine que nous avons vu pour l’iPad Pro 2018 pour les configurations moyenne et supérieure.

Mais si vous vous penchez entre la génération précédente à ce stade, vous pouvez trouver les modèles iPad Pro 2018 à prix réduit par rapport au PDSF d’origine de la boutique Amazon d’Amazon et à B&H Photo.

IPad Pro 2020 vs iPad Pro 2018

Clavier magique + trackpad et autres friandises

L’un des nouveaux aspects majeurs avec la gamme iPad Pro 2020 dans un tout nouveau Magic Keyboard qui est livré avec un trackpad intégré pour profiter des fonctionnalités de curseur mises à jour qui arrivent avec iPadOS 13.4.

Apple a également présenté aujourd’hui le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro. Avec un design flottant avec un réglage en douceur de l’angle, un clavier rétroéclairé et un trackpad, le Magic Keyboard offre la meilleure expérience de frappe jamais réalisée sur iPad.

Il semble que le Magic Keyboard devrait également être compatible avec la gamme iPad Pro 2018 selon le site Web d’Apple.

Cependant, dans la comparaison des spécifications de l’iPad Pro sur le site Web d’Apple, il ne répertorie pas les modèles d’iPad Pro 2018 comme compatibles, affichant uniquement les modèles 2020 capables de l’utiliser. J’espère que ce n’est qu’une erreur.

Dans tous les cas, le clavier magique de 299 $ à 349 $ ne sera pas disponible avant mai, mais les signes indiquent qu’il fonctionne avec l’iPad Pro 11 et 12,9 pouces ainsi qu’avec les modèles mis à jour.

Une autre différence que la gamme d’iPad Pro 2020 apporte aux utilisateurs, le Wi-Fi 6. C’est le premier appareil Apple depuis l’iPhone 11 à bénéficier de la prise en charge des derniers réseaux. Même le nouveau MacBook Air et le MacBook Pro 16 pouces sortis l’automne dernier ne l’ont pas et il offre un peu plus de pérennité à l’iPad Pro 2020 par rapport aux modèles 2018.

Emballer

Décider si l’iPad Pro 2020 vous convient dépendra probablement de la valeur que vous accorderez à la nouvelle configuration de l’appareil photo, au processeur et à la mémoire RAM, et à la prise en charge du Wi-Fi 6. En supposant que le Magic Keyboard avec trackpad est rétrocompatible avec l’iPad Pro 2018, ce sont les principaux changements à considérer.

La nouvelle gamme d’iPad Pro est disponible en précommande auprès d’Apple sur son site Web et dans la boutique Amazon dès maintenant, les tablettes étant disponibles à partir du 25 mars.

Qu’est-ce que tu penses? Le nouvel iPad Pro 2020 est-il quelque chose que vous allez acheter ou envisagez? Ou votre iPad actuel ou l’iPad Pro 2018 vous convient-il mieux? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous!

